Российскому ЗРПК «Панцирь-С» повысили эффективность перехвата британских крылатых ракет Storm Shadow

Специальная военная операция российской армии, проводимая на территории Украины, заставила российских конструкторов немного по другому взглянуть на применяемую в ходе СВО военную технику и вооружения, многие из которых были доработаны с учетом опыта боевого применения. Коснулись изменения и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
ЗРПК "Панцирь-С" снова был доработан с учетом появления на вооружении ВСУ британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, комплексу повысили эффективность перехвата не только данных ракет, но и других "сложных" боеприпасов, применяемых украинской армией. Как заявили в холдинге, доработанный ЗРПК уже доказал свою эффективность, надежно прикрывая войска и объекты от ударов ракет.
Все необходимые доработки ЗРПК "Панцирь-С" внедрены в комплекс и позволили повысить эффективность работы по "сложным" снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow. Результаты его боевого применения показали правильность ранее принятых конструкторских решений
- приводит ТАСС слова представителя Ростеха.
О доработке ЗРПК "Панцирь-С" с учетом опыта СВО сообщалось в середине мая этого года, комплекс "научили" эффективно бороться со снарядами американской РСЗО HIMARS. Как позднее заявили в Ростехе, эффективность по перехвату реактивных снарядов у "Панциря" достигла 100%.
Как пояснили в холдинге, ЗРПК "Панцирь-С" создавался задолго до спецоперации как универсальный комплекс ПВО, и хотя в него были заложены алгоритмы перехвата всей линейки воздушных целей, боевые действия показали, что требуется некая корректировка для повышения его эффективности, в том числе по крылатым ракетам и небольшим беспилотникам.