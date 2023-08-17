В Красноярском крае задержали преступников, планировавших диверсии на станциях связи в закрытом городе

На территории Красноярского края спецслужбами задержаны два человека, которые собирались устроить подрыв станций связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю.К оперативникам поступила информация, что два сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР» собирались провести диверсии на базовых станциях ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком».После того, как о планах преступников стало известно силовикам, силами УФСБ по Красноярскому краю, УФСБ России по Центральному военному округу и СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по региону была проведена операция по задержанию диверсантов.Следователям удалось установить, что преступники рассчитывали путем своих действий воспрепятствовать рассылке Министерством обороны Российской Федерации через сервис «Государственные услуги» повесток о призыве на военную службу. Теперь им придется отвечать по всей строгости закона, ответственность за диверсионную деятельность предполагает от 10 до 20 лет лишения свободы.Пока неизвестно, направлялись ли действия преступников украинской разведкой или они решили провести диверсии по собственному желанию. Но в любом случае очевидно, что в условиях специальной военной операции украинскими спецслужбами могут привлекаться к диверсионной деятельности на территории РФ участники оппозиционных организаций экстремистского толка, вне зависимости от их идеологии – от либералов до ультраправых и ультралевых соответственно.