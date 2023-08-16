Президента Украины Владимира Зеленского ожидает судьба Гитлера, в случае, если он попытается реализовать планы, предполагающие захват ВСУ Крымского полуострова. Об этом заявил бывший советник ЦРУ (Центрального разведывательного управления) США Ларри Джонсон.В ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom Джонсон подчеркнул, что шансы Украины создать свою космическую программу и отправить космонавтов на Венеру, чем захватить Крым. Киев просто не располагает достаточной для этого армией и находится в полной зависимости от финансовой и военной поддержки Запада, а также от предоставляемых НАТО разведданными.Джонсон также добавил, что Зеленский напоминает ему Гитлера, весной 1945 сидевшего в Берлине в своем бункере в то время, как его армия находилась на грани тотального разгрома.Зеленский неоднократно заявлял о планах, предполагающих попытку захвата Крыма. Президент Украины также сообщал о ведущейся подготовке перечня комплексных мер, направленных на "деоккупацию" российского полуострова и о его грядущей реинтеграции в "государственную ткань Украины".В российском руководстве назвали самоубийственными высказываемые киевским режимом намерения, напомнив о невозможности захвата части территории, принадлежащей сильному ядерному государству. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае нанесения ударов по Крыму неизбежно последуют удары возмездия.