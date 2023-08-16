Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель ООН высказалась о важности контактов с РФ, Украиной и Турцией по обеспечению экспорта зерна на мировой рынок

9
Представитель ООН высказалась о важности контактов с РФ, Украиной и Турцией по обеспечению экспорта зерна на мировой рынок

ООН поддерживает контакты с Россией, Украиной и Турцией в том, что касается вопроса вывоза зерна и удобрений, рассматривая экспорт сельскохозяйственной продукции в качестве единственного способа стабилизации цен на мировой рынке. С таким заявлением выступила генеральный секретарь Конференции международной организации по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен на пресс-конференции в Найроби – столице Кении.


Так, в ходе своего выступления на вышеупомянутом мероприятии, она напомнила о заявлении, которое сделал генсек организации Антониу Гутерриш. В нем, в частности, говорилось об усилиях, которые продолжает предпринимать ООН для обеспечения беспрепятственного экспорта зерна и удобрений на мировые рынки с территории Украины и из РФ. Как добавил Гутерриш, данный путь является самым быстрым и единственным в решении глобального продовольственного кризиса для поддержания стабильных мировых цен на данное сырьё.

Обратила внимание в ходе своей речи глава UNCTAD на растущие цены на продовольствие, что, по её словам, сказывается неблагоприятным образом на наиболее уязвимых слоях населения. В то же время чиновница признала, что достигнуть попадания на мировой рынок зерна и удобрений пока что не удаётся.

Также упомянула Гринспен и о вкладе, вносимом Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН с тем, чтобы помочь голодающим людям. По её словам, 75% закупок по линии ВПП было осуществлено из поставок в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, что Россия без малого месяц назад вышла из так называемой «зерновой сделки», заключённой в 2022 году в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины, которая с того момента продлевалась несколько раз. Как уже заявлял ранее российский президент Владимир Путин, Москва готова в любой момент возобновить её, но при условии выполнения всех её требований.

Однако коллективный Запад решил, в свойственной ему манере пойти по другому пути, нарушив все данные нашей стране обещания по снятию ограничений на разблокировку российской сельхозпродукции.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:47
    +1
    В то же время чиновница признала, что достигнуть попадания на мировой рынок зерна и удобрений пока что не удаётся.

    Все делается просто, выполните требования Москвы и получите зерно из России.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:56
      0
      Зерно и так уже получают,а зерновая сделка была нам не выгодна. Главное, что улучшающаяся ситуация на глобальном мировом рынке зерновых полностью и со всей очевидностью разрушила миф Вашингтона и Брюсселя о том, что без экспорта пшеницы из портов Украины мир постигнет голод. Но реальность этот выдуманный пропагандистами «голод» отменила и доказала, что без участия Украины даже лучше – развивающиеся страны (если не весь мир) кормит Россия. Это уже начинают признавать официально на Западе.

      Подтверждение находит отражение в мировых СМИ. Так, как пишет Bloomberg, ссылаясь на данные CRM Agricommodities, тот факт, что экспорт через Черное море продолжается с удвоенной интенсивностью, является одной из ключевых причин снижения цен. Министерство сельского хозяйства США повысило оценку поставок из России и увеличило оценку запасов пшеницы в США на конец сезона 2023-24 гг. больше, чем предполагали аналитики. Столь позитивная отчетность сразу заставила котировки поползти вниз.Как пишет Жаклин Холланд, аналитик Farm Futures, обильный российский экспорт «обеспечивает на данный момент хорошие запасы у покупателей по всему миру». По данным все того же Министерства сельского хозяйства США, экспорт из РФ в сезоне 2023-2024 годов ожидается на уровне до 48 миллионов метрических тонн. Это означает, что почти четверть мировой торговли теперь будет обеспечиваться аграриями РФ.Проще говоря, без зерновой сделки, очень невыгодной Москве, ее экспорт пшеницы наконец разблокирован.

      https://topcor.ru/38280-golod-otmenjaetsja-na-zapade-priznali-chto-bez-ukrainy-i-zernovoj-sdelki-ves-mir-kormit-rossija.html
  2. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Сегодня, 20:51
    +1
    А зачем России или Украине низкие мировые цены на зерно не сказала чиновница из ООН ?
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 20:58
    0
    ООН поддерживает контакты с Россией, Россия поддерживает контакты с ООН. Все друг с другом контактируют, переконтактируют и выконтактируют. А зерно всё так же в портах, пока что целых. Вопрос: кто слабое звено в этих контактах? :)
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:01
    0
    Ещё раз напомню весь сыр бор запада из за каких то 1,3 млрд $ ,недополученной нами прибыли.Но они встали в позу ,ну и пусть стоят.Надеюсь сегодня ,причал в Одессе, где стоял Джозеф Шульте отрихтуют? Поменьше надо слушать эти бла- бла - бла от ООН ,дело с мёртвой точки не сдвигается .Они не привыкли отступать и они не отступят.А мы пока спокойно будем разносить инфраструктуру портов .Тем более хавальники в СБ ООН мы им закрыли ,предоставив положение ООН о законности наших действий.Обратили внимание Блинкин прекратил говорить и выражать озабоченности о наших ударах.Так шведы начали говорить,мы им оказывается завод подшипников SKF разнесли в Луцке ,эти шведские женщины с низкой социальной ответственностью ,заявляют их подшипники ВПК Украины не использует.Какое горе!!!Ещё сегодня ночью хочу выбухов на Украине, завтра на работу,хочу хорошее настроение ,для трудовых подвигов.
  5. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 21:04
    0
    Не беря во внимание СВО и нынешнюю ситуацию.

    Меня всегда удивляло отношение Запада к России, как к Иванушке-дурачку, который будет действовать себе во вред, всем всегда должен и т.д. Запад же никогда никому ничего не должен, подписывать что-то себе во вред они не будут, а если подписали и это стало не выгодно, то найдут 101 уловку, чтобы договор не исполнять ... а если не найдут уловку, то всегда можно списать на "демократические ценности" (вы недостаточно придерживаетесь демократических ценностей, а потому исполнять договор подписанный с вами мы не обязаны, ведь для нас демократические ценности чрезвычайно важны).

    Отбросив СВО, то что за эти деньги Украина будет финансировать ВСУ и т.д.

    Зачем это России? Зачем России, как экспортеру, низкие цены на зерно? Зачем помогать потенциальному конкуренту на зерновом рынке (Украине)? Хотят вывозить – пусть вывозят окольными путями через Польшу-Хорватию (если поляки не запретят провоз украинского зерна), переплачивая за транспортировку наземным транспортом и более сложную логистику, что делает зерно дороже для производителя.
  6. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:07
    +1
    Контакты лучше протирать спиртом, это вам любой связист скажет.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:14
      0
      ТОНКИ СЛОЕМ, вот это не только любой связи т скажет, но и все прочие, специалисты!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:13
    0
    Представитель ООН высказалась о важности контактов с РФ, Украиной и Турцией по обеспечению экспорта зерна на мировой рынок
    . Брехливые там все, верить таким, только поставляться.
    А оно нам надо?