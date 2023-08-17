Военное обозрение
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Американский офицер: Киев должен смириться с суровой реальностью и начать переговоры

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Американский офицер: Киев должен смириться с суровой реальностью и начать переговоры

Очевидно, что в Киеве нечем особо похвастаться на третьем месяце так называемого контрнаступления и это уже признают многие военные эксперты на Западе.


По словам отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса, у украинской армии нет шансов одолеть Россию на поле боя. Дэвис отметил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери и если Киев не хочет потерять новые территории, ему необходимо заморозить конфликт.

Бывший американский офицер считает, что благодаря западной помощи Киеву удалось сформировать значительный военный потенциал перед контрнаступлением, который Украине уже вряд ли удастся сформировать ещё раз.

Киев должен смириться с суровой реальностью, в которой наиболее разумным будет замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении

— заявил Дэвис.

По мнению эксперта, пора уже признать, что большие деньги, вложенные в украинскую армию Вашингтоном, не окупились и Зеленский должен смириться с «болезненной реальностью» и пойти на переговоры с Россией.

Напомним, что украинское контрнаступление началось в начале июня и натолкнулось, по словам украинских же и западных военных экспертов, на сильно и эффективно укреплённую российскую оборонительную линию.
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6 комментариев
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  1. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:58
    +3
    На переговоры Киев пойдёт,когда наши в Киеве будут
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 09:13
      +1
      Прочёл заголовок, открыл статью и Ооо... Бинго!!! "Отставной офицер". Щас их как у собаки блох, интервью из каждого утюга. Бывшие эксперты по КОВИДу нервно курят в сторонке. laughing
  2. Vyacheslav P
    Vyacheslav P Сегодня, 09:08
    0
    ну вот фашингтон всё чаще начинает делать подобные вбросы, пока с помощью офицеров и репортёров. А это уже хорошо)
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:11
    0
    Ну, к примеру, азера Ереван не штурмовали, тем не менее, кто-то исконные земли вернули хозяину.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:17
    +1
    Матрасы таким незатейливым образом пытаются впарить России пустышку, мол мы готовы "надавить" на Зеленского и заморозить конфликт по имеющейся линии соприкосновения т.к. понимают то, что после провала "контрнаступа" Куев, оставшимися от западных поставок силами и средствами, уже не сможет организовать сколь нибудь значительное сопротивление, а стало быть украина понесёт очередные территориальные потери, что сильно подмочит репутацию запада.
    Их вполне устроит заморозка с последующей накачкой укрохунты оружием, что бы лет через 10-15 попытаться взять реванш за текущее поражение. Оно нам надо?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:18
    0
    в Киеве нечем особо похвастаться на третьем месяце так называемого контрнаступления
    А не попахивает ли это уже "выкидышем", т.к. еще шесть месяцев при таком темпе потерь не выдержит организм.
    пора уже признать, что большие деньги, вложенные в украинскую армию Вашингтоном, не окупились
    Кто же на Западе и в частности в Сша захочет признать, что это все изначально было авантюрой хоть и проделанной чужими руками, но с систематической помощью "демократического Запада"?. "А столько было задумано! И систематические походы в оперу, и вольное чтение русской классики, и... " (х/ф "Республика ШКИД")