Англия и США стравили Германию и Россию

Николай II объявляет о начале войны с Германией с балкона Зимнего дворца. 20 июля (2 августа) 1914 г.
Все плоды победы достались Великобритании и США. Это была война англосаксов против Европы и России. Это была битва за место «царя горы», абсолютного хозяина планеты.
Подготовка Первой мировой войны
Получив в Русско-японской войне финансовую подпитку и выбравшись из кризиса начала 1900-х годов (Как США и Англия пытались решить «русский вопрос»), хозяева Запада стали готовить новую, ещё более масштабную войну. На этот раз под удар подставляли германский и исламский мир. Стравливали русских и германцев.
Война планировалась так, чтобы сразу убить нескольких зайцев – обычная стратегия англосаксов.
Во-первых, им необходимо было решить «русский вопрос». Избавиться от зародыша чужого, созидательного проекта, с его потенциалом проецирования на всю планету. Уничтожить русское самодержавие (концептуальную, независимую от Запада власть), разрушить Русскую империю, расчленить и подмять её под себя, разграбить её колоссальные богатства и ресурсы.
Так хозяева Западного проекта получали возможность сделать капиталистическую (паразитическую) формацию глобальной. Novus ordo seclorum (лат.) – дословно означает «новый порядок веков». Это один из двух девизов, находящихся на обратной стороне Большой печати США, утвержденной ещё в 1782 году.
Во-вторых, разгромить и разграбить германский мир – Германскую и Австро-Венгерскую империю. Их аристократические порядки, власть кайзера-императора мешали установлению более «прогрессивной» демократии. В сущности, капиталисты-плутократы желали установить свою власть над германским миром, а старые феодальные порядки им мешали.
Германский мир был конкурентом англосаксам (и романскому миру – Франция, Италия) внутри западного проекта. А потенциальный союз германцев и русских был большой угрозой для Англии и США. Священный союз в XIX столетии, доброжелательное отношение кайзера Вильгельма II к России во время Японской кампании – всё это было возможностями плодотворного союза России и Германии.
В-третьих, хозяева Англии, США и Франции хотели закрыть «турецкий вопрос». Но без русских. Установить полный контроль над землями умирающей и деградировавшей Османской империи. Над коранической (исламской) цивилизацией.
В-четвёртых, устраивая бойню в континентальной Европе, стравливая германцев с русскими, французами и итальянцами, британцы и американцы снимали все сливки. Их земли война не затрагивала. Военные заказы и кредиты обогащали США, которые из должника становились кредитором Старого Света.
После войны англосаксы получали финансовый, экономический контроль над израненной Европой, а через него и политический. При этом Европа утрачивала возможность и военного сопротивления – самые мощные армии континента – русская и германская, уничтожались. Франция и Италия были обескровлены. Империю Габсбургов расчленяли, грабили и создавали новые «демократические» страны, получая возможность судить и рядить над судьбами их народов.
Таким образом, все плоды победы доставались Великобритании и США. Это была война англосаксов против Европы и России. Французов, итальянцев, германцев использовали, хотя они и могли рисовать грандиозные планы своих будущих побед и захватов. Это была битва за место «царя горы», абсолютного хозяина планеты.
Обратная сторона Большой печати США
Западня для России
К сожалению, руководство России, Германии и Австро-Венгрии попало в подготовленную западню, и ввязалось в страшную бойню, которая не соответствовала национальным интересам русских и германцев. Россия тогда вполне могла прожить без Галиции, и этнических польских земель в составе Германии. Судьбу Балкан можно было определить без кровавой войны. Германцам не нужна была Малороссия, они ещё не бредили «жизненным пространством» на Востоке.
Однако русских и германцев стравили. Первая мировая война пошла по планам хозяев Англии и США.
При этом была разыграна хитрая комбинация, при которой Россия формально была союзником Англии, Франции, а затем и США, входила в состав Антанты. Хотя западники с самого начала не собирались делиться с царской Россией. Они намеревались воевать с Германией до последнего русского солдата, что и произошла в реальности. Истощая Россию, высасывая из неё золото, ресурсы. Доверчивое русское правительство дало себя обмануть. Даже послало во Францию на помощь Русский экспедиционный корпус, помогать «партнёрам».
«Союзники» России добились своего. Силы Российской империи были истощены, её главная опора – кадровая армия, обескровлена и превращена в источник смуты. Одновременно западники, как явные противники – германцы и австрийцы, так и «партнёры» – англичане, американцы, французы, активно готовили пятую колонну, чтобы нанести удар в спину царской России.
Враги России провели успешную информационную кампанию – дискредитировали Распутина, императрицу и государя, армию. Саботаж в тылу. В столице создали «нехватку продовольствия» при его изобилии в стране. В армии вели тотальную антивоенную кампанию, опираясь на бывших военнопленных, инородческие формирования (украинские, чехословацкие и пр.), дезертиров. Либеральная интеллигенция с большим удовольствием подключилась к борьбе против «царизма», не понимая, что пилит сук, на котором сидит.
Но главную роль сыграла выродившаяся «элита» империи – великие князья, аристократы, министры, депутаты, генералитет. Практически все они были «братьями» по прозападным масонским ложам. Мечтали «реформировать» Россию по образцу Англии или Франции. Уничтожить ненавистное им самодержавие и получить реальную власть над страной.
Это были самые образованные, обеспеченные слои населения. Они жаждали «демократии», парламентаризма, полной власти. И получили смуту. Многие кончили жизнь в расстрельных подвалах или побирались на папертях европейских столиц.
Победа англосаксов
Хозяева Англии, США и Франции свои планы реализовали практически полностью. Их противники были обескровлены, как и Франция, которая теперь становилась младшим партнёром англо-американского тандема. Капиталы были перераспределены в пользу основных банковых домов Англии и США. Национальная власть в России, Германии и Австро-Венгрии была уничтожена. Империю Габсбургов развалили, ограбили, создали несколько государств со спорными границами и другими проблемами.
Германия из конкурента романского и англосаксонского миров стала подневольной и бедной страной, полностью зависимой от французских и английский кредиторов, беззащитной, почти без армии и флота. Германию ставят на колени и грабят под видом контрибуций и репараций. Османская империя развалена, её территории делят и грабят.
В России руками революционеров-февралистов, националистов-сепаратистов запущена смута. Она должна была привести к развалу Русского мира, созданию на его месте ряда слабых, бедных банановых республик и бантустанов, полностью зависимых от внешних кредиторов, мировых и региональных держав. Президент США Вудро Вильсон в 1918 году принимает решение о расчленении России на несколько «национальных суверенных государств» (14 пунктов).
Русский суперэтнос полностью утрачивал жизненную силу в беспощадной Гражданской войне. Казалось, что русский вопрос решён раз и навсегда. Россию вычёркивали из истории.
Русскую цивилизацию и народ спасли русские коммунисты – большевики.