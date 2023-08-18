Тяжелые самоходные ПТРК: конец истории

«Хризантема-С»
Время универсальных солдат
В сегменте сухопутной техники главными героями спецоперации стали универсальные машины, например, БМП-3. Танки, которые хоронили с конца прошлого века, также не сдали лидирующих позиций, хотя и серьезно поменяли профиль работы. Высоко ценятся и рабочие лошадки, способные принимать на себя широкую линейку боевой нагрузки и выполнять не менее широкий спектр задач. К таким героям, безусловно, относится МТ-ЛБ и старшая сестра МТ-ЛБу.
В то же время узкоспециализированная боевая техника находит ограниченное применение в реалиях спецоперации. К таким относится авиадесантируемая техника ВДВ, традиционно отличающаяся большой огневой мощью и высокой подвижностью, но недостаточным бронированием.
О назревшем пересмотре тактики использования воздушно-десантных войск и, соответственно, глубокой модернизации боевой техники, сказано уже немало. В этот раз остановимся на достаточно малозаметных машинах, о которых тем не менее очень много говорили до специальной военной операции.
Речь о самоходных ПТРК, в первую очередь на гусеничном ходу.
Техника преимущественно оборонительного плана, поэтому и не смога показать себя в полной мере в ходе прошлогоднего весеннего наступления Российской армии. Казалось бы, современные потуги ВСУ должны были стать звездным часом для российских «Штурм-С» и «Хризантема-С». Но главными убийцами натовской техники в степях Запорожья оказались вертолеты, противотанковые мины и «Ланцеты». Как упомянул президент России, компанию им составили идеальные «Корнеты».
Создается устойчивое впечатление, что на спецоперации просто нет места тяжелым самоходным ПТРК.
Мобильные носители ПТРК хороши всем, только вот когда нет танков противника, они с большим трудом находят себе работу на фронте
Гусеничный носитель противотанковых ракет – это во многом отечественное ноу-хау.
С определенной условностью «Хризантемы» и «Штурмы» можно назвать преемниками не самого удачного ракетного танка ИТ-1. Во времена Никиты Хрущева ракеты всех классов были в особом почете, не минула эта участь и ПТРК – для установки отрядили целый Т-62. Получилось дорого и очень неэффективно – ИТ-1 сняли с вооружения спустя шесть лет после принятия.
В настоящее время Армия России располагает внушительным арсеналом самоходных средств, предназначенных преимущественно для поражения бронетехники противника. Самой тяжелой из них является «Хризантема-С», вооруженная 54-килограммовой ракетой 9М123, способной пробивать до 1,25 метра брони. На бумаге техника должна внушать страх и трепет натовской технике. И она действительно внушает. Только в спецоперации исчезающее мало свидетельств эффективной работы истребителей танков.
«Хризантема-С» охотится не одна – в состав батареи входит боевая машина командира взвода и самой батареи. Надо ли говорить, что группа остро заточенных на борьбу с танками машин требует дополнительного прикрытия ПВО и защиты от диверсантов?
«Хризантемы» еще и дорогие изделия: шасси БМП-3 – одно из самых высокотехнологичных в классе легкой бронетехники. Кстати, база «тройки» используется для самоходного ракетного комплекса «Корнет-Т». Максимальная дальность работы по целям у двух ПТРК составляет 5,5–6 км, но это очень условная цифра.
Даже на равнинах Херсонской и Запорожской областей очень непросто найти такие прямики, что заставляет расчеты гусеничных ПТРК подходить к танкам на критически близкие расстояния. Это автоматически повышает вероятность обнаружения разведкой и поражения. А поразить технику противник, к сожалению, может достаточно легко. Если, конечно, достанет.
С младшим братом «Штурмом-С» на платформе МТ-ЛБ ситуация схожая. За исключением используемой ракеты «Атака», которая на пару с авиационным ПТРК «Вихрь» достает противника на дальностях до 8 км. Фактически единственным вариантом использования самоходных ПТКР в обороне является работа из капонира на возвышенности.
