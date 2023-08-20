Возрождение роли ВДВ в ВС России. О 104-й гвардейской ВДД

Довольно странное чувство я испытал после того, как стало известно о воссоздании 104-й гвардейской ВДД. С одной стороны, я помню эту дивизию ещё со времен своей молодости. Кировоград – город, где я впервые увидел странную скульптуру человеческих ладоней, как бы вырастающих из-под земли.
Легендарный полк «девять водок на шестерых», 38-й гвардейский ПДП. Давно это было. Ещё тогда, когда главным девизом десантников было «С неба, на землю и в бой», а на заборе полкового стадиона огромными буквами было написано «Регби – игра десантников». Тогда ещё не было в составе ВДВ знаменитых сегодня ДШБр.
Сами ДШБ были, но они были созданы не как ВДВ, а как советский аналог аэромобильных войск США. И действительно являлись штурмовыми соединениями... мотострелковых соединений и объединений. «Нам ехать дальше, потому и кони у нас резвее». Это о десантных самолетах. Знаменитых АН-12 и ИЛ-76. ДШБ же чаще работали на вертолетах…
Потом был Афганистан, где впервые заговорили о реформировании ВДВ «в связи с изменениями требований современной войны». Именно там ПДП стали использовать аналогично ДШБ. Наверное, поэтому и переодели штурмовиков ДШБ в форму ВДВ в 1983…
Нужны ли нам классические ВДВ на Украине?
Предназначение ВДВ и аэромобильных войск совершенно разное. В классическом понимании этого слова. Штурмовые соединения предназначены для тактического и оперативно-тактического применения. ВДВ же предназначались для работы в более глубоком тылу противника. Уничтожение штабов, захват целых районов в глубоком тылу, уничтожение узлов логистики, арсеналов и т. д.
Именно потому и воздушно-десантные дивизии в СССР были штучными и гвардейскими. Семь дивизий на весь Советский Союз. И предназначены они были для работы в определенных условиях и против определенного противника. Та же 104-я ВДД смотрела за южными рубежами СССР.
СВО, которая сегодня проводится на Украине, ещё раз доказала, что для такого рода войны действительно необходимы десантно-штурмовые соединения. Очень часто сегодня вспоминают операцию в Гостомеле как пример работы именно воздушно-десантных войск. Увы, разочарую достаточно многих.
Операцию проводили по лекалам аэромобильных, десантно-штурмовых, подразделений. Это как раз прекрасный пример именно работы ДШБ, а не ПДП. И итог этой операции тоже предсказуем. Штурмовики захватили объект, но в силу каких-то (не хочу опять разбираться в этой грязи) причин пехота и танки остановили наступление, и десантники оказались в мешке…
С удивлением читаю высказывания некоторых военных экспертов о том, что слабое, «легкое», вооружение ДШБ – это хорошо. Это позволяет быстро перебрасывать соединение с одного участка фронта на другой… И что? Образовалась где-то «дыра» и туда брошены десантники.
Да, штурмовики действительно люди особые, готовые на подвиг даже ценой собственной жизни. Они будут стоять насмерть. А именно такая участь их ожидает при атаке хорошо вооруженного соединения пехоты и танков. Против лома нет приема... Личного героизма тут недостаточно. Нужна и вторая часть поговорки – «окромя другого лома».
Проведение стратегических операций в глубоком тылу ВСУ сегодня не целесообразно. Тем более что у нас есть горький опыт такой операции времен Великой Отечественной… Печально знаменитая Вяземская воздушно-десантная операция, которая привела к разгрому почти всех воздушно-десантных частей и соединений. ВДП, пять ВДБр и ВД корпуса…
Значит – заявление о том, что будет воссоздана воздушно-десантная дивизия в составе трех парашютно-десантных полков, артполка и других подразделений, не связана с задачами СВО. То есть новая ВДД предназначена для других целей.
Дивизия, которая может вывести из войны целые государства
Мы прекрасно понимаем, зачем НАТО загоняет в свои ряды Северную Европу. Мне кажется, 104-я будет предназначена для быстрой ликвидации именно этой опасности. Это совсем не исключает того, что в случае появления такой необходимости, десантники не окажутся где-нибудь в Приднестровье или на Западной Украине.
Теперь опять о вооружении.
Хватит говорить и писать глупости про легкое вооружение. Дивизия должна быть вооружена более тяжелой техникой, чем когда-то были вооружены советские десантники. Это аксиома, альтернативы которой просто нет. Нужен кулак, а не пятерня. Облегченное вооружение не предназначено для ведения оборонительных боев.
Несколько смущает другое.
А как быть с другими возможными ТВД?
Подготовить одну дивизию для действий в различных климатических условиях, на различной местности, с противником, исповедующим разные тактические и стратегические концепции войны, очень сложно. Почти невозможно. А полыхнуть может где угодно. Восточная и Северная Европа, Средняя Азия, Дальний Восток…
Мы очень часто слышим о грозных предупреждениях наших горе-соседей из Прибалтики, а теперь и других стран. Думаю, появление ВДД здорово поспособствует «включению мозгов» для политиков этих стран.
В целом же, мне кажется, что в головах нашего военного и политического руководства произошла та самая революция. «Десантный батя» – генерал Маргелов боролся за ВДВ практически всю свою жизнь. Боролся просто потому, что понимал, воздушно-десантные войска – это уникальный род войск! Понимание правоты Маргелова пришло вместе с войной...
К сожалению, после его ухода равных по авторитету «бойцов за ВДВ» не оказалось. Нам упорно вдалбливали в голову мысль о том, что вокруг нас все друзья, которые желают нам только добра. Значит – незачем содержать соединения, предназначенные для быстрого реагирования на опасности. Соединения, находящиеся в высшей степени боевой готовности всегда!
Опять о будущем (мечты автора)
Возращение воздушно-десантных войск – это очень серьезный шаг.
ВДВ значительно увеличит наши возможности защищаться и наступать. Тех дивизий, которые сейчас существуют, мало! Мы привыкли к тому, что всегда «сидим в обороне». Мы же не агрессоры, как американцы или европейцы. А почему?
Мы хотим победить, сидя в окопе?
Да, сегодня у нас есть инструмент, то самое «шило», которое мешает ровно сидеть на стульях западным политикам. Это музыканты. Но они даже сейчас юридически никто. По старой русской традиции, мы опять поговорили, покричали, порвали пару-тройку тельняшек на груди и... замолчали. Потом решим... Подход Ходжи Насреддина в деле о говорящем ишаке…
ВДВ вполне способны заменить ЧВК «Вагнер» в роли того самого «шила» для Запада. В принципе, так и было при СССР. А музыканты пусть решают другие задачи. Мир большой, работы всем хватит.
Думаю, в скором времени мы услышим о воссоздании и других ВДД...
Например, 105-й (56-я гв. ОДШБ в основе). Очень хочется…
Хочется вновь увидеть авиационные части с составе ВДВ… Хочется...
Даже поторговаться с выпускниками Сызранского вертолетного училища о «дополнительном» прыжке хочется...