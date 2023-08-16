Сегодня на рубеже Кармазиновка – Райгородка была сорвана атака штурмовой группы ВСУ, сформированной из боевиков 68-й отдельной егерской бригады. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, ссылаясь на информацию с фронта.
Украинская штурмовая группа, поддерживавшаяся бронемашинами егерской бригады, была обстреляна российской артиллерией. Кроме того, в районе населенного пункта Торское ВС РФ отразили атаку бронированной группы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Артиллерией ВС РФ было нанесено поражение противнику. Наконец, в районе населенного пункта Невское российские подразделения обстреляли из реактивных систем залпового огня боевиков 21-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Наши бойцы отбили попытки противника атаковать и в районе Серебрянского лесничества. Здесь было нанесено огневое поражение личному составу и бронетехнике 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. После интенсивного обстрела украинские формирования были остановлены и прекратили атакующие действия. Также удары по позициям противника были нанесены силами армейской авиации ВС РФ.
На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои в населенном пункте Работино. Здесь подразделениям ВС РФ уже удалось уничтожить три бронемашины Stryker с личным составом сил противника. То, что ВСУ бросили американские бронемашины в бой, говорит о том, что в наступлении решили задействовать стратегические резервы, которые до этого берегли от потерь.