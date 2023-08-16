Врио главы Запорожской области: Линию обороны ВС РФ в регионе никому не преодолеть

Российская армия создала непреодолимую линию обороны в Запорожской области. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Как отметил руководитель региона, эффективность линии обороны на Запорожском направлении понимают не только украинские военные, но и американцы, и англичане.
Линию обороны ВС РФ в регионе никому не преодолеть
- подчеркнул Балицкий в эфире «Первого канала».
Попытки украинских формирований перейти в наступление на Запорожском направлении продолжаются уже два с лишним месяца. Но за это время украинским войскам так и не удалось прорвать российскую оборону. Сейчас ВСУ задействовали в боях в Запорожской области свои стратегические резервы, но и это приводит лишь к росту дополнительных потерь как в личном составе, так и в военной технике.
Напомним, что в сентябре 2022 года Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума. Сейчас российские войска контролируют более 70% территории региона. Но ВСУ сохранили контроль над бывшим областным центром – городом Запорожье, и северными районами региона.
Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении оказалось неудачным по двум основным причинам – недооценке противником возможностей российской армии и слишком большому расчету на западную военную технику.