Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Свои

Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») – часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности.



Членство в диаспоре предполагает наличие следующих характеристик:



1) удаленность от своего этнического центра;

2) определенное видение родины;

3) отсутствие полной интеграции в принимающем обществе;

4) рассмотрение возвращения в страну исхода как возможного варианта жизненной траектории;

5) приверженность восстановлению (во всех смыслах) родины;

6) обладание этнонациональным сознанием, связанным с родиной.

Контрпример

ОПГ «Диаспора»

Вывод