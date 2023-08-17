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В Красноярском крае задержали преступников, планировавших диверсии на станциях связи в закрытом городе

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В Красноярском крае задержали преступников, планировавших диверсии на станциях связи в закрытом городе

На территории Красноярского края спецслужбами задержаны два человека, которые собирались устроить подрыв станций связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю.


К оперативникам поступила информация, что два сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР» собирались провести диверсии на базовых станциях ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком».

После того, как о планах преступников стало известно силовикам, силами УФСБ по Красноярскому краю, УФСБ России по Центральному военному округу и СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по региону была проведена операция по задержанию диверсантов.

Следователям удалось установить, что преступники рассчитывали путем своих действий воспрепятствовать рассылке Министерством обороны Российской Федерации через сервис «Государственные услуги» повесток о призыве на военную службу. Теперь им придется отвечать по всей строгости закона, ответственность за диверсионную деятельность предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Пока неизвестно, направлялись ли действия преступников украинской разведкой или они решили провести диверсии по собственному желанию. Но в любом случае очевидно, что в условиях специальной военной операции украинскими спецслужбами могут привлекаться к диверсионной деятельности на территории РФ участники оппозиционных организаций экстремистского толка, вне зависимости от их идеологии – от либералов до ультраправых и ультралевых соответственно.
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20 комментариев
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  1. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:53
    +9
    Пока диверсанты и предатели не будут показательно и максимально жёстко наказываться, такие случаи будут продолжаться...
    1. Игореш
      Игореш Сегодня, 07:59
      -15
      А если люди не могут понять, за что братья славяне убивают друг друга? Освобождают кому то территории от коренного населения?
      1. Быков.
        Быков. Сегодня, 08:28
        +5
        Цитата: Игореш
        А если люди не могут понять, за что братья славяне убивают друг друга? Освобождают кому то территории от коренного населения?

        Эти люди не понимают, что один брат давно предал и продал второго брата, за кружевные трусы и безвиз? Они не видели, как предавали и продолжают, нашу общую историю, сносят памятники нашим ОБЩИМ дедам, как к нам под бок тащат натовскую инфраструктуру? Бабло там одно, оно и движет такими как эти задержанные, так и теми с кем наши воины ведут СВО.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:40
        +1
        Цитата: Игореш
        А если люди не могут понять, за что братья славяне убивают друг друга?

        Если вы не поняли, за что брат убивал брата в Гражданскую войну, за что воевал власовцы в ВОВ, то сейчас тем более не поймете, как не понимают те, которые устраивают теракты в своей стране, убивая своих людей.
      3. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 08:54
        +1
        1. Это - не люди, это - диверсанты. Во временя ВОВ таких сразу ставили к стенке без суда и следствия.
        2.
        если люди не могут понять

