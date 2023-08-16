В Рязанской области скончался осужденный за взятки генерал-лейтенант Федеральной службы охраны

В одной из больниц Рязанской области скончался бывший начальник Службы охраны на Кавказе Федеральной службы охраны Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, который отбывал наказание в колонии строгого режима за преступление коррупционного характера.
О смерти генерала сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин.
Как отметил общественный деятель в беседе с РИА Новости, генерал долго болел. В конечном итоге Лопырев умер в областной больнице. Напомним, что в 2017 году Лопырев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. Но воинское звание генерал-лейтенанта ему сохранили. Бывший высокопоставленный сотрудник ФСО отбывал срок в исправительной колонии № 3.
Затем Третий Окружной военный суд смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия. В итоге срок был уменьшен до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, а штраф сократили со 150 до 130 миллионов рублей.
Геннадий Лопырев родился в 1954 году, управление ФСО на Кавказе возглавлял на протяжении тринадцати лет, в том числе и в годы, предшествовавшие проведению Олимпиады в Сочи.