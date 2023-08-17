Новая модификация «Краснополя»: производство начато и будет ускоряться

Комплекс "Краснополь-М2" на выставке. Представлены управляемый снаряд, целеуказатель-дальномер и другие средства. Фото "Высокоточные комплексы"
Основным управляемым боеприпасом российской ствольной артиллерии является 152-мм снаряд «Краснополь» и его модификации. Эти изделия широко применяются в рамках текущей Спецоперации и подтверждают свои характеристики. Одновременно с этим промышленность работает над совершенствованием снаряда, и недавно освоила серийное производство его новой улучшенной версии. Как сообщается, изделия новой модификации уже поставляются заказчику.
Результаты развития
С момента своего появления комплекс вооружения 9К25 на основе управляемого артиллерийского снаряда (УАС) 3ОФ39 «Краснополь» постоянно развивался и совершенствовался. За счет различных доработок и изменений КБ Приборостроения им. А.Г. Шипунова (г. Тула) улучшало его технические и эксплуатационные характеристики. Очередная модернизация такого рода проводилась в течение нескольких последних лет, и теперь дает желаемые результаты.
В прошлом представители оборонных предприятий, связанных с проектом «Краснополь», неоднократно упоминали разработку его обновленной версии. Кроме того, год назад, в августе 2022 г. журнал министерства обороны «Военная мысль» рассказал о проведении испытаний обновленного УАС под названием «Краснополь-М2», а также опубликовал фотографии с полигона.
Сообщалось, что новый боеприпас представляет собой глубокую модернизацию существующего 3ОФ39 и отличается от него более высокими тактико-техническими характеристиками. Также высказали уверенность в том, что новый УАС в обозримом будущем будет принят на вооружение российской армии.
Снаряд "Краснополь-М2" на выставке (на переднем плане). Фото "Ростех"
Новые сведения о модернизации «Краснополя» наша оборонная промышленность раскрыла на военно-техническом форуме «Армия-2023». Так, интересную новость 15 августа опубликовало ТАСС. От представителя холдинга «Высокоточные комплексы», в состав которого входит организация-разработчик, агентство узнало, что новый УАС доведен до производства. Готовые изделия уже поставляются в войска. При этом точные характеристики снаряда называть не стали – по соображениям безопасности.
В тот же день управляющий директор КБП Вячеслав Ковалев в интервью телеканалу «Звезда» раскрыл планы на производство УАС последней модификации «Краснополь-М2». На ближайшее будущее запланировано увеличение темпов их производства. В следующем 2024 г. выпуск в 25 раз превысит изначальные темпы. Предприятие уверено в возможности выполнения такой задачи – этому поспособствует расширение производственных мощностей при поддержке министерства промышленности и торговли.
Достигнутые преимущества
Согласно доступным данным, новый снаряд «Краснополь-М2» представляет собой глубоко модернизированный вариант предыдущих изделий семейства. Целью этого проекта являлось повышение тактико-технических характеристик и получение некоторых новых возможностей. Точный уровень достигнутых параметров пока не сообщался, но раскрыты некоторые данные, позволяющие сравнивать модернизированный УАС с исходной конструкцией.
Следует напомнить, что в конце двухтысячных годов КБП демонстрировало на выставках снаряд под названием «Краснополь-М2». По сути, это был модернизированный 3ОФ39М «Краснополь-М» разработки девяностых годов, выполненный в 155-мм корпусе. По всей видимости, современный проект с литерами «М2» не имеет прямого отношения к одноименному предыдущему.
Вид с другого ракурса. Фото "Ростех"
Изделие 3ОФ39 и его доработанные версии представляют собой 152-мм артиллерийский снаряд с головкой самонаведения, системой управления на траектории и газонегератором. Используется лазерная ГСН, обеспечивающая попадание в подсвеченный целеуказателем объект. В зависимости от модификации, такой снаряд имеет длину от 960 до 1300 мм и весит от 45 до 51 кг. Максимальная дальность полета – 25 км.
