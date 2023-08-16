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Власти США отрицают проведение дискуссий о возможных территориальных уступках Украины в обмен на членство в НАТО

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Власти США отрицают проведение дискуссий о возможных территориальных уступках Украины в обмен на членство в НАТО

Кирби подчеркнул, что позиция американского правительства неизменно сводится к тому, что Украина в перспективе будет принята в альянс


Появившаяся в СМИ информация о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о возможном предоставлении Украине членства в альянсе в обмен на отказ от спорных территорий в пользу РФ не соответствует действительности. Об этом заявил координатор американского правительства по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби.

В ходе специально проводившегося после появления вызвавших широкий резонанс сообщений брифинга Кирби подчеркнул, что эта информация является недостоверной. По его словам, позиция властей США сводится к тому, что Украину в перспективе планируется принять в НАТО, что в свою очередь было подтверждено руководством стран-членов альянса в ходе последних нескольких саммитов.

Также сообщается, что глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен, заявление которого касательно возможного членства Украины в альянсе в обмен на территориальные уступки первым процитировало издание Verdens Gang, впоследствии поспешил дезавуировать свои слова, назвав их "ошибочными".

Ранее сообщалось, что Кирби также прокомментировал возможные поставки украинской армии дальнобойных ракет ATACMS. По словам американского чиновника, какие-либо окончательные решения по этому вопросу в настоящее время не приняты. Представитель Белого дома также процитировал американского президента Джо Байдена, заявившего, что возможность таких поставок все еще рассматривается.

Какие-либо детали ведущихся по вопросам военных поставок боевикам киевского режима дискуссий Кирби раскрывать отказался.
Использованы фотографии:
Pixabay
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5 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 21:00
    0
    Правильно! Нечего делить! Берём оркраину целиком
  2. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 21:03
    -3
    Кремль не имеет никакого права на территории Украины, кроме права силы. Но вот русские Украины имеют право уйти от галицаев в свободное плавание. Легитимизировать поползновения Кремля может только желание населения Украины жить в России.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:08
      0
      Про "галицаев" .Удары по Львову 15.08.2023 в 5:20 утра.Видео по ссылке ниже.
      https://t.me/politobozru/41877

      По заводу Южмаш прилетело четыре ракеты(на самом деле 5,так как 2 ракеты ударили одновременно в одну точку при последнем ударе), которые вызвали на территории Южмаша масштабный пожар.По сообщению местных источников на предприятии осуществлялалсь переделка старых зенитных ракеты С-200 для ударов по наземным целям.Кроме того, на Южмаше осуществляется разработка и производство ракет РСЗО Ольха, ОТРК Гром-2, барражирующей ракеты Крук-2.
      Видео прилётов по Южмашу по ссылке.
      https://dnepr-news.ru/society/2023/08/15/29066.html

      Судя по всему 15.08.2023 дебютировали и прошли боевое крещение КР Х-50.Тут и характерный звук при подлёте к цели как у авиационной Х-101 и повышенная точность,которой нет у Калибра и повышенная мощность боезаряда (у Х-50 он равен 500 кг). Как раз к осени и обещали наладить производство КР Х-50.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:12
    0
    Просто ни какой реакции с нашей стороны ,приемлемой для НАТО не прозвучало.И сразу команда ,стоп машина полный назад !Всё это прозвучало и в правильной трактовке.
  4. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 21:12
    0
    Американцы в своем репертуаре: кручу-верчу-обмануть хочу:
    Появившаяся в СМИ информация о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о возможном предоставлении Украине членства в альянсе в обмен на отказ от спорных территорий в пользу РФ не соответствует действительности.

    Также сообщается, что глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен, заявление которого касательно возможного членства Украины в альянсе в обмен на территориальные уступки первым процитировало издание Verdens Gang, впоследствии поспешил дезавуировать свои слова, назвав их "ошибочными".