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Минобороны подписало контракт на поставку в войска новейшей 152-мм САУ 2С43 «Мальва»

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Минобороны подписало контракт на поставку в войска новейшей 152-мм САУ 2С43 «Мальва»

Новейшая колесная 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва" в ближайшее время пойдет в войска, Министерство обороны подписало соответствующий государственный контракт в рамках форума "Армия-2023".


16 августа 2023 года российское военное ведомство и ЦНИИ "Буревестник" подписали контракт на изготовление и поставку в войска новых колесных самоходных гаубиц 2С43 "Мальва". Как уже сообщалось, серийное производство комплекса началось, первые поставки новой гаубицы ожидаются в ближайшие месяцы, точные сроки не называются. Учитывая, что российская армия ведет боевые действия на Украине, производство, с большой вероятностью, будет ускорено. Одновременно разработчики создают вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы.

Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152 мм самоходных артиллерийских орудий 2С43

- объявил диктор на церемонии подписания.

По предварительной информации, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва" пойдет на вооружение артиллерийских бригад, в том числе и ВДВ.

САУ 2С43 "Мальва" разработано ЦНИИ "Буревестник" в рамках ОКР "Набросок". Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО "Мальва" используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ "Мста-С". Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси "Мальвы" выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
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16 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:33
    +1
    С нетерпением ждём успешного применения этой арты по нацикам. Удачной работы и контрбатарейной борьбы нашим ребятам на этой арт-системе.

    зы Я только вот не совсем понял, а зачем этой арте эжектор пороховых газов на стволе (хорошо виден на фото, если конечно я правильно понял что это он и есть) - у этой системы же башни нет, расчёт на открытом воздухе, т.е. загазованности как таковой наверно не будет как в замкнутом пространстве. Зачем же он тогда? Только из-за унификации ствола и определённых деталей? Спецы-артиллеристы могут пояснить без закидывания шлепанцами?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:44
      0
      Стандартное орудие "Мста"...Сравниваем ТТХ с тем же "Цезарем".Да,высокомобильное.Может перевозится транспортной авиацией..Далее,дальность стрельбы-24 км,ручное заряжание.У "Цезаря"40-50км дальность стрельбы,автомат заряжания.И?Нет,во всяком случае получше "Мсты -Б"
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:47
      +1
      Задался ровно тем же вопросом - вот 152-мм пушка 2А64 в буксируемом варианте безо всяких примочек на стволе
      [center]
      Может это действительно НЕ эжектор?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:53
        0
        Может это действительно НЕ эжектор?

        Вот вот. Я так же удивился.
        1. 1 z1
          1 z1 Сегодня, 07:02
          +1
          Электромагнитный кварково-протонный ускоритель laughing
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:03
            0
            ...Почему не покрашен?? (с) из бородатого армейского анегдота.
            laughing
  2. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 06:43
    0
    вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы.
    24 км или чуточку больше. О какой контрбатарейной борьбе может идти речь, топоры лупят на 40 км
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:52
      0
      Ну может быть идея такая - быстро быстро подскочили (шасси то колесное, высокомобильное) для контрбатарейной борьбы, быстро-быстро насовали полную пилотку огурцов и свалили чтобы ответка не успела прилететь. Не, не подходит ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:58
        0
        Быстрее "Цезарь"или три топора свалят с позицмм чем подьедет "Мальва".Разве что эти забугорные системы подтянут близко к передовой.Но там же тоже не дураки.Просто,старое,доброе орудие из 70-х,поставленное на колесное шасси.Может только наводка,СУО современная,привязана к Глонасс
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:01
          0
          Ну я, Дмитрий hi, не артиллерист, поэтому всего лишь поинтересовался и задался определенными вопросами, надеясь что спецы смогут прояснить для меня ситуацию в рамках дозволенного....
      2. Комментарий был удален.
    2. vietnam7
      vietnam7 Сегодня, 06:58
      0
      Скорее всего дело в снарядах и зарядах.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:11
        0
        Именно так.В порохах,высоколигированных сталях,деталях орудия.Выдерживающих огромное давление.
  3. 123_123
    123_123 Сегодня, 06:52
    +1
    Новая техника это конечно хорошо в любом случае. Но такая заметная как цель 8-колесная платформа с весьма скромной дальностью орудия, неужели нельзя дальность увеличить, чтобы с более безопасного расстояния можно было применять.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:54
    +1
    Одновременно разработчики создают вариант "Мальвы" с увеличенной дальностью стрельбы.

    Это сколько? Больше 24,5 км? От 25 км до 35 км?
    Я не уверен в глубине собственных познаний к требованиям современных САУ, но предполагаю, что они должны удовлетворять следующим требованиям:
    1. Автоматическое определение координат установки и компьютерный расчёт с наведением на цель по заданным координатам.
    2. Возимый комплект не менее 30-40 выстрелов.
    3. Наличие транспортно-заряжающей машины.
    4. Дальность стрельбы НЕ МЕНЕЕ 40 км.
    Зачем тратить средства на создание каких-то усовершенствованных советских установок? Создавайте своё, НОВОЕ!!!
    1. Комментарий был удален.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:12
      0
      То,что может наука и промышленность.То и имеем.Было время,когда от ствольной артиллерии вообще хотели отказываться..Надеюсь создадут нечто подобное тому же "Цезарю"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:15
        0
        Отоварятся в "военторге", изучат, может и улучшат наше изделие. Почему бы и нет?