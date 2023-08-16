В Ростовской области задержали выдававшего себя за бомжа наводчика украинских войск

В селе Ремонтное Ростовской области органами внутренних дел был задержан мужчина, оказавшийся наводчиком ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как стало известно источнику канала, 57-летний Александр Дяденко последнее время подрабатывал в Ремонтном. В один из дней он напился и начал буянить в общественном месте, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Там и выяснились подробности о личности прежде казавшегося обычным бездомным человека.
В 2016 году Диденко проживал на территории Донбасса. Там он активно сотрудничал с украинскими формированиями. По информации Telegram-канала Mash, Диденко передавал украинским военным места расположения объектов Народной милиции Донецкой Народной Республики, помогал наводить и корректировать артиллерийские удары.
Когда донецкие власти вычислили Диденко, он сбежал в Россию и притворился бомжом. Семь лет он вел бродяжнический образ жизни, работал без официального оформления. Вероятно, мужчина слишком сильно вошел в роль бездомного, став злоупотреблять спиртными напитками. Из-за этого он и попал в поле зрения правоохранительных органов.
Теперь Диденко будет привлечен к уголовной ответственности уже не за пьяные дебоши, а за совершение серьезных преступлений. Но остается актуальным вопрос, сколько еще подобных лиц находится на территории Российской Федерации, притворяясь обычными трудовыми мигрантами или беженцами.