Диаспора. Сколько должно быть в этом слове для россиян

Диаспора. Что в этом слове для основного большинства обывателей нашей страны?
Свои
Наверное, ничего положительного, на ум сразу придут разборки после различных ЧП с участием так называемых национальных меньшинств, нежелание сотрудников полиции должным образом разбираться в происшедшем, последующее «заминание» дел.
На самом же деле диаспора – это своего рода инструмент, и в зависимости от того, как его использовать, можно извлечь мелодию гармонии, а можно и гвоздь забить. Или голову пробить. Все зависит от того, кто и как будет использовать.
Наверное, мне стоит сделать небольшое лирическое отступление и кое в чем признаться. В молодости (зрелой ее части) так вот вышло, что мне случилось встать под знамена одного известного русского националистического движения и провести некоторое время там в качестве соратника. Кто в теме, тот знает, кто это и как. Покинул ряды тогда, когда наметился откровенно религиозный задвиг, что тогда не устроило многих, но Александра Петровича уважаю как человека до сих пор. Ибо глыба.
Так вот о чем я? Да о том, что нормальным интернационалистом, который действительно с уважением и пониманием относится к представителям других национальностей, можно стать, только пройдя школу здорового национализма, без перегибов и перекосов. Вот тогда, понимая, чем ты отличаешься от представителей других национальностей, можно смотреть не через прорезь виртуального прицела и понимать, что может быть завтра.
А как показывает наша действительность, завтра может быть все что угодно. И сейчас мы попробуем разобрать несколько примеров того, что могут принести или отнять у нас, как у «стержневой нации», диаспоры.
Для начала возьмем определение.
Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») – часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности.
Членство в диаспоре предполагает наличие следующих характеристик:
1) удаленность от своего этнического центра;
2) определенное видение родины;
3) отсутствие полной интеграции в принимающем обществе;
4) рассмотрение возвращения в страну исхода как возможного варианта жизненной траектории;
5) приверженность восстановлению (во всех смыслах) родины;
6) обладание этнонациональным сознанием, связанным с родиной.
Членство в диаспоре предполагает наличие следующих характеристик:
1) удаленность от своего этнического центра;
2) определенное видение родины;
3) отсутствие полной интеграции в принимающем обществе;
4) рассмотрение возвращения в страну исхода как возможного варианта жизненной траектории;
5) приверженность восстановлению (во всех смыслах) родины;
6) обладание этнонациональным сознанием, связанным с родиной.
Из определения становится понятна одна небольшая неточность, после которой как-то говорить об армянских, азербайджанских, дагестанских и чеченских диаспорах не совсем удобно. Это не диаспоры. Это этнические группы, полностью интегрированные в российское общество, которые зачастую и не приезжали на ПМЖ, поскольку родились на территории РФ и являлись гражданами от рождения.
И я очень жирно подчеркну – это свои.
Да, с теми же чеченцами порой очень сложно найти общий язык, с ними постоянно в нашем регионе какие-то проблемы во взаимодействии, да, армяне, испокон веков жившие в Черноземье, тоже не сахар, но это этнические группы, которые проживали на территории России (еще Российской империи) и проживают сейчас.
Не сравнить с русской диаспорой в США или украинской в Канаде. Это четко люди, не встроенные в жизнь сразу по нескольким факторам, один из которых – языковой барьер. Не все способны быстро и качественно освоить чужой язык, изучить законы и так далее. Появляется замкнутый микрокосм, система, которой исходное государство может воспользоваться с большой для себя выгодой.
В настоящее время это в европейской части узбекская и таджикская диаспоры, Урал – казахская, Сибирь и Дальний Восток – корейская и китайская. Вот это настоящие диаспоры, и отличия я попробую показать на примере азербайджанского этноса.
Общаясь с представителями этого народа, сделал интересный вывод. Есть азербайджанцы, а есть… азербайджанцы. Наши и не наши. Не наши – это которые живут там, являются гражданами Азербайджана и представляют собой титульную нацию в стране. Наши – это тоже азербайджанцы, но которые граждане России. «Отрезанные ломти», как мне объяснили. Азербайджан небольшая страна, и там как бы все поделено давно. Да, клановость, от этого никуда, ибо не Европа.
Конечно, наш азербайджанец запросто приезжает погостить к родственникам, естественно, ему там очень рады, все такое. Но вот затеять бизнес не получится. Просто потому, что в этом плане там все расписано, и давно. И любого, кто попробует изменить устоявшийся порядок, конечно, сначала просто предупредят. Объяснят. А потом даванут админресурсом так, что мало не покажется.
