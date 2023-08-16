Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти города в Ростовской области сообщили о диверсии на водоводе

17
Власти города в Ростовской области сообщили о диверсии на водоводе

Группа неустановленных лиц совершила диверсию на водоводе в городе Зерноград Ростовской области. Злоумышленники намеренно повредили его при помощи техники, в настоящее время авария уже устранена. Об этом сообщила глава администрации населенного пункта Ирина Полищук.


По словам чиновницы, специалистами местного ЖКХ было зафиксировано изменение параметров работы магистрального водовода. В результате проведенного расследования удалось установить, что инфраструктурный объект поврежден в результате диверсии, а не обычного прорыва. В пользу данной версии свидетельствует то, что для того, чтобы повредить водовод, злоумышленники откопали трубу при помощи специальной техники, чтобы затем повредить городскую систему водоснабжения.

Ранее сообщалось, что Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму был задержан мужчина, по заданию спецслужб киевского режима подорвавший газопровод в поселке Кореиз. У задержанного при обыске было обнаружено два килограмма взрывчатки "С-4".

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, являющийся гражданином России злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами летом прошлого года на территории Днепропетровской области, после чего через территории третьих стран прошедший специальную подготовку диверсант был переправлен на территорию России. Спустя несколько месяцев нахождения в Крыму мужчине поступило сообщение от украинского куратора, в котором были указаны координаты тайника со взрывчаткой.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:51
    +10
    Именно поэтому диверсантов в годы ВОв расстреливали на месте без суда...И победили!!!
    А чего их жалеют сегодня и кто это делает, - вопрос.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:54
      +4
      Цитата: ROSS 42
      в годы ВОв расстреливали......
      А чего их жалеют сегодня и кто это делает, - вопрос.

      Нет сейчас войны, есть Странная Военная Операция.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:10
        +2
        Весьма цинично.Применяя экскаватор,скрыть все это сложно.Или совсем обнаглели,либо местные правохранители перестали мышей ловить.И вынужден констатировать-ГУР Украины работает весьма активно у нас в стране,в отличие от того,что делаем мы на Украинп.Если ничего не прилетит,то и все у них в порядке будет
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:57
      +7
      "Диверсант после задержания и допроса был выдворен на украинскую территорию". У меня одного после таких фраз чайник свистеть начинает?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:18
        +2
        Rоma 1977.Вы сделали мне вечер.Где в статье слова:Диверсант после задержания и допроса был выдворен на украинскую территорию.Пошёл искать олово для производства консервных банок ,качественное ещё СССР.Пора вам точно чайник лудить lol .
  2. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 18:54
    +5
    И что? Неужели ни один не погиб во время проведения следственных действий "при попытке к бегству"?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 19:00
      +3
      Цитата: ИВЗ
      Неужели ни один не погиб во время проведения следственных действий "при попытке к бегству"?

      Представьте себе нет... Они героически уехали на экскаваторе и пули их не смогли догнать... Сейчас бы вообще найти кто это был и где они сейчас
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 19:33
        0
        Да я не только про этих, я про таких вообще. Срока их не пугают, видимо, значит или чудаки(м) или идейные. Первых исправит известно что, а о вторых и говорить нечего.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:58
    +7
    С использованием СПЕЦИАЛЬНОЙ техники, так понимаю экскаватора...и ни кто ничего не видел, что за экскаватор, куда поехал... Цирк полный. Но ведь работает
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:10
      +1
      Как диверсия, тоже вариант, но и простого расп п п гилдяйства у нас, тоже, хватает.
      Так на вскидку... коммуникации связи повреждаю каждый год, да не по одному разу. Раскопают, порвуи и тут же прикапывают, типа, так и было. Водовод тоже разрушали, но это не так часто.
      А ведь все земляные работы должны осуществляется по согласованному плану, это факт!!!
      Данный случай... должны охранители разобраться и отловить тех, кто это натворил.
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 19:25
        0
        Цитата: rocket757
        А ведь все земляные работы должны осуществляется по согласованному плану

        В 2006 году в Москве, одни раздолбаи забили сваю в тоннель метро, прямо в проходящий поезд.
      2. bairat
        bairat Сегодня, 19:27
        +1
        А ведь все земляные работы должны осуществляется по согласованному плану, это факт!!!

        Вспомнил как подключал дом к газу и воде. План то коммуникаций есть, в реальности трубы были совсем в другом месте, особенно вода, 110 труба снабжающая всю деревню. Через год только ее нашли.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:02
    +2
    Вот такие уроки у нас теперь, расслабляться нельзя нигде и никак!
    Особенно тщательнее надо работать охранителям, но и граждане должны им помогать!!! По другому с этой напастью не справится, увы.
  5. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 19:06
    +1
    Только методы Сталина. Казнь украинских нацистов . Жёстко. Без болтовни.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:11
    +1
    Кокаинцы и воюют и диверсии проводят нагло и никого и ничего не боясь. Неправильно это. Они от самих мыслей, о России, должны накладывать в шаровары. Пора перестать нянчиться, а действовать максимально жёстко. Хотя о чём это я, такие разговоры народ ведёт уже полтора года, но на верху думают по другому. request
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:15
      0
      Что б никто ничего не боялся, это вряд ли... другой вопрос, что наше законодательство должно соответствовать современным реалиям, но увы, законодатели заняты несколько не тем...
  7. Комментарий был удален.
  8. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:27
    0
    Чушь какая-то, гражданская администрация квалифицирует деяние как диверсия, автор вы вообще понимаете что пишете? Может все таки дождаться итогов расследования? И потом тут метать молнии.
    Вторая часть статьи к чему? В огороде бузина а в Киеве дядька.