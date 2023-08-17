Минобороны подписало контракт на поставку в войска новейшей 152-мм САУ 2С43 «Мальва»

Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152 мм самоходных артиллерийских орудий 2С43

Новейшая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва" в ближайшее время пойдет в войска, Министерство обороны подписало соответствующий государственный контракт в рамках форума "Армия-2023".16 августа 2023 года российское военное ведомство и ЦНИИ "Буревестник" подписали контракт на изготовление и поставку в войска новых колесных самоходных гаубиц 2С43 "Мальва". Как уже сообщалось, серийное производство комплекса началось, первые поставки новой гаубицы ожидаются в ближайшие месяцы, точные сроки не называются. Учитывая, что российская армия ведет боевые действия на Украине, производство, с большой вероятностью, будет ускорено. Одновременно разработчики создают вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы.- объявил диктор на церемонии подписания.По предварительной информации, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва" пойдет на вооружение артиллерийских бригад, в том числе и ВДВ.САУ 2С43 "Мальва" разработано ЦНИИ "Буревестник" в рамках ОКР "Набросок". Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО "Мальва" используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ "Мста-С". Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси "Мальвы" выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.