Российскому ЗРПК «Панцирь-С» повысили эффективность перехвата британских крылатых ракет Storm Shadow

Все необходимые доработки ЗРПК "Панцирь-С" внедрены в комплекс и позволили повысить эффективность работы по "сложным" снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow. Результаты его боевого применения показали правильность ранее принятых конструкторских решений

Специальная военная операция российской армии, проводимая на территории Украины, заставила российских конструкторов немного по другому взглянуть на применяемую в ходе СВО военную технику и вооружения, многие из которых были доработаны с учетом опыта боевого применения. Коснулись изменения и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.ЗРПК "Панцирь-С" снова был доработан с учетом появления на вооружении ВСУ британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, комплексу повысили эффективность перехвата не только данных ракет, но и других "сложных" боеприпасов, применяемых украинской армией. Как заявили в холдинге, доработанный ЗРПК уже доказал свою эффективность, надежно прикрывая войска и объекты от ударов ракет.- приводит ТАСС слова представителя Ростеха.О доработке ЗРПК "Панцирь-С" с учетом опыта СВО сообщалось в середине мая этого года, комплекс "научили" эффективно бороться со снарядами американской РСЗО HIMARS. Как позднее заявили в Ростехе, эффективность по перехвату реактивных снарядов у "Панциря" достигла 100%.Как пояснили в холдинге, ЗРПК "Панцирь-С" создавался задолго до спецоперации как универсальный комплекс ПВО, и хотя в него были заложены алгоритмы перехвата всей линейки воздушных целей, боевые действия показали, что требуется некая корректировка для повышения его эффективности, в том числе по крылатым ракетам и небольшим беспилотникам