Политик Владимир Рогов, лидер общественного движения «Мы вместе с Россией», действующего в российской Запорожской области, заочно приговорен на Украине к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили ставленники киевского режима на оккупированной части российской Запорожской области.Как утверждается в сообщении, на основании проведенных Службой безопасности Украины (СБУ) следственных действий было вынесено решение приговорить Рогова к пятнадцати годам лишения свободы за «государственную измену» и «пособничество» России, проявляющееся в сборе и передаче ВС РФ материальных ресурсов.Напомним, что Запорожская область еще в 2022 году вошла в состав Российской Федерации по результатам всенародного референдума. Поэтому решения киевских властей относительно граждан России являются незаконными и юридически ничтожными. Приговоры украинских судов исполнить на территории Российской Федерации невозможно, ни к каким правовым последствиям в отношении лиц, согласно им осужденных, они не приводят и привести не могут.Владимир Рогов известен как большой патриот России и родного Запорожья, вносящий большой вклад в информационное обеспечение специальной военной операции, в помощь российским военнослужащим и добровольцам.