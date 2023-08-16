Власти города в Ростовской области сообщили о диверсии на водоводе

Группа неустановленных лиц совершила диверсию на водоводе в городе Зерноград Ростовской области. Злоумышленники намеренно повредили его при помощи техники, в настоящее время авария уже устранена. Об этом сообщила глава администрации населенного пункта Ирина Полищук.По словам чиновницы, специалистами местного ЖКХ было зафиксировано изменение параметров работы магистрального водовода. В результате проведенного расследования удалось установить, что инфраструктурный объект поврежден в результате диверсии, а не обычного прорыва. В пользу данной версии свидетельствует то, что для того, чтобы повредить водовод, злоумышленники откопали трубу при помощи специальной техники, чтобы затем повредить городскую систему водоснабжения.Ранее сообщалось, что Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму был задержан мужчина, по заданию спецслужб киевского режима подорвавший газопровод в поселке Кореиз. У задержанного при обыске было обнаружено два килограмма взрывчатки "С-4".Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, являющийся гражданином России злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами летом прошлого года на территории Днепропетровской области, после чего через территории третьих стран прошедший специальную подготовку диверсант был переправлен на территорию России. Спустя несколько месяцев нахождения в Крыму мужчине поступило сообщение от украинского куратора, в котором были указаны координаты тайника со взрывчаткой.