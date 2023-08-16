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Минометчики ВС РФ уничтожили украинский наблюдательный пункт под Херсоном

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Минометчики ВС РФ уничтожили украинский наблюдательный пункт под Херсоном

Воины-минометчики одного из мотострелковых подразделений группировки войск «Днепр» Вооруженных сил Российской Федерации смогли вычислить и уничтожить наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр, в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.


По утверждению военнослужащих, сначала были определены координаты расположения наблюдательного пункта ВСУ. Затем командование передало координаты пункта минометной батарее, после чего по месту расположения пункта был открыт минометный огонь. В результате цель была поражена.

Как отметил в беседе с РИА Новости командир минометной батареи с позывным «Ростов», его подчиненные стараются наносить максимально возможные поражения живой силе противника и скоплениям военной техники и вооружений.

На отработку цели обычно у российских военных уходит не более 2-3 минут. Затем минометный расчет меняет место дислокации, чтобы противник не вычислил его и не поразил его из своих артиллерийских орудий. Если цель поразить не удается, то ее отрабатывают уже повторно.

Отметим, что в специальной военной операции работа артиллерийских подразделений играет огромную роль. Боевые действия продемонстрировали большую важность артиллерии в современной войне, а также показали наличие потребности в интенсивном производстве боеприпасов и их поставках в войска.
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2 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:59
    0
    Жестокая "школа", учатся все... те кто такие уроки не усваивается, тог уж нет, скорее всего.
    Понятно, что такой "школы" никому не пожелаешь, но так уж сложилось, что нам опять придётся её пройти.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 19:08
    0
    На отработку цели обычно у российских военных уходит не более 2-3 минут.
    Гигантское время, с учетом того, что надо скрытно выдвинуться, а это сложно, так как вражеский берег выше и с него наша территория просматривается довольно далеко. Развернуться, отработать эти 2-3 минуты, свернуться и покинуть огневую позицию, с учетом дальности работы минометов, это все в радиусе поражения всех имеющихся у противника артиллерийских систем и ударных дронов.
    А об применении нашими минометчиками КМ-8 «Грань» что то не слышно