Поэтому наши азербайджанцы активно встраиваются в нашу действительность. Я не возьмусь говорить про каждый город в нашей стране, но лично в моем деятельность азербайджанской этнической группы заслуживает всяческих похвал именно степенью вовлеченности в самые разные городские процессы. Особенно, кстати, молодежного отделения.
Контрпример
И в качестве контрпримера приведу представителей узбекской диаспоры, с которыми тоже общаюсь. Есть у меня для примера семейная пара из Бухары. Она – повар-кондитер, работает в одном из городских кафе, он – таксист. У них на родине работы нет совершенно, а здесь, можно сказать, рай в этом плане.
Гражданство России им не нужно. У них хороший дом в Бухаре, за домом смотрят родители, они же и детьми занимались. В этом году детишек тоже перевезли в Россию, тут образование лучше. С российским образованием можно попробовать устроиться в Узбекистане лучше многих. И сестра моей знакомой, работающая в клининге, с мужем и двумя детьми тоже здесь.
Будут ли они встраиваться? Конечно, нет. Дети, безусловно, русский освоят. Точнее – их все-таки научат в наших школах. Обе сестры русским владеют прекрасно, но они мне признались, что изучали отдельно, на платных курсах. А вот их мужьям достаточно пары сотен слов, и интегрироваться они не желают. Живут совершенно так же, как жили до этого в Бухаре. И будут жить дальше.
И вот он вам, кусочек Узбекистана в России. Со всеми вытекающими и выползающими.
Интересна им Россия? Да, с точки зрения заработка. Культура? Ну конечно, все приехавшие из Узбекистана просто мечтают изучить русскую культуру во всех проявлениях. Особенно работая по 12–14 часов в день. Таксистами, дворниками, землекопами, строителями. Просто все в мечтах о Достоевском, да.
Гражданство? Нет, это лишнее. Конечно, штука полезная, но вот беда: за получением гражданства запросто может нарисоваться долг, который необходимо отдать путем служения государству в рядах Вооруженных сил.
Учитывая, что в бытность свою в рядах Советской армии с представителями советского Узбекистана сталкивался, через 30 лет выражаю сомнение, что эти ребята хоть на что-то годны. В мое время у них с русским было более чем печально, а сейчас… Но они и сами не рвутся. У них есть Узбекистан, а идти воевать за интересы России – нет, они не за этим приехали.
И лучшая картинка, это иллюстрирующая – она из Питера, где буквально на днях в ходе проверки в военкоматы было доставлено более сотни таких «новых россиян», которые почему-то не спешили встать на воинский учет.
Они приехали заработать денег и отправить их в Узбекистан. Это ясно и понятно, здесь, проживая в основном в нелицеприятных условиях, на самых низовых работах можно заработать деньги, вполне соответствующие приличному уровню в Узбекистане.
Будут ли эти люди, находясь на социальном дне, любить/уважать Россию и россиян? Конечно, нет. Элементарное чувство зависти не отменял никто. И стиль поведения соответствующий тоже.
Здесь вообще интересно: если приехавший оттуда человек работает, то ему некогда самовыражаться. Надо пахать, потому что надо платить. За патент, за жилье, за обучение (язык учат уже здесь обычно, а экзамен – фикция, которую успешно решает диаспора) – за все. А вот когда работать надоедает, тогда начинается криминал.
Впрочем, я что-то новое сказал? Нет. Так было до нас, так будет потом. В Узбекистане нет работы, об этом говорят все, с кем я общался. «Эпоха процветания» – она как бы не для всех, и Россия реально выглядит страной с молочными реками и кисельными берегами. Да это понятно, не зря же они такими легионами сюда ломятся.
Другой вопрос – что они принесут с собой. Культуру? О, нет. Мигранты едут на самую низкооплачиваемую работу, какая тут культура, мы о чем вообще? Им интересна наша? Конечно, нет. Интеграция? Да все, что им нужно – это деньги, которые можно отправить домой. И поэтому если кому-то там кажется, что это решение каких-то проблем на рынке работы – увы, это просто деньги уходят в другую страну. И там строятся дома, покупаются овцы, собираются приданные. Для себя.
Ожидать того, что здесь к местному будет уважительное отношение? Ну, знаете… Мы сильно любим своих олигархов, которых нет? Потанина, Фридмана, Ротенбергов? Вот и узбеки нас примерно так же воспринимают. Как иную ступень благосостояния, откровенно зажравшуюся.
Я, как и многие в стране, прекрасно понимаю, насколько эти люди чужды нам. Насколько у них свои планы, свой путь.
Однако ситуация вызывает, скажем так, недопонимание.
Российское гражданство за последнее десятилетие приобрели миллионы трудовых мигрантов. И даже если получал каждый второй, все-таки есть те, кому гражданство не нужно особо, цифра все равно огромная.
