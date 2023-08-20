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Выставка плакатов «Военного обозрения» на площадке Международного форума «Армия-23»

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Выставка плакатов «Военного обозрения» на площадке Международного форума «Армия-23»

Побывать в парке «Патриот» в августе, в дни Международного армейского экспофорума – получить особые впечатления!


Выставки Международного форума «Армия-23» интересны не только военным специалистам, а всем и каждому. Здесь представлены не только новинки вооружения и трофеи СВО, а и экспоколлекции, посвящённые истории России, подвигам российского воина и его надёжного тыла.

Незабываемы слова Суворова, автора «Науки побеждать»:

«Тактика без светильника истории – ничто».

15 августа в выставочном павильоне (музейная площадка № 1) парка «Патриот» открылась Объединенная историческая выставка.


Особое место занимает тема «Они сражались за Родину» – военно-патриотические плакаты, автор которых художник сайта «Военное обозрение» Виталий Щербак.

Трижды прав великий Суворов, который сказал:

«Мужественные подвиги достовернее слов».

Выставка «Они сражались за Родину» – это рассказ языком плаката о Родине, о любви, о долге, о вечных ценностях и людях, готовых их защищать до конца.




Военно-исторический плакат – не менее грозное оружие. Известно, какое действие возымели плакаты во время Великой Отечественной войны. Они наполняли храбростью и отвагой бойца, вдохновляли на ратный и трудовой подвиг. Как и здесь не вспомнить фельдмаршала Суворова:

«От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не может».

Приятно отметить активность руководства образовательных учреждений Минобороны по проведению у себя «плакатных» выставок Виталия Щербака. Его работы – яркое пособие для их воспитанников, усиление учебно-воспитательных программ.


Также на музейной площадке № 1 представлены тематических экспозиции, отражающие важные события, которыми ознаменован август 2023 года:

80-летие разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (23 августа 1943 года);

111 лет со дня образования Военно-воздушных сил (12 августа 1912 года);

93 года со дня образования Воздушно-десантных войск (2 августа 1930 года);

День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации (25 лет со дня первого отмечания даты 1 августа 1998 года);

220 лет первому Русскому кругосветному плаванию под руководством адмирала Крузенштерна Ивана Федоровича (7 августа 1803 года).


Сроки работы выставки: 15–27 августа 2023 года.

Время посещения – в режиме работы парка:

вторник – пятница с 10:00 до 18:00;
суббота – воскресенье с 10:00 до 19:00;
понедельник – выходной (технический день).

Цена билета: бесплатно.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе (парк).

Единый справочный телефон 8 (800) 707-0107.
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Использованы фотографии:
https://parkpatriot.ru/
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