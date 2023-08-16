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Врио главы Запорожской области: Линию обороны ВС РФ в регионе никому не преодолеть

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Врио главы Запорожской области: Линию обороны ВС РФ в регионе никому не преодолеть

Российская армия создала непреодолимую линию обороны в Запорожской области. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.


Как отметил руководитель региона, эффективность линии обороны на Запорожском направлении понимают не только украинские военные, но и американцы, и англичане.

Линию обороны ВС РФ в регионе никому не преодолеть

- подчеркнул Балицкий в эфире «Первого канала».

Попытки украинских формирований перейти в наступление на Запорожском направлении продолжаются уже два с лишним месяца. Но за это время украинским войскам так и не удалось прорвать российскую оборону. Сейчас ВСУ задействовали в боях в Запорожской области свои стратегические резервы, но и это приводит лишь к росту дополнительных потерь как в личном составе, так и в военной технике.

Напомним, что в сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума. Сейчас российские войска контролируют более 70% территории региона. Но ВСУ сохранили контроль над бывшим областным центром – городом Запорожье, и северными районами региона.

Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении оказалось неудачным по двум основным причинам – недооценке противником возможностей российской армии и слишком большому расчету на западную военную технику.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Евгения Балицкого
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5 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 20:30
    +2
    Очень может быть. А если украинцы параллельно этой линии обороны построят аналогичную линию обороны?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 20:36
      +2
      После провала контрнаступа подобные заявления может делать кто угодно.
      А если вна сделать умудряться подобное, то будем посмотреть. Хотя, как утверждалось, Артёмовск был крепостью...
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:37
      -1
      Цитата: Арон Заави
      Очень может быть. А если украинцы параллельно этой линии обороны построят аналогичную линию обороны?

      Большим количество фабов с УМПК можно любую линию обороны уничтожить, + Торнадо-С+Смерч можно использовать с корректируемыми снарядами.
    3. Turbuta Dave
      Turbuta Dave Сегодня, 20:50
      -2
      Украинцы построят ? Не смешите. Слово построить нет у украинцев .. А есть разрушить, изгадить, оболгать
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 20:55
        +2
        Цитата: Turbuta Dave
        Украинцы построят ? Не смешите. Слово построить нет у украинцев .. А есть разрушить, изгадить, оболгать

        Даже так?