Обычно это здоровые мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Да что там, вы все их каждый божий день видите. Однако:
– на воинский учет, как показала практика, они не встали;
– полностью налоги платят единицы, зарплата в долларах уходит домой;
– дети этих людей ходят в наши детские сады, причем интересная особенность: узбекские семьи напропалую пользуются льготами, как многодетные. То есть русскому Ване откажут в месте в детском саду, потому что возьмут Шовката из многодетной семьи Касымовых; – на наши больницы эти господа не потратили ни рубля из своих доходов.
А вот когда речь заходит о том, что есть воинская повинность – вот тут почему-то в армию должны идти Андрюхи и Сереги, но никак не Алишеры или Каримы.
Вот это называется дискриминацией по национальному признаку, а не то, за что сейчас штрафуют.
Наше государство как-то странно все перевернуло: на протяжении стольких лет (тридцати, если что) из ставших внезапно свободными и процветающими республик Средней Азии всеми силами выгоняли русских. И выгнали в итоге. Только вот для того, чтобы эти «процветающие» республики реально начали процветать, видимо, нужны были как раз те самые русские, которых уже выгнали взашей. И процветание потому без русских там как-то не задалось.
И теперь граждане процветающих республик вместе с семьями рванули в Россию. К тем самым русским, которых они выгнали из того же Узбекистана и Казахстана.
И здесь в России они у русских начинают строить свой кусочек Узбекистана. Именно потому, что им не нужны Алишеры и Каримы в России, им нужна Бухара в Воронеже. Им так привычнее жить, уклад и все такое.
И диаспора тут главный помощник, потому как помогает и всячески приветствует.
ОПГ «Диаспора»
Здесь возникает вопрос: а она вообще что такое – эта диаспора?
А по сути – подпольное руководство. «Власти города встретились c лидерами диаспор» – кто вообще такие эти «лидеры диаспор»? И какие вопросы с ними можно вообще решать, если у этих организаций нет регистрации, нет адресов, есть только телефоны так называемых «уважаемых людей»?
Сегодня диаспоры «решают» многие вопросы, в том числе и связанные с переброской в Россию мигрантов. Тех самых, которые не могут пресловутый экзамен языковой сдать. Я сам недавно ехал с таким в «Яндекс»-такси. Моргор имя его было, не знаю, кто по национальности, но мою просьбу придушить кондиционер он не выполнил по причине полного непонимания, чего я от него хочу.
Ну а то, что он вез меня – просто удивительно, ведь тут местные условия: РЭБ лютует и навигаторы в половине города просто не работают.
Хорошо, при нормальных (жирно подчеркиваю: нормальных, зарегистрированных) этнических образованиях есть культурные центры, где можно пообщаться с земляками, съесть что-то из национальной кухни, почитать на родном языке, новости посмотреть с родины – да нормально это! Если исполнение нормальное.
Но когда эта диаспора просто подменяет собой все, именно организуя Узбекистан в России – знаете, тут что-то такое некрасивое просматривается. И главное – диаспоры мешают интегрироваться тем, кто этого реально хочет. Конечно, никто же не запретит углубленно изучать русский язык, развиваться культурно, но… Вообще, там в Средней Азии так принято: решать проблемы через «подарки», а раз тут у нас чиновники тоже не особенно протестуют – вот вам и результат.
И результат не слишком красивый: вместо того, чтобы помогать ассимиляции и интеграции мигрантов в российское общество, диаспоры начинают «помогать» в решении проблем всеми доступными способами. Не всегда красивыми и, чего уж, не везде и законными.
Простите, тут и до ОПГ один шаг.
Кстати, неплохо было бы признать, что в США, которые вообще мигранты построили, как страну, все было не так. Обошлись без диаспор как-то. Были американцы. Европейского, африканского и латиноамериканского происхождения. Все они считали себя американцами, говорили на английском и испанском, который все-таки английскому в итоге проиграл, но все они были американцами.
Но как только в Штатах заигрались в идею мультикультурализма и начали дробить зачем-то весьма монолитную нацию по различным признакам (что у них получилось), то вот вам тут же и BLM, и практически гражданская война по расовому признаку. Которую белые откровенно проиграли.
Мы тоже так хотим?
В принципе, конечно, были в США диаспоры в полном смысле этого слова. И тоже решали проблемы своих земляков.
Сицилийская «Cosa Nostra», латиноамериканские «Mara Salvatrucha» и М18. Мексиканские «Las Zorras» и «Sinaloa». Африканская «Bloods & Crips». Европейская «Арийские братья». Было.
Повторюсь, мы тоже так хотим? Не вопрос, получим.
