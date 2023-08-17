Американский офицер: Киев должен смириться с суровой реальностью и начать переговоры

Киев должен смириться с суровой реальностью, в которой наиболее разумным будет замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении

Очевидно, что в Киеве нечем особо похвастаться на третьем месяце так называемого контрнаступления и это уже признают многие военные эксперты на Западе.По словам отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса, у украинской армии нет шансов одолеть Россию на поле боя. Дэвис отметил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери и если Киев не хочет потерять новые территории, ему необходимо заморозить конфликт.Бывший американский офицер считает, что благодаря западной помощи Киеву удалось сформировать значительный военный потенциал перед контрнаступлением, который Украине уже вряд ли удастся сформировать ещё раз.— заявил Дэвис.По мнению эксперта, пора уже признать, что большие деньги, вложенные в украинскую армию Вашингтоном, не окупились и Зеленский должен смириться с «болезненной реальностью» и пойти на переговоры с Россией.Напомним, что украинское контрнаступление началось в начале июня и натолкнулось, по словам украинских же и западных военных экспертов, на сильно и эффективно укреплённую российскую оборонительную линию.