Кирби подчеркнул, что позиция американского правительства неизменно сводится к тому, что Украина в перспективе будет принята в альянсПоявившаяся в СМИ информация о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о возможном предоставлении Украине членства в альянсе в обмен на отказ от спорных территорий в пользу РФ не соответствует действительности. Об этом заявил координатор американского правительства по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби.В ходе специально проводившегося после появления вызвавших широкий резонанс сообщений брифинга Кирби подчеркнул, что эта информация является недостоверной. По его словам, позиция властей США сводится к тому, что Украину в перспективе планируется принять в НАТО, что в свою очередь было подтверждено руководством стран-членов альянса в ходе последних нескольких саммитов.Также сообщается, что глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен, заявление которого касательно возможного членства Украины в альянсе в обмен на территориальные уступки первым процитировало издание Verdens Gang, впоследствии поспешил дезавуировать свои слова, назвав их "ошибочными".Ранее сообщалось, что Кирби также прокомментировал возможные поставки украинской армии дальнобойных ракет ATACMS. По словам американского чиновника, какие-либо окончательные решения по этому вопросу в настоящее время не приняты. Представитель Белого дома также процитировал американского президента Джо Байдена, заявившего, что возможность таких поставок все еще рассматривается.Какие-либо детали ведущихся по вопросам военных поставок боевикам киевского режима дискуссий Кирби раскрывать отказался.