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Разработанный в России универсальный безэкипажный катер представили в рамках форума «Армия-2023»

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Разработанный в России универсальный безэкипажный катер представили в рамках форума «Армия-2023»

В России разработали новый безэкипажный катер для выполнения различных задач, судно создано на базе платформы типа "Визир". Об этом сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко в рамках форума "Армия-2023".


Разработанный KMZ безэкипажный катер является универсальным и может применяться для выполнения различных задач. Он имеет запас хода в 600 км на малых скоростях, при увеличении скорости дальность плавания снижается, но имеется возможность разогнать катер до 80 км/час. Вооружение или другое оборудование, необходимое для установки на катер, выбирается заказчиком. В ударном варианте катер может нести боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом или легкие ракеты.

Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение, в том числе, с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов, на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты

- приводит РИА Новости слова Даниленко.

Также в рамках форума KMZ представил безэкипажный гидрографический катер ГРК 700 "Визир", предназначенный для обследования прибрежной зоны и дна. Данное судно несет на себе все необходимое для этого оборудование. "Визир" можно также использовать в качестве катера разведки и для патрулирования. На катер установлена система позиционирования, поэтому он может самостоятельно возвращаться на базу, доставлять десант или груз в назначенную точку.

(...) в случае перехвата морских дронов "Визир" может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и системой РЭБ, а также сеткой для летательных аппаратов. Помимо этого, катер сам может выйти в точку и запустить собственный беспилотник

- добавил представитель KMZ.
Использованы фотографии:
KMZ
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10 комментариев
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 08:22
    +1
    На катер установлена система позиционирования, поэтому он может самостоятельно возвращаться на базу, доставлять десант или груз в назначенную точку.
    Если катер "может самостоятельно возвращаться на базу," то и в одну сторону он может вполне сходить. Чтобы навсегда.
    Как те часы, которые заводятся один раз в своей жизни.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:41
      +2
      Лучше бы на его базе создали отечественный быстроходный катер-камикадзе со взрывчаткой на борту. В 100 раз полезнее и актуальнее было бы.А то вечно создают что то травоядное как голуби мира.
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 09:09
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Лучше бы на его базе создали отечественный быстроходный катер-камикадзе со взрывчаткой на борту.

        А чем вас "Посейдон" не устраивает? Слишком громко? Ну тогда получите торпеды с ЯЗ. или без. laughing
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:25
    +1
    Давайте, ребята, насытить надо чёрное море такими игрушками. Штук 100 и враг не пройдёт
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: parabyd
      Давайте, ребята, насытить надо чёрное море такими игрушками. Штук 100 и враг не пройдёт

      Идёт "гонка вооружений" на новом витке развития техники.
      От одной стороны всё зависеть не может.

      А то, что "враг не пройдёт" - мало. Нужно чтоб он сгинул.
  3. aleksandrvvsysop
    aleksandrvvsysop Сегодня, 08:26
    +2
    Всё идёт к тому, что описывалось в фантастике: воевать будут машины. Дальнейший шаг - самостоятельный выбор ими целей. А потом - создание "Скайнета".
    1. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 08:33
      +1
      Готовьтесь вступить в сопротивление...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    +1
    Разработанный в России универсальный безэкипажный катер представили в рамках форума «Армия-2023»
    . Как, уже не раз, высказывались те, кто связан с флотом, у нас проблем... много!!! И больше всего их связано со специальными силами флота, которые должны обеспечивать очень много чего... противоминные, поисковые, сервисные и прочие подобные.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:42
    +2
    В России разработали новый безэкипажный катер для выполнения различных задач
    Осталось увидеть его в действии и с отличными результатами боевой работы.
  6. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 09:06
    0
    Ну вот и реальные плоды СВО. Наконец-то быстрыми темпами обновляем вооружение, а хлам списывается естественным путём на полях сражений. Очень хорошие новости!