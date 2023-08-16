Военное обозрение
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В Ростовской области задержали выдававшего себя за бомжа наводчика украинских войск

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В Ростовской области задержали выдававшего себя за бомжа наводчика украинских войск

В селе Ремонтное Ростовской области органами внутренних дел был задержан мужчина, оказавшийся наводчиком ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


Как стало известно источнику канала, 57-летний Александр Дяденко последнее время подрабатывал в Ремонтном. В один из дней он напился и начал буянить в общественном месте, после чего был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Там и выяснились подробности о личности прежде казавшегося обычным бездомным человека.

В 2016 году Диденко проживал на территории Донбасса. Там он активно сотрудничал с украинскими формированиями. По информации Telegram-канала Mash, Диденко передавал украинским военным места расположения объектов Народной милиции Донецкой Народной Республики, помогал наводить и корректировать артиллерийские удары.

Когда донецкие власти вычислили Диденко, он сбежал в Россию и притворился бомжом. Семь лет он вел бродяжнический образ жизни, работал без официального оформления. Вероятно, мужчина слишком сильно вошел в роль бездомного, став злоупотреблять спиртными напитками. Из-за этого он и попал в поле зрения правоохранительных органов.

Теперь Диденко будет привлечен к уголовной ответственности уже не за пьяные дебоши, а за совершение серьезных преступлений. Но остается актуальным вопрос, сколько еще подобных лиц находится на территории Российской Федерации, притворяясь обычными трудовыми мигрантами или беженцами.
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15 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 18:25
    +7
    В Ростовской области задержали выдававшего себя за бомжа наводчика украинских войск

    Ну и зачем сыр-бор, суд-пересуд? На свалке и прикопали бы - чего возиться?!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:34
      +2
      Цитата: isv000
      Ну и зачем сыр-бор, суд-пересуд? На свалке и прикопали бы - чего возиться?!

      Сначала допрос с пристрастием. А может подменить его на ФСБэшника и начать игру?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 18:53
        +1
        Цитата: Румaтa
        А может подменить его на ФСБэшника и начать игру?

        Какую "игру"? Для этого надо доказать, что он штатный сотрудник украинской разведки.
        А так, место его проживания реальная глубинка на востоке Ростовской области, ни в поселке, ни рядом нет ни предприятий ВПК, ни воинских частей..., что он там мог узнавать?
        1. Наган
          Наган Сегодня, 18:59
          +1
          Цитата: svp67
          Какую "игру"? Для этого надо доказать, что он штатный сотрудник украинской разведки.

          Показать ему паяльник (только показать, ни Боже мой не втыкать!), и он сам все расскажет, добровольно, и в подробностях.
          1. ivan_zaitcew
            ivan_zaitcew Сегодня, 19:17
            +1
            За стакан бормотухи продаст любую Украину, со всеми секретами.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: isv000
      Ну и зачем сыр-бор, суд-пересуд? На свалке и прикопали бы - чего возиться?!

      Время военное...
      А по закону военного времени - любой вражеский агент уничтожается на месте!
      Зачитать приказ о ликвидации и добавить дырку в башке.
      И только так! am
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:26
    +8
    Ну вот, вопрос с проживанием на ближайшие 15 лет решился. А жаль. Дешевле было бы шлепнуть гниду.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:42
      +2
      Цитата: Пленник
      Ну вот, вопрос с проживанием на ближайшие 15 лет решился. А жаль. Дешевле было бы шлепнуть гниду.

      Лучше на кол посадить. am
  3. Комментарий был удален.
  4. beybender
    beybender Сегодня, 18:33
    +2
    Так это же братский народ !!! Он тоже так коротко сказал
  5. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 18:34
    +5
    Проблема в том, сколько украинских "беженцев" сегодня находятся в России как кроты...


    El problema es, cuántos ucranianos "refugiados" hoy se encuentran como topos en Rusia...
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 18:39
    +1
    Теперь Диденко будет привлечен к уголовной ответственности уже не за пьяные дебоши, а за совершение серьезных преступлений.
    Очень интересно было бы почитать то уголовное дело и решение суда. Человек совершил инкриминированное ему преступление в 2016 году, будучи гражданином Украины на территории Украины, против непризнанных тогда республик Донбасса.
    Сейчас эти республики признаны Россией и приняты в ее состав, но произошло это через шесть лет, после совершения предполагаемого преступления. Интересная судебная коллизия.
    И почему он не дал деру на территорию Украины, хотя за это время возможностей было уйма?
    Что скрытый резидент ГУР ВФУ? И что ж он секретного мог узнать в нашей глубинке?
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 18:55
      +2
      Надо читать что там в законах о военных преступлениях. Тех же азовцев и ВСУ судят.Да формально они уже совершали на территории РФ.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:09
      0
      Цитата: svp67
      И что ж он секретного мог узнать в нашей глубинке?

      Ну, не секретного, а пакостить мог. С теми же диверсиями.
    3. kit88
      kit88 Сегодня, 19:32
      0
      Цитата: svp67
      Интересная судебная коллизия.

      Ай, у нас всё прописано и утверждено.
      Открываем УК РФ, находим статью 12.
      ...
      3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации...

      То есть бери к примеру Байдена и в козелок его.
      hi
  7. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 19:10
    -1
    Легион имя их, потому что их много...