Сообщается, что новый снаряд «Краснополь-М2» отличается от предшественников повышенными характеристиками. По всей видимости, речь идет о повышении дальности стрельбы, улучшении точности и т.д. Зная характеристики этих изделий, можно представить результаты нового проекта.
Снаряды семейства «Краснополь» являются осколочно-фугасными. К примеру, изделие 3ОФ39М «Краснополь-М», при длине 960 мм и массе 45 кг, несет заряд массой 9 кг. Вероятно, снаряд «М2» имеет такие же или близкие габариты и боевое оснащение.
Как и ранее, на новом УАС используется лазерная ГСН, дающая высокую точность попадания. Она засекает и сопровождает метку от лазера-целеуказателя и подает соответствующие команды рулевым машинкам. Как сообщается, комплекс «Краснополь-М2» имеет несколько режимов работы лазерной системы наведения. За счет изменения частоты или иных параметров лазерного луча и ГСН обеспечивается одновременное применение нескольких целеуказателей и снарядов. Именно такие возможности комплекса демонстрировались на испытаниях 2022 г.
Разрезной макет изделия 9ОФ39. Фото Wikimedia Commons
В составе комплекса 9К25 имелся свой собственный лазерный целеуказатель-дальномер 1Д15 или его модификации. В дальнейшем усовершенствованные комплексы получали новые средства подсветки выбранной цели. Согласно недавним новостям, последний проект модернизации предусматривает дополнительное расширение круга совместимых средств подсветки. Теперь могут использоваться различные наземные и воздушные системы.
Новые возможности
Модернизированный «Краснополь-М2» имеет очевидные преимущества перед предыдущими снарядами своего семейства. Сохраняя совместимость со всеми основными 152-мм артиллерийскими системами, он позволяет увеличить дальность эффективного выстрела. При этом во всем диапазоне дальностей стрельбы достигается высокая точность, а также появляются новые возможности.
Большое значение имеет обновленная система наведения и целеуказания. Она может использоваться с разными средствами подсветки целей. Соответственно, применение «Краснополя-М2» может обеспечиваться наземной артиллерийской разведкой или БПЛА с лазерным целеуказателем. Во всех случаях повышается быстродействие и эффективность разведывательно-ударных комплексов с применением УАС.
Возможна подсветка на нескольких режимах, и такие функции демонстрировались на прошлогодних испытаниях. Используя разные режимы / каналы, два снаряда атаковали две разные цели, находившиеся на минимальном расстоянии. При этом каждый боеприпас попал именно в назначенный объект. Фактически появляется возможность одновременного обстрела нескольких близко расположенных целей – по числу доступных каналов.
"Краснополь-М2" первой версии в калибре 155 мм. Фото Vitalykuzmin.net
Таким образом, используя модернизированный «Краснополь-М2», наша артиллерия может атаковать более удаленные цели, как одиночные, так и групповые. В последнем случае, правильная организация разведки и целеуказания позволяет поразить конкретный объект или уничтожить каждый из них своим снарядом.
Положительные перспективы
В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса российская артиллерия, самоходная и буксируемая, достаточно активно использует УАС семейства «Краснополь». Минобороны и сторонние источники регулярно демонстрируют применение таких боеприпасов и результаты ударов по объектам противника. Несмотря на солидный возраст и специфику боевого применения, изделия 3ОФ39 и их модификации показывают хорошие результаты.
Согласно последним сообщениям, российская оборонная промышленность наладила производство новой версии имеющегося снаряда. Изделия «Краснополь-М2» уже поступают в войска и, вероятно, используются в боях либо готовятся к этому. При этом предприятие-изготовитель готово наращивать темпы производства в соответствии с потребностями армии.
Появление в частях нового УАС и сопутствующих средств разного назначения имеет большое значение для развития ствольной артиллерии. С помощью этих изделий удастся повысить дальность, точность и общую эффективность ударов. При этом положительные последствия производства и поставок новой версии «Краснополя» проявятся не только в рамках нынешней Спецоперации. Обновленный снаряд, хорошо показав себя на фронте, сможет надолго занять свое место в арсеналах артиллерии.