Все эти заигрывания с диаспорами, указатели в городах на узбекском и прочих языках – это как? Хорошо, наше государство приняло решение о мигрантах. Нужны. Без них никак. Но и тогда государство обязано не заигрывать с этническими явлениями типа диаспор, а ставить всех на одну доску в плане закона.
Да и в целом, это что за полная дурь получается – гражданин, не знающий языка своей страны? Напомню, из Прибалтики таких вот отправляли и отправляют. В Россию. Недавно очередной приступ там случился. Да, омерзительно, когда человека так выбрасывают, но, простите, а как в нашем случае быть? Я что, узбекский обязан буду выучить, чтобы господин таксист меня мог понять? Или, может, все-таки узбек снизойдет до изучения русского языка хотя бы на базовом уровне?
Неграмотный, не владеющий даже устным языком межнационального общения, не знающий нашей истории и культуры – ну так себе гражданин, знаете ли. И да, совершенно не желающий защищать интересы страны. Зато с легкостью нарушающий законы России, пусть и по незнанию.
Прекрасный гражданин. Мечта любого государства.
И ведь они уже здесь. Далеко ходить не надо, в Котельники проехать достаточно, чтобы убедиться воочию: это не Москва, это не Подмосковье. Это Бухара, Самарканд, Ташкент, что угодно, но не Россия.
Здесь к государству очень большие претензии.
Хорошо, если ему так нужны неквалифицированные дешевые рабочие руки – не вопрос. Можно решать за счет мигрантов. Почему это начинает затрагивать интересы россиян, не важно, какой национальности? Отсутствие мест в детских садах, школах, больницах. Растущий криминал в исполнении праздношатающихся групп молодежи, принципиально общающихся на иностранном языке.
Учителя в школах, кстати, тоже не в восторге от обилия Каримовых и Усмановых. Если набирается 30 % класса – все, привет Петровым и Смирновым, они будут просто вынуждены ползти в образовании за детьми мигрантов, уровень знаний которых разительно отличается от нашего. А «двойки» у нас ставить нельзя. И без того, признаем, невысокий уровень российского образования падает до уровня узбекского.
Конфликты есть уже сегодня, и дальше их будет все больше. И можно даже предсказать, что пик придется на то время, когда после СВО начнут возвращаться люди, у которых свое понимание справедливости и праведности, и которые вряд ли потерпят вольности со стороны мигрантов из Средней Азии.
Здесь вообще есть о чем подумать тем, кто все это затеял. Я о миграции, естественно.
Вывод
И по итогам всего сказанного у меня возникает один вопрос: а зачем вообще в России нужны этнические диаспоры, и чем они отличаются от этнических ОПГ? Как по мне – так ничем.
Если человек приехал в Россию из другой страны временно, поработать или поучиться, он все свои вопросы может решить через посольство или консульство и профильные российские ведомства. И ему совершенно не нужна «крыша» в лице земляков, способных решить какие-то вопросы не совсем официальным путем.
Если же человек решил остаться в России навсегда и получить наше гражданство, он должен максимально быстро ассимилироваться и интегрироваться в наше общество. И здесь ОПГ «Диаспора» ему не помощник совершенно, здесь нужен культурный центр, где в свободное от работы время можно углубить знания русского языка, познакомиться с историей и культурой, изучить законодательство, в общем, предпринять шаги, после которых действительно человек может называться «нашим».
Оно и русским не вредно никогда познакомиться с культурой других народов. Сам с огромным интересом посещал «Ханой», центр российско-вьетнамской дружбы, да и азербайджанские культурные центры всегда привлекали. Хотя и наше не менее интересно. Знали бы вы, какое интересное действо «День района», например, в Острогожском районе Воронежской области! Сколько там можно увидеть, попробовать и оценить. Но там были и люди, которым было чем поделиться со мной.
А вот, простите, таксист с сотней слов словарного запаса – он меня вряд ли чему-то научит и что-то интересное расскажет. И о творчестве Алишера Навои с ним не поговорить, естественно. Это должны быть другие люди. Совсем другие.
Так что диаспора, которая весьма схожа с ОПГ – она России совсем не нужна. Особенно диаспора чужих и главное – чуждых людей, которые приезжают сюда заработать денег.
Это совершенно лишнее явление, более того, очень часто выступающее против интересов россиян, более того, очень часто идущее против закона. Потому такие явления, как диаспоры, должны просто прекратить свое и без того подпольное существование, и сделать это очень просто: власти обязаны перестать обращать внимание на все слова и действия «уважаемых людей из диаспор», особенно тех стран, которые там, сильно за границами.
А вот культурный этнический центр, с соответствующей регистрацией, работающий на законных основаниях на благо как своих, так и россиян, которым это интересно – почему нет?
А диаспоры должны просто тихо уйти в прошлое. И это весьма в интересах России как государства.