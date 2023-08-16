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Военкоры: В районе Кармазиновки удалось сорвать атаку украинской штурмовой группы из егерской бригады ВСУ

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Военкоры: В районе Кармазиновки удалось сорвать атаку украинской штурмовой группы из егерской бригады ВСУ

Сегодня на рубеже Кармазиновка – Райгородка была сорвана атака штурмовой группы ВСУ, сформированной из боевиков 68-й отдельной егерской бригады. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, ссылаясь на информацию с фронта.


Украинская штурмовая группа, поддерживавшаяся бронемашинами егерской бригады, была обстреляна российской артиллерией. Кроме того, в районе населенного пункта Торское ВС РФ отразили атаку бронированной группы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Артиллерией ВС РФ было нанесено поражение противнику. Наконец, в районе населенного пункта Невское российские подразделения обстреляли из реактивных систем залпового огня боевиков 21-й отдельной механизированной бригады украинских войск.


Наши бойцы отбили попытки противника атаковать и в районе Серебрянского лесничества. Здесь было нанесено огневое поражение личному составу и бронетехнике 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. После интенсивного обстрела украинские формирования были остановлены и прекратили атакующие действия. Также удары по позициям противника были нанесены силами армейской авиации ВС РФ.

На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в населенном пункте Работино. Здесь подразделениям ВС РФ уже удалось уничтожить три бронемашины Stryker с личным составом сил противника. То, что ВСУ бросили американские бронемашины в бой, говорит о том, что в наступлении решили задействовать стратегические резервы, которые до этого берегли от потерь.
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2 комментария
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:59
    -1
    Как дела на Веремевском выступе?
    А то чубатые нацисты чушь несут.
  2. agoran
    agoran Сегодня, 20:05
    +2
    Любят селюки присваивать себе громкие названия.
    Звание егеря нужно заслужить. Сколько из них добыли лося/кабана/медведя?
    Сколько из них могут читать следы?
    Сколько из них могут попасть белке в глаз?
    Егеря из них как из дерьма пуля.