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Военкоры: ВСУ провели разведку боем в районе Дорожнянки на Запорожском направлении, где ранее не демонстрировали активность

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Военкоры: ВСУ провели разведку боем в районе Дорожнянки на Запорожском направлении, где ранее не демонстрировали активность

По состоянию на утро 17 августа 2023 года украинские формирования продолжали атаки российских позиций на Запорожском направлении. В частности, ВСУ вели артиллерийский огонь и атаковали на севере села Работино и у Вербового. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


Кроме того, ВСУ провели разведку боем в районе Дорожнянки на Запорожском направлении, где ранее не демонстрировали активность. Это может свидетельствовать, как пишет Telegram-канал WarGonzo, о попытках продвигаться в сторону города Пологи.

В ответ российская армия продолжает нанесение ударов по позициям ВСУ в районах таких населенных пунктов как Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки, Плавни. Но и украинская артиллерия демонстрировала определенную активность, обстреливая российские позиции в Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Новопрокоповке.


Продолжались бои на Южно-Донецком направлении. Здесь российская армия контратаковала противника в Урожайном. Кроме того, были обстреляны места расположения украинских боевиков в ряде населенных пунктов, в том числе под Старомайорским.

На Донецком направлении продолжаются постоянные бои в городской черте Марьинки. Российская артиллерия вела огонь по позициям украинских формирований в ряде населенных пунктов, включая Невельское, Карловку, Торецк и Северный.

На Купянском и Краснолиманском направлениях продолжаются наступательные действия российских подразделений в районах Синьковки, Загоруйковки, Петропавловки, также подвергались обстрелам позиции украинских формирований в Ямполе, Торском, Стельмаховке и самом Купянске, ряде других населенных пунктов. Положение ВСУ на Купянском направлении является достаточно сложным, что уже признают и украинские военные.
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2 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    0
    провели... продолжает нанесение ударов... постоянные бои... в ответ на...
    Краткая сводка военных будней.
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 08:57
    -2
    По состоянию на утро 17 августа 2023 года украинские формирования продолжали атаки российских позиций на Запорожском направлении. В частности, ВСУ вели артиллерийский огонь и атаковали на севере села Работино и у Вербового.

    А как же все эти бла- бла- бла про низкий боевой дух слабую подготовку всук ? А ещё Щойгу заявил что военный потенциал всук практически исчерпан . Вот ведь врёт.