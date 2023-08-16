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«Отвратительная техника»: врио главы Запорожской области высказался о западных танках и бронемашинах ВСУ

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«Отвратительная техника»: врио главы Запорожской области высказался о западных танках и бронемашинах ВСУ

В ходе украинского контрнаступления переданная ВСУ странами НАТО военная техника зарекомендовала себя не очень хорошо. Об этом в эфире «Первого канала» рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.


Как отметил глава российского региона, западная военная техника, которая задействована в контрнаступлении, представляет собой «абсолютное барахло», она даже плохо покрашена.

Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких – это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо. Отвратительная техника с точки зрения работы

- подчеркнул Балицкий в эфире «Первого канала».

По словам врио главы Запорожской области, изначально западные страны создавали военную технику для боев в пустынях и для обороны, а не для наступления. Поэтому наступать на ней получается у боевиков ВСУ плохо. В ходе боев западные танки довольно быстро выходят из строя. Например, они легко подрываются на минах.

Ранее и многие западные аналитики заявляли, что Киев слишком переоценил возможности переданной странами Североатлантического альянса военной техники. Украинские власти считали, что это едва ли не «чудо-оружие», которое гарантированно обеспечит победу на поле боя. Но, как оказалось, у этой техники много недостатков.
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16 комментариев
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  1. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:44
    +6
    Техника как техника, я бы не списывал и не принижал ее достоинства.
    Если ВСУ без превосходства в воздухе, без необходимого разминирования полезли по минным полям, то будь там хоть Леопард с Челенджером, хоть Т-72 с Т-90 – судьба при наезде на мину или прямом попадании Ланцетом у них была бы незавидная. Тяжелые западные танки, к тому же вязнут в "мягком" черноземе.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 20:49
      +2
      она даже плохо покрашена

      Вспоминается старый армейский анекдот.
      Поручили солдату ракету покрасить, дескать, скоро генерал с ревизией придёт.
      Солдат с ведром краски к ракете пришёл, присел отдохнуть, да и уснул случайно. Просыпается ближе к вечеру - времени красить не осталось, ну, он ведро с краской на вершину ракеты закинул, ведро на ракету наделось, краска стекла и ракету покрасило.
      Тут генерал подходит, увидел ведро на ракете,
      - Это что такое?
      - Это синхрофазатор!
      - Сам вижу. ПОЧЕМУ НЕ ПОКРАШЕНО ?!!

      Всё же оценивать технику по краске не совсем корректно. Да и Балицкий не генерал (капитаном в запас ушёл)
      Да и про то, что техника проектировалась для обороны, а не наступления, он в корне не прав. Вся концепция боестолкновения НАТО строится на наступлении. Правда, в условиях тотального технического превосходства против морально сломленного противника. От чего их и бьют там, где противник проявит стойкость и мастерство, даже если у него нет "технического превосходства".
      А вот у Киева бойцы стойкие. И какая-бы там техника не была, они на ней воюют. Погибают сами и убивают наших.
      Так что хаять про "барахло" - лишь наших унижать, что против нас "барахло", а мы никак не одолеем.
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 20:46
    +2
    Какой бред, чел вообще в своём уме? Техника плохая, потому что подрывается на минах? Это что, болезнь братьев Кличко подцеплена?
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 20:50
      +1
      +1
      Это ура-патриотизм. Причем, он присутствует как среди представителей российской власти, так и на Украине и на Западе, которые перед наступлением рассказывали, что русские ничего не умеют, техника их никуда не годится и вот сейчас-сейчас "как пойдем в наступ", так их НАТОвской техникой и раскатаем.

      Как показывает практика, ура-патриотизм плохо заканчивается. К врагу всегда надо относиться со всей серьезностью.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 20:47
    +2
    Чего душой кривить .. Хорошая техника у супостата . И воюют Всуки изрядно ... Но наши ребята лучше .Упёрлись . Стоят на смерть ... И техника у нас тоже хороша .
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 20:47
    +1
    Мне понравилось его:
    "даже покрашены плохо." good
    Балицкий жжет.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 20:48
    -1
    Чушь какая-то.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  6. PVV66
    PVV66 Сегодня, 20:48
    0
    Рассуждения дилетанта. Оценивать технику пусть лучше оставит военным. Любой танк может подорваться на мине и это не означает что он плохой. А вот плохо обученный экипаж это беда.
  7. Б-15
    Б-15 Сегодня, 20:49
    0
    Не так всё плохо у наших конкурентов.
    Но если мы не будем выявлять слабые места, то зарубежная техника осень даже не плоха.
    Поэтому, правильнее было сказать, что мы оперативно выявляем слабые места и используем их максимально.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:51
    -1
    Занимался бы этот врио хозяйственными делами в вверенном ему регионе и не лез с экспертным мнением по военным вопросам. А то получается: каждый мнит себя стратегом... Военным виднее какая техника лучше воюет - хорошо покрашенная или нет.
  9. Karabin
    Karabin Сегодня, 20:52
    -2
    В ходе боев западные танки довольно быстро выходят из строя. Например, они легко подрываются на минах.

    Другая техника, не западная, на минах подрывается , стало быть, как то тяжело wink
  10. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 20:54
    0
    Ну так какой тогда в наступление поперлись?! Столько народа загубили . Техника не такая. Кусты не там растут.. Ведь все об этом говорят и главное понимают что на убой гонят. А сколько калек!!! Уже чисто чтобы бойню эту остановить пора всю эту киевскую гоп компанию с настоящими ударами крылатых ракет познакомить. А какие ролики лепят. "Добрый вЭчЭР мы з Украины "
    Доброе утро мы из России.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:58
    -1
    Та же древность что советская только большая неповоротливая снаряды не достать и эксплатация сложнее
  12. dimy44
    dimy44 Сегодня, 20:59
    +1
    Про плохо покрашена улыбнуло:
    ... - Хэлло, рашн!
    - Чтоо? Х-во покрашен?! Торпедный отсек тоовсь...
  13. Master2030
    Master2030 Сегодня, 21:03
    -1
    Еще один єкспердлюфтваффе. Пусть берет РПГ и жжет это "барахло" на лично.
    Centrum censeoWashingtonium delendam esse
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:18
    0
    Ранее и многие западные аналитики заявляли, что Киев слишком переоценил возможности переданной странами Североатлантического альянса военной техники. Украинские власти считали, что это едва ли не «чудо-оружие», которое гарантированно обеспечит победу на поле боя. Но, как оказалось, у этой техники много недостатков.
    . Обычное оружие, если/когда в умелые руки попадает, вполне себе рабочий вариант.