        Незнание закона не освобождает от наказания. К диверсантам должны быть применены самые жесткие меры, вплоть до пожизненного. Жаль, что у нас с подачи либера...тов действует мораторий на смертную казнь. Эти точно подпадают под вышку.
        3. Если в чем-то кто-то не разбирается, то это не значит, что сразу нужно идти на преступление. Не разбирается, например, хирург или педиатр в высшей математике, но от этого они не начинают пускать под нож всех живых, включая детей.
        Так, что ваш тезис о том, что
        люди не могут понять
        , уважаемый, Игореш (Игорь), по крайней мере, - странный и из области заблуждения, если не сказать хуже: оправдывает действие гадов и наших врагов...
        Для ВАС, уважаемый, Игореш (Игорь), и для всех, как вы, заблуждающихся и не знающих, за что воюет Россия и наша армия на Украине, небольшой комментарий.
        1. Россия и наша армия на Украине воюет против бандерлогов, укрофашистов=содомитов, захвативших власть на Украине в 2014 г..
        2. Россия и наша армия на Украине воюет за свою Родину, за свое Отечество, за тех, кого эти гады бандерлоги, укрофашисты=содомиты хотят истребить, уничтожить.
        3. Россия и наша армия на Украине воюет воюет за то, чтобы у наших детей были отец и мать, а не мать № 1, 2, 3 и т.д., за то, чтобы наших детей не превращали в исчадие ада, попирающее все нормы морали и нравственности, за то, чтобы наших детей и наш народ не переделывали в транссексуалов и в транснемужчин/неженщин, за то, чтобы в наших семьях родители могли воспитывать своих своих детей на традиционных ценностях, чтобы наша школа не была пропитана зловонием либерализма, за то, чтобы наших детей не отправляли на запад на утеху гадам и на органы, за то, чтобы у раненых, у покалеченных не только на войне не вырезали органы для отправки на запад, за то, чтобы изверги=содомиты не расчленяли живого человека и не разбрасывали отделенные части по разным местам, за то, чтобы изверги=гады=содомиты=укрофашисты не устраивали карусель, к которой привязывали малых детей и расстреливали их и т. д., и т.д. Вот за все за это и воюет Россия и наша армия!!!
        Может, уважаемый, Игореш (Игорь), для лучшего понимания за что воюет наш народ, наша армия, а до этого воевало ополчение Донбасса, вам следует побывать на фронте, где вы сразу все поймете и уже не будете выступать с вашими провокационными тезисами, оправдывающими гадов=содомитов и их пособников в России.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:54
    +7
    В условиях боевых действий нужны открытые судебные процессы над террористами и публичные казни, покажите, что власть руками трогать нельзя и шутить никто не будет.
    1. Игореш
      Игореш Сегодня, 08:03
      -8
      А если у власти стоят предатели? Делать нечего нельзя, говорить нельзя . Главное не трогать руками власти.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 07:54
    +5
    собирались провести диверсии на базовых станциях ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком».
    Ума как у корюшки ! fellow
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:55
    +4
    Пора начинать вешать и плевать, что скажет Европа.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:56
    +6
    ответственность за диверсионную деятельность предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы.
    Спасибо силовикам. Отловили злодеев. Ну, а потом наш "гуманный" суд: адвокаты, характеристики о самых лучших качествах ))подсудимого, несовершеннолетние дети, о взятии на поруки.... В итоге помусолят, да неполные 10 дадут, с условием уже отбывших в СИЗО. Выйдет через 5, 5 лет по УДО. Как то так.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:57
    -14
    Бред какой то. Или "Имитация активной деятельности" от спецслужб.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:58
    +5
    Начинать надо с иноагентов ,и не ждать что они расскаютя .А то одних в суде по головке гладим ,,другие думают и нас погладят и отпустят .Мы же никого не убили?Этим иноагентам можно против России выступать живя в ней ,а нам нельзя.Идиотизм с мазохизмом какой-то.Должно быть так ,выкинул против России на социальное дно.Переписку можно оставить.
  8. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 08:05
    +1
    Надо ужесточить законы, отменить мараторий на смертную казнь и воссоздать структуру "СМЕРШ", пока власти этого не сделают, толка не будет, надо наконец то чётко понять что либерализм и толерантность нам сейчас сильно вредят и от этих прозападных пережитков необходимо немедленно отказаться.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 08:30
      +2
      Необходимо прежде всего разобратьсч со своим продажным чиновничьим аппаратом.Законы у нас просто не работают,судья и прокурор не дают срок за дискредитацию войны и военнослужащих ит.д и т.п.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:14
    0
    В Красноярском крае задержали преступников, планировавших диверсии на станциях связи в закрытом городе
    . Охранителям стало известно... наверняка кому то без связи не захотелось остаться!!!
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:27
    -1
    ФСБ,работает .Но у меня вопросы.Почему чиновники допустившие халатность или умышленно леголизовавшие или помогавшие в легализации "беженцев"с Украины не несут ответственность.?Сколько поджогов,наводок,слив данных,которые просто не где не фигурируют.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:29
    0
    Любой диверсант - враг. И бороться с ним необходимо всеми способами . и наказывать жестко, с максимальной оглаской. Но, вот что смущает. "Попытка воспрепятствовать рассылке повесток" - это гораздо хуже преступной халатности власть имущих по ряду вопросов? Примеров, каждый приведет массу.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:30
    0
    Как говорили еще в древней Руси: "Собаке собачья смерть". Поэтому все эти отщепенцы, предатели и прямые враги должны нести заслуженное наказание, а при совершении особо тяжких преступлений высшая мера наказания. И ни каких оговорок о возрасте и отсутствии ума по этой причине и т.д. быть не должно.
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:38
    +1
    В Москве осенью 1941 показательные расстрелы мародеров, воров и бандитов, застигнутых на месте преступления, помогли остановить разгул бандитизма.
  14. HAM
    HAM Сегодня, 08:55
    0
    "В Красноярском крае задержали преступников...."

    Вообще то "преступниками" называют людей,только после решения суда,а эти пока "подозреваемые"...так что журналюги несколько поспешили с выводами...хотя,это не меняет сути дела,но
    не надо давать противникам лишнего повода к юридическому крючкотворчеству...