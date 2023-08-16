«Отвратительная техника»: врио главы Запорожской области высказался о западных танках и бронемашинах ВСУ

В ходе украинского контрнаступления переданная ВСУ странами НАТО военная техника зарекомендовала себя не очень хорошо. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Как отметил глава российского региона, западная военная техника, которая задействована в контрнаступлении, представляет собой «абсолютное барахло», она даже плохо покрашена.
Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких – это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы
- подчеркнул Балицкий в эфире «Первого канала».
По словам врио главы Запорожской области, изначально западные страны создавали военную технику для боев в пустынях и для обороны, а не для наступления. Поэтому наступать на ней получается у боевиков ВСУ плохо. В ходе боев западные танки довольно быстро выходят из строя. Например, они легко подрываются на минах.
Ранее и многие западные аналитики заявляли, что Киев слишком переоценил возможности переданной странами Североатлантического альянса военной техники. Украинские власти считали, что это едва ли не «чудо-оружие», которое гарантированно обеспечит победу на поле боя. Но, как оказалось, у этой техники много недостатков.