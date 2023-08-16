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Япония намерена задействовать свои истребители F-35 в учениях на севере Австралии

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Япония намерена задействовать свои истребители F-35 в учениях на севере Австралии

Воздушные силы самообороны Японии впервые отправят свой истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II в Австралию для участия в учениях на севере страны, сообщает ресурс Defense News. Так, по данным издания, самолет вылетит с авиабазы ВВС США Мисава, расположенной в японской префектуре Аомори.


В ходе совместных с Королевскими ВВС Австралии манёвров Bushido Guardian, которые продлятся в период с 21августа по 2 сентября, со стороны японских ВВС будут задействованы: военный самолёт-заправщик Boeing KC-767; военно-транспортный самолёт средней и большой дальности C-130 Hercules, разработанный американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, наряду с двухмоторным военно-транспортным самолётом Kawasaki C-2 японского производства, которые будут оказывать поддержку истребителю F-35.

Стоит отметить, что Япония также впервые развернула свои истребители-бомбардировщики Mitsubishi F-2 в Австралии, в ходе имевших место в этой стране в прошлом году международных воздушных учений под названием Pitch Black.

Кстати говоря, и участие Канберры в сухопутных военных учениях Yama Sakura на территории Японии, в ходе которых будут задействованы свыше 150 человек, станет для нее первым. Пройдут учения в декабре этого года. Эти тренировки военных двух стран подкреплены соглашением об обороне и безопасности Reciprocal Access Agreement (RAA).
Использованы фотографии:
Wikipedia / Toshinori baba
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:50
    0
    Японские пилоты при заходе по боевому на австралийский полигон,будут кричать : Банзай!?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:01
      0
      Самолёт один, пилот один.... Вот долетит ли, уже интересно
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:01
    0
    У бельгийцев традиций камикадзе нет. Видимо поэтому они таки отказались от Фу-35, no