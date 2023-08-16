Министр обороны Белоруссии заявил о стремлении расширить военное сотрудничество с Китаем

С момента установления дипломатических отношений между нашими странами, что произошло 31 год назад мы вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества

Сегодня в Минске состоялись переговоры министров обороны Республики Беларусь (РБ) Виктора Хренина и Китайской Народной Республики (КНР) Ли Шанфу.В ходе встречи, прошедшей в Центральном доме офицеров в белорусской столице, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия между странами, в областях, представляющих взаимную выгоду. Также министры обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в международной и региональной повестке дня.Глава белорусского оборонного ведомства высоко оценил развивающиеся отношения между Минском и Пекином, которые, по его словам, основываются на дружбе и взаимном уважении. Глава Министерства национальной обороны КНР, в свою очередь, также обратил внимание на неуклонное развитие отношений между Китаем и Белоруссией, подчеркнув при этом, что оно продолжает уверенное движение вперёд.Также в ходе дискуссий Хренин выразил желание расширить военное сотрудничество с КНР, оценив уровень сотрудничества двух стран в настоящий момент.Виктор Хренин:В то же время, добавил Хренин, взаимодействие с Пекином является одним из важнейших приоритетов республики. Министр обратил внимание на то, что сегодня Китай занимает важное место в мировой политике, продолжая укреплять свой авторитет и влияние на международной арене.Напомним, что глава китайского Минобороны Ли Шанфу прибыл сегодня 16 августа в Беларусь с официальным визитом. Как сообщили в оборонном ведомстве страны, в период с 16 по 18 августа он также посетит ряд военных объектов ВС республики.