Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой. На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых [атак] России

Киев не получит долгожданные американские истребители в этом году, да и в следующем раньше весны первых поступлений ожидать не стоит. С таким заявлением выступил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.На Украине рассчитывали получить боевую авиацию уже в этом году, назывались различные сроки, вплоть до окончания лента, т.е. в августе. Киев в очередной раз сделал ставку на иностранное оружие и технику заявив, что с получением американских истребителей благополучно решит проблему противовоздушной обороны. Мол, как только самолеты поступят, так сразу и превосходство в воздухе будет обеспечено, а российские ракеты и дроны -камикдзе вообще мимо них не пролетят.Однако, Запад не торопиться обеспечивать Украину необходимыми ей истребителями, в США ране заявляли, что процесс этот долгий и займет большое время. Во-первых, необходимо подготовить украинских пилотов, а это целая отдельная программа, которая даже еще не началась. Во-вторых, необходима соответствующая инфраструктура, Киев уже предупредили, что самолеты будут базироваться на территории Украины, а не соседних стран. В-третьих, необходим техперсонал, который эти самые самолеты будет обслуживать. Ничего этого у Киева нет, но есть желание получить истребители, причем много и сразу.- заявил Игнат.Ранее сообщалось, что у Киева возникли проблемы с направленными на обучение пилотами. Как оказалось, необходимым для этого английским языком почти никто не владеет, поэтому пришлось их направлять сначала на курсы иностранных языков.