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ВС РФ начали массированный обстрел позиций противника на территориях площадью более 400 кв.км от Орехова до западной части ДНР

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ВС РФ начали массированный обстрел позиций противника на территориях площадью более 400 кв.км от Орехова до западной части ДНР

Поступают сведения о нанесении массированного удара Вооруженными силами России по позициям противника в Запорожской области и в западной (оккупированной ВСУ) части ДНР.


Под удары попадают позиции врага от Ореховского направления, где тот пытается пробиться южнее и взять Работино, до Большой Новоселки Донецкой Народной Республики.

Применяются вертолёты Ми-28Н, которые отрабатывают ракетами "Вихрь-М" по бронетехнике и укреплениям ВСУ. Также работает дальнобойная артиллерия, ТОС "Солнцепек" и другие средства поражения.

Под огнём российских войск позиции противника на площади более 400 кв.км.

Также сообщается о нанесении ударов по местам дислокации войск киевского режима на востоке Днепропетровской области.

Украинские медиа пишут о наиболее массированном за последние недели ударе по позициям ВСУ от Орехова до Старомайорского. Там под ударом в том числе резервные подразделения украинских войск, брошенные командованием в бой несколько дней назад.
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2 комментария
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  1. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 04:59
    0
    Скакуасы ещё не заявили , что у России " фсё !!! Кончилися ракеты !!! " ???
  2. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 05:06
    0
    Готовится что то.
    Давно пора продавить американцев с нашей земли