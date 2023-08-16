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В Рязанской области скончался осужденный за взятки генерал-лейтенант Федеральной службы охраны

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В Рязанской области скончался осужденный за взятки генерал-лейтенант Федеральной службы охраны

В одной из больниц Рязанской области скончался бывший начальник Службы охраны на Кавказе Федеральной службы охраны Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, который отбывал наказание в колонии строгого режима за преступление коррупционного характера.


О смерти генерала сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин.

Как отметил общественный деятель в беседе с РИА Новости, генерал долго болел. В конечном итоге Лопырев умер в областной больнице. Напомним, что в 2017 году Лопырев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. Но воинское звание генерал-лейтенанта ему сохранили. Бывший высокопоставленный сотрудник ФСО отбывал срок в исправительной колонии № 3.

Затем Третий Окружной военный суд смягчил приговор, оправдав офицера в незаконном обороте оружия. В итоге срок был уменьшен до 9 лет и 8 месяцев лишения свободы, а штраф сократили со 150 до 130 миллионов рублей.

Геннадий Лопырев родился в 1954 году, управление ФСО на Кавказе возглавлял на протяжении тринадцати лет, в том числе и в годы, предшествовавшие проведению Олимпиады в Сочи.
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6 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 17:43
    +3
    скончался осужденный за взятки генерал-лейтенант Федеральной службы охраны

    Откинулся по УДО...
  2. barclay
    barclay Сегодня, 17:45
    0
    В назидание чтобы не воровали, или чтобы не попадались?
  3. lwxx
    lwxx Сегодня, 17:45
    +1
    в 2017 году Лопырев был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. Но воинское звание генерал-лейтенанта ему сохранили. Это Как?
    1. barclay
      barclay Сегодня, 17:48
      +2
      Я бы сказал: О как! belay
      У хенералов свои тарифы...
      И сидел наверное так, что его по имени отчеству величали.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:57
    0
    А всего-то в домике в Сочи у Лопырёва нашли толику малую - 1 млрд рублей наличнымиУ Сахалинской губера 25 млрд а может и поболее.По сравнению с ним он нищеброд.С неба такие деньги падали ,как раз перед Олимпиадой в Сочи.Но не всем. lol
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:59
    0
    Бог не Ерошка,..По уму ему бы застрелиться поганцу! Ну да дело прошлое.