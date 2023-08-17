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Военный эксперт сообщил о появлении на Купянском направлении наемников-саперов из Германии

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Военный эксперт сообщил о появлении на Купянском направлении наемников-саперов из Германии

Действующие на Купянском направлении украинские формирования получили не только мины немецкого производства, но и подкрепление в виде немецких наемников-саперов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.


Как рассказал Марочко, под Купянском на военных складах ВСУ уже разместили большие партии боеприпасов, в том числе мины DM-22 производства Германии. Для того, чтобы эти мины устанавливать, и будут привлекать немецких наемников.

По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием

- рассказал Марочко РИА Новости.

Нет сомнений, что изобилие западной военной техники и вооружений в зоне боевых действий предполагает и необходимость наличия в распоряжении Киева специалистов, умеющих иностранное вооружение обслуживать. Несмотря на прохождение подготовки в странах НАТО, у украинских военных опыта по обслуживанию западной военной техники недостаточно. Поэтому Киев привлекает иностранных наемников для решения самых разных задач – от участия в боевых действиях до ремонта и обслуживания переданной техники западного производства.
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16 комментариев
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  1. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 08:16
    +9
    Желаю всем наёмникам скорейшего возвращения домой!
    Но ! Исключительно по частям , в виде пазлов в цинковых коробках!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:27
      +6
      Цитата: Dimachrus
      Желаю всем наёмникам скорейшего возвращения домой!

      Там где подохнет там пусть лежит, без могилы, без креста, без памяти, как лежат его деды, пришедшие завоевывать Россию.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:38
        +1
        Цитата: carpenter
        Цитата: Dimachrus
        Желаю всем наёмникам скорейшего возвращения домой!

        Там где подохнет там пусть лежит, без могилы, без креста, без памяти, как лежат его деды, пришедшие завоевывать Россию.

        Для пропаганды лучше, чтобы немецкие саперы домой в пакетах приехали в виде фарша. am
        Чтобы еврофашисты знали:
        Кто к нам с мечом придёт,
        Тот в орало и получит. am
  2. beybender
    beybender Сегодня, 08:17
    +2
    Этих точно надо отстреливать как собак бешенных !!! Хотя собак жалко !!!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:30
      +2
      Цитата: beybender
      Хотя собак жалко !!!

      Так сам же написал - бешеных, а таких нельзя в живых оставлять.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:51
        0
        А лечить? В карантин, например. Лет на 20-25...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:17
    +3
    Как рассказал Марочко, под Купянском на военных складах ВСУ уже разместили большие партии боеприпасов, в том числе мины DM-22 производства Германии. Для того, чтобы эти мины устанавливать, и будут привлекать немецких наемников.
    . С большой вероятность, ки/Ш/ки и этих помочников, будут украшать украинский ландшафт.
    Это ВОЙНА и ни у кого не получится, типа просто так погулять, там, вышел.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:18
    +2
    Ждем расширения военных кладбишь у немчуры, по аналогии с пшеками.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:33
      0
      У них кремация скорее всего, расширения вот так явно не увидишь.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:21
    +5
    И.. Есть сообщение от военкора.Есть его цитирование на ВО.Вопрос и что?Сам же автор утверждает "большое количество западного вооружения обьязательно повличет участие стран НАТО в обслуживании и эксплуатации."Это новость.?Так я вам скажу с апреля-мая на Харьковском направлении в эфире давно уже польская,немецкая,английскаяи даже турецкая речь.Вопрос в другом,что делается,что противоставляется(ПВО не в счет).
  6. sergey_taf
    sergey_taf Сегодня, 08:22
    +2
    "...но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием..."

    Возможно некоторые из них, в скором времени, смогут пройти по иным документам, связанным с необходимостью занятия небольшого земельного участочка, за оградкой...
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:35
    0
    появление на Купянском направлении наемников-саперов из Германии

    Не сбежали еще!? Значит только появились на фронте и наши еще по ним хорошенько не отработали...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    0
    получили не только мины немецкого производства, но и подкрепление в виде немецких наемников-саперов.
    Немцам не привыкать подыхать на российской (советской) земле, поэтому дорога должна быть только в один конец. И это касается не только наемников из Германии, но и остальной шушеры с разных концов света.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:41
    -1
    За время этой войны не сделано главного, а именно: мы, в большинстве своем, не осознали, что идет именно война, что с нами воюет НАТО и само собой ничего не рассосется. Чем это может закончится для нас- читайте всемирную историю и историю России, в частности. И, не только ту историю, где мы побеждаем.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:42
    0
    отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием
    recourse Тренировка в боевой обстановке. feel
  11. штурм
    штурм Сегодня, 08:43
    +2
    Будет чем нашим снайперам заняться, удобрят чернозем немецкой мертвечиной как 80 лет назад....