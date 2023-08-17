Военкоры: ВСУ провели разведку боем в районе Дорожнянки на Запорожском направлении, где ранее не демонстрировали активность

По состоянию на утро 17 августа 2023 года украинские формирования продолжали атаки российских позиций на Запорожском направлении. В частности, ВСУ вели артиллерийский огонь и атаковали на севере села Работино и у Вербового. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.Кроме того, ВСУ провели разведку боем в районе Дорожнянки на Запорожском направлении, где ранее не демонстрировали активность. Это может свидетельствовать, как пишет Telegram-канал WarGonzo, о попытках продвигаться в сторону города Пологи.В ответ российская армия продолжает нанесение ударов по позициям ВСУ в районах таких населенных пунктов как Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки, Плавни. Но и украинская артиллерия демонстрировала определенную активность, обстреливая российские позиции в Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Новопрокоповке.Продолжались бои на Южно-Донецком направлении. Здесь российская армия контратаковала противника в Урожайном. Кроме того, были обстреляны места расположения украинских боевиков в ряде населенных пунктов, в том числе под Старомайорским.На Донецком направлении продолжаются постоянные бои в городской черте Марьинки. Российская артиллерия вела огонь по позициям украинских формирований в ряде населенных пунктов, включая Невельское, Карловку, Торецк и Северный.На Купянском и Краснолиманском направлениях продолжаются наступательные действия российских подразделений в районах Синьковки, Загоруйковки, Петропавловки, также подвергались обстрелам позиции украинских формирований в Ямполе, Торском, Стельмаховке и самом Купянске, ряде других населенных пунктов. Положение ВСУ на Купянском направлении является достаточно сложным, что уже признают и украинские военные.