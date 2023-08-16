Власти США ввели санкции против российских и казахских компаний из-за предположительных связей с КНДР

Американские власти ввели санкции против ряда компаний из России, Казахстана и Словакии, которые предположительно имеют связи с Северной Кореей.Как сообщает американский Минфин, три попавших под санкции компании предположительно имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву, против которого в марте текущего года были введены санкции за то, что тот якобы вел с северокорейскими официальными лицами переговоры о поставках в Россию "двух десятков видов вооружений и боеприпасов" в обмен на поставки гражданских самолетов, сырья и других видов товаров.Сообщается, что в санкционный список американского правительства вошли зарегистрированная в России компания "Верус", словацкая фирма Versor, а также компания из Казахстана Defense Engineering. Санкции по линии американского министерства финансов, как правило, влекут за собой блокировку активов, находящихся в юрисдикции правительства США.Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи в поздравительной телеграмме, направленной ее российскому коллеге Сергею Лаврову по случаю 78-й годовщины освобождения Северной Кореи, выразила удовлетворение укреплением разностороннего сотрудничества между странами.Руководитель северокорейского министерства иностранных дел подчеркнула, что народ Кореи по сей день бережно хранит память о подвиге бойцов Красной Армии, отдавших свои жизни ради освобождения Кореи от японской оккупации.