Выставка плакатов «Военного обозрения» на площадке Международного форума «Армия-23»

Побывать в парке «Патриот» в августе, в дни Международного армейского экспофорума – получить особые впечатления!
Выставки Международного форума «Армия-23» интересны не только военным специалистам, а всем и каждому. Здесь представлены не только новинки вооружения и трофеи СВО, а и экспоколлекции, посвящённые истории России, подвигам российского воина и его надёжного тыла.
Незабываемы слова Суворова, автора «Науки побеждать»:
«Тактика без светильника истории – ничто».
15 августа в выставочном павильоне (музейная площадка № 1) парка «Патриот» открылась Объединенная историческая выставка.
Особое место занимает тема «Они сражались за Родину» – военно-патриотические плакаты, автор которых художник сайта «Военное обозрение» Виталий Щербак.
Трижды прав великий Суворов, который сказал:
«Мужественные подвиги достовернее слов».
Выставка «Они сражались за Родину» – это рассказ языком плаката о Родине, о любви, о долге, о вечных ценностях и людях, готовых их защищать до конца.
Военно-исторический плакат – не менее грозное оружие. Известно, какое действие возымели плакаты во время Великой Отечественной войны. Они наполняли храбростью и отвагой бойца, вдохновляли на ратный и трудовой подвиг. Как и здесь не вспомнить фельдмаршала Суворова:
«От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не может».
Приятно отметить активность руководства образовательных учреждений Минобороны по проведению у себя «плакатных» выставок Виталия Щербака. Его работы – яркое пособие для их воспитанников, усиление учебно-воспитательных программ.
Также на музейной площадке № 1 представлены тематических экспозиции, отражающие важные события, которыми ознаменован август 2023 года:
80-летие разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа 1943 года);
111 лет со дня образования Военно-воздушных сил (12 августа 1912 года);
93 года со дня образования Воздушно-десантных войск (2 августа 1930 года);
День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (25 лет со дня первого отмечания даты 1 августа 1998 года);
220 лет первому Русскому кругосветному плаванию под руководством адмирала Крузенштерна Ивана Федоровича (7 августа 1803 года).
Сроки работы выставки: 15–27 августа 2023 года.
Время посещения – в режиме работы парка:
вторник – пятница с 10:00 до 18:00;
суббота – воскресенье с 10:00 до 19:00;
понедельник – выходной (технический день).
Цена билета: бесплатно.
Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе (парк).
Единый справочный телефон 8 (800) 707-0107.