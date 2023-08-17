Военный эксперт сообщил о появлении на Купянском направлении наемников-саперов из Германии

Действующие на Купянском направлении украинские формирования получили не только мины немецкого производства, но и подкрепление в виде немецких наемников-саперов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Как рассказал Марочко, под Купянском на военных складах ВСУ уже разместили большие партии боеприпасов, в том числе мины DM-22 производства Германии. Для того, чтобы эти мины устанавливать, и будут привлекать немецких наемников.
По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием
- рассказал Марочко РИА Новости.
Нет сомнений, что изобилие западной военной техники и вооружений в зоне боевых действий предполагает и необходимость наличия в распоряжении Киева специалистов, умеющих иностранное вооружение обслуживать. Несмотря на прохождение подготовки в странах НАТО, у украинских военных опыта по обслуживанию западной военной техники недостаточно. Поэтому Киев привлекает иностранных наемников для решения самых разных задач – от участия в боевых действиях до ремонта и обслуживания переданной техники западного производства.