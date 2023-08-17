Разработанный в России универсальный безэкипажный катер представили в рамках форума «Армия-2023»

Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение, в том числе, с электроприводом: то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель. В качестве оружия против, например, дронов , на него можно поставить крупнокалиберный пулемет и легкие ракеты

(...) в случае перехвата морских дронов "Визир" может поражать их ракетой, крупнокалиберным пулеметом и системой РЭБ, а также сеткой для летательных аппаратов. Помимо этого, катер сам может выйти в точку и запустить собственный беспилотник