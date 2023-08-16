Противник предпринимает ежедневные попытки прорыва обороны наших войск на разных направлениях, задействовав штурмовые отряды, укомплектованные в основном заключёнными. Таким образом ВС России преследуют цель блокирования, а затем и захвата Купянска

Сейчас наша задача состоит в том, чтобы воспользоваться этой ситуацией максимально эффективно, значительно улучшив при этом своё положение. Мы с командирами уже отработали все необходимые для этого решения в районе ведения боевых действий

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских войск на Купянском направлении. Как заявил генерал-полковник обстановка там крайне осложнена, но находится «под контролем». Всё это, по его словам, обусловлено масштабным наступлением со стороны российской армии.Вот как украинский офицер прокомментировал данную ситуацию:В то же время, уточнил Сырский, были приняты важные решения, призванные «обеспечить надлежащую оборону», добавив, однако, что наши бойцы предпринимают «напрасные усилия» по прорыву украинской обороны.Кстати говоря, на соседнем Лиманском направлении, российские силы в настоящее время перегруппировываются, готовясь к очередной волне штурмов.Сырский:Напомним, что ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил о переброске резервов на Лимано-Купянское направление Как уточнил он, украинским бойцам были отданы чёткие приказы с целью построения эшелонированной обороны.Судя по всему, заявление командующего украинскими Сухопутными войсками вовсе не соответствует действительности, иначе как объяснить обязательную эвакуацию преступным киевским режимом жителей 37 населённых пунктов Купянского района Харьковской области, о чём ранее объявляли местные власти?