Конец истории?
Тяжелые гусеничные ПТРК оказались «ограниченно годными» к спецоперации по нескольким причинам.
Конкуренция со стороны армейской авиации беспрецедентная – Ка-52 за лето перебили не один десяток танков и БМП. Обладающие высокой мобильностью вертолеты могут оперативно перебрасываться к местам прорыва фронта и работать вне зоны ответного огня. Как уже выяснили выше, ни «Хризантема-С», ни «Штурм-С» на такое неспособны.
Будущее за относительно недорогими и ресурсными колесными носителями ПТРК
Второй фактор – это наращивание выпуска камикадзе «Ланцет», способного поражать технику на удалении в несколько десятков километров. Конечно, сравнивать убойную силу ракеты 9М123 с тандемной боевой частью с 3–4 килограммами ВВ в «Ланцете» нельзя. Но оператор камикадзе волен выбирать место удара по танку, целясь в самые уязвимые точки, а «Хризантема» бесхитростно бьет из горизонтального положения.
Поразить «Ланцет» и его расчет гораздо сложнее, чем выследить на переднем крае немаленький профиль БМП-3, пусть и лишенной башни. На ближних подступах эффективны копеечные по военным мерками квадрокоптеры-камикадзе с прикрученными гранатами РПГ. Всего за 500–1 000 долларов оператор в состоянии уничтожить многомиллионный танк. При этом работая вне прямой видимости противника.
Наконец, третий фактор, ставящий под сомнение концепцию тяжелых охотников на танки – это широкое распространение ПТУРов на мобильных платформах. Сейчас у кого только нет собственной противотанковой ракеты. У «Терминатора» сразу четыре «Атаки», БМП с модулем «Бережок» располагает четырьмя «Корнетами», на форуме «Армия-2023» представлена боевая машина «Титан», у которой легкий модуль «Спица» дополнен парой «Конкурсов-М».
Противотанковыми ракетами оснащены едва ли не все подряд боевые машины, что несколько обесценивает значимость тяжелых платформ
В ранге концептуальной модели продемонстрирован БТ-3Ф с ракетами «Корнет-Э» – это гусеничный бронетранспортер на 17 мест, получивший возможность поражения танков и укреплений противника. Немного противоречивая идея, но её наверняка еще доработают. У всех представленных машин ПТУР является дополнительным средством борьбы, но они гораздо универсальнее и в случае чего могут за себя постоять. Чего нельзя сказать ни о «Хризантеме», ни о «Штурме».
На первых фото «Корнет-Д1» на платформе БМД-4М, на нижнем – БТ-3Ф с ПТРК.
Выгодно отличаются меньшей стоимостью, большей мобильностью и ресурсом колесные носители ПТРК. Речь в первую очередь о «Корнете-Д» на шасси «Тигра».
К слову, идея легких шасси для противотанковых ракет не умерла на Западе. Американцы, в частности, монтируют TOW на HMMWW и Stryker. Похоже, именно это направление станет превалирующим в ближайшие годы, а сложные и дорогие гусеничные шасси найдут гораздо более важную работу.
Но Российский ВПК не успокаивается – на форуме «Армия-2023» демонстрируется «Корнет-Д1» на платформе БМД-4М. Последняя, кстати, в производстве обходится дороже БМП-3, прежде всего за счет дефицитных сплавов и сложной подвески.
Как только танки перестали идти в атаку на манер Второй мировой войны, потребность в дорогостоящих и высокотехнологичных охотниках исчезла. Сейчас танк, в крайнем случае, не будет лезть на рожон, а если и полезет, то после тщательной разведки. От которой не скроется засада даже из одной «Хризантемы» и «Штурма».
Похоже, пришло время пересмотреть перспективы семейства узкоспециализированных машин на фронте.