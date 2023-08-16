ООН поддерживает контакты с Россией, Украиной и Турцией в том, что касается вопроса вывоза зерна и удобрений, рассматривая экспорт сельскохозяйственной продукции в качестве единственного способа стабилизации цен на мировой рынке. С таким заявлением выступила генеральный секретарь Конференции международной организации по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен на пресс-конференции в Найроби – столице Кении.Так, в ходе своего выступления на вышеупомянутом мероприятии, она напомнила о заявлении, которое сделал генсек организации Антониу Гутерриш. В нем, в частности, говорилось об усилиях, которые продолжает предпринимать ООН для обеспечения беспрепятственного экспорта зерна и удобрений на мировые рынки с территории Украины и из РФ. Как добавил Гутерриш, данный путь является самым быстрым и единственным в решении глобального продовольственного кризиса для поддержания стабильных мировых цен на данное сырьё.Обратила внимание в ходе своей речи глава UNCTAD на растущие цены на продовольствие, что, по её словам, сказывается неблагоприятным образом на наиболее уязвимых слоях населения. В то же время чиновница признала, что достигнуть попадания на мировой рынок зерна и удобрений пока что не удаётся.Также упомянула Гринспен и о вкладе, вносимом Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН с тем, чтобы помочь голодающим людям. По её словам, 75% закупок по линии ВПП было осуществлено из поставок в рамках Черноморской зерновой инициативы.Напомним, что Россия без малого месяц назад вышла из так называемой «зерновой сделки», заключённой в 2022 году в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины, которая с того момента продлевалась несколько раз. Как уже заявлял ранее российский президент Владимир Путин, Москва готова в любой момент возобновить её, но при условии выполнения всех её требований.Однако коллективный Запад решил, в свойственной ему манере пойти по другому пути, нарушив все данные нашей стране обещания по снятию ограничений на разблокировку российской сельхозпродукции.