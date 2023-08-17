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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Защитить Украину истребителями F-16 в этом году мы не сможем

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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Защитить Украину истребителями F-16 в этом году мы не сможем

Киев не получит долгожданные американские истребители в этом году, да и в следующем раньше весны первых поступлений ожидать не стоит. С таким заявлением выступил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.


На Украине рассчитывали получить боевую авиацию уже в этом году, назывались различные сроки, вплоть до окончания лента, т.е. в августе. Киев в очередной раз сделал ставку на иностранное оружие и технику заявив, что с получением американских истребителей благополучно решит проблему противовоздушной обороны. Мол, как только самолеты поступят, так сразу и превосходство в воздухе будет обеспечено, а российские ракеты и дроны-камикдзе вообще мимо них не пролетят.

Однако, Запад не торопиться обеспечивать Украину необходимыми ей истребителями, в США ране заявляли, что процесс этот долгий и займет большое время. Во-первых, необходимо подготовить украинских пилотов, а это целая отдельная программа, которая даже еще не началась. Во-вторых, необходима соответствующая инфраструктура, Киев уже предупредили, что самолеты будут базироваться на территории Украины, а не соседних стран. В-третьих, необходим техперсонал, который эти самые самолеты будет обслуживать. Ничего этого у Киева нет, но есть желание получить истребители, причем много и сразу.

Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой. На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых [атак] России

- заявил Игнат.

Ранее сообщалось, что у Киева возникли проблемы с направленными на обучение пилотами. Как оказалось, необходимым для этого английским языком почти никто не владеет, поэтому пришлось их направлять сначала на курсы иностранных языков.
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3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:15
    +1
    Киев не получит долгожданные американские истребители в этом году

    ***
    "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
    Чому я не сокіл, чому не літаю,
    Чому мені, Байден, ти крилець не дав?
    Я б землю покинув і в небо злітав" ...
    ***
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:19
    0
    уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой.
    Какая досада и даже можно сказать очередная зрада со стороны "друзей Украины". Теперь надежды на весну-лето 2024 г., до которых еще нужно дожить.
    мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых [атак] России
    На сколько я помню Киев делал основную ставку на оружейную платформу F-16 с целью нанесения штурмовых ударов. Сегодня Игнат говорит о его применение против российской авиации и ракет. "Кинжалы" тоже перехватывать планируют?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:24
    0
    Ну как то насчет того что и в следующем году даже если появятся Ф16 то большие сомнения что смогут защитить свою Неньку.... Нагадить лупя по гражданским объектам - это вероятнее всего у них получится. Осложнить нашим пилотам работу - тоже наверно получится. Всё остальное - есть сомнения....

    зы Игнат недавно заявлял что у них такое крутое ПВО с помощью их союзников нарисовалось - Кинжалы пачками валят... wassat
    А Зеля недавно стонал что ПВО у них как такового почти и нет, типа русские лупят всем чем ни попадя, сбивать нечем, памагитя кто чем может.... laughing
    Хоть бы договорились что лепить то, а то диссонанс получается.