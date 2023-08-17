ВС РФ начали массированный обстрел позиций противника на территориях площадью более 400 кв.км от Орехова до западной части ДНР

Поступают сведения о нанесении массированного удара Вооруженными силами России по позициям противника в Запорожской области и в западной (оккупированной ВСУ) части ДНР.Под удары попадают позиции врага от Ореховского направления, где тот пытается пробиться южнее и взять Работино, до Большой Новоселки Донецкой Народной Республики.Применяются вертолёты Ми-28Н, которые отрабатывают ракетами "Вихрь-М" по бронетехнике и укреплениям ВСУ. Также работает дальнобойная артиллерия, ТОС "Солнцепек" и другие средства поражения.Под огнём российских войск позиции противника на площади более 400 кв.км.Также сообщается о нанесении ударов по местам дислокации войск киевского режима на востоке Днепропетровской области.Украинские медиа пишут о наиболее массированном за последние недели ударе по позициям ВСУ от Орехова до Старомайорского. Там под ударом в том числе резервные подразделения украинских войск, брошенные командованием в бой несколько дней назад.