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Министр обороны Белоруссии заявил о стремлении расширить военное сотрудничество с Китаем

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Министр обороны Белоруссии заявил о стремлении расширить военное сотрудничество с Китаем

Сегодня в Минске состоялись переговоры министров обороны Республики Беларусь (РБ) Виктора Хренина и Китайской Народной Республики (КНР) Ли Шанфу.


В ходе встречи, прошедшей в Центральном доме офицеров в белорусской столице, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия между странами, в областях, представляющих взаимную выгоду. Также министры обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в международной и региональной повестке дня.

Глава белорусского оборонного ведомства высоко оценил развивающиеся отношения между Минском и Пекином, которые, по его словам, основываются на дружбе и взаимном уважении. Глава Министерства национальной обороны КНР, в свою очередь, также обратил внимание на неуклонное развитие отношений между Китаем и Белоруссией, подчеркнув при этом, что оно продолжает уверенное движение вперёд.

Также в ходе дискуссий Хренин выразил желание расширить военное сотрудничество с КНР, оценив уровень сотрудничества двух стран в настоящий момент.

Виктор Хренин:

С момента установления дипломатических отношений между нашими странами, что произошло 31 год назад мы вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества

В то же время, добавил Хренин, взаимодействие с Пекином является одним из важнейших приоритетов республики. Министр обратил внимание на то, что сегодня Китай занимает важное место в мировой политике, продолжая укреплять свой авторитет и влияние на международной арене.

Напомним, что глава китайского Минобороны Ли Шанфу прибыл сегодня 16 августа в Беларусь с официальным визитом. Как сообщили в оборонном ведомстве страны, в период с 16 по 18 августа он также посетит ряд военных объектов ВС республики.
Использованы фотографии:
Минобороны РБ
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:01
    +1
    Черномазый шеф Пентагона ауедиенции с Ли Шаньфу не добился.Расизм какой то , со стороны китайцев.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:15
    0
    Кошмарный сон НАТО: миллион китайских добровольцев, начинает сбываться...
  3. Алексей777
    Алексей777 Сегодня, 20:50
    -1
    Наверное обсуждали аренду МУЗЫКАНТОВ.Им сейчас инструктора нужны.