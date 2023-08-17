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Российскому ЗРПК «Панцирь-С» повысили эффективность перехвата британских крылатых ракет Storm Shadow

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Российскому ЗРПК «Панцирь-С» повысили эффективность перехвата британских крылатых ракет Storm Shadow

Специальная военная операция российской армии, проводимая на территории Украины, заставила российских конструкторов немного по другому взглянуть на применяемую в ходе СВО военную технику и вооружения, многие из которых были доработаны с учетом опыта боевого применения. Коснулись изменения и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.


ЗРПК "Панцирь-С" снова был доработан с учетом появления на вооружении ВСУ британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, комплексу повысили эффективность перехвата не только данных ракет, но и других "сложных" боеприпасов, применяемых украинской армией. Как заявили в холдинге, доработанный ЗРПК уже доказал свою эффективность, надежно прикрывая войска и объекты от ударов ракет.

Все необходимые доработки ЗРПК "Панцирь-С" внедрены в комплекс и позволили повысить эффективность работы по "сложным" снарядам и ракетам большой дальности, в том числе по дальнобойной, малозаметной крылатой ракете Storm Shadow. Результаты его боевого применения показали правильность ранее принятых конструкторских решений

- приводит ТАСС слова представителя Ростеха.

О доработке ЗРПК "Панцирь-С" с учетом опыта СВО сообщалось в середине мая этого года, комплекс "научили" эффективно бороться со снарядами американской РСЗО HIMARS. Как позднее заявили в Ростехе, эффективность по перехвату реактивных снарядов у "Панциря" достигла 100%.

Как пояснили в холдинге, ЗРПК "Панцирь-С" создавался задолго до спецоперации как универсальный комплекс ПВО, и хотя в него были заложены алгоритмы перехвата всей линейки воздушных целей, боевые действия показали, что требуется некая корректировка для повышения его эффективности, в том числе по крылатым ракетам и небольшим беспилотникам.
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7 комментариев
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  1. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 08:47
    +1
    Очень хорошо! good Желаю успехов нашим зенитчикам в борьбе с РСЗО и КР! soldier
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:00
      0
      Когда на вооружение поступит модификация Панцирь-СМ?Её тоже надо опробывать.


      МРЛС 1РС1-3Е комплекса "Панцирь-С2" и МРЛС с АФАР 1РС1-4 комплекса "Панцирь-СМ".

      Но всё же эффективность против дронов и БПЛА нужно было повышать и уже к 2017 году завершились ОКР по «Панцирь-СМ». Закономерный вопрос, а что поменялось? Да абсолютно всё, начиная от шасси КамАЗ-53958, заканчивая ракетами и РЛС. Вместо МРЛС 1РС2 и 1РС1-3Е, установленной на комплексах С1 и С2, установили 1РС1-4 с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) и дальностью обнаружения цели с ЭПР 0,1-0,3 кв. метра до 70 км против 43 км у С2, полностью обновили и оптический канал ОЭС установив тепловизионную камеру 3-го поколения с использованием матрицы на арсениде галлия.


      Помимо ракет 57Э6Е, которых может быть не 12, а 24 штуки в зависимости от модификации, могут использоваться ракеты нового образца с дополнительным разгонным блоком и рабочей дистанции до 40 км против 25 км у С1 и С2. Более того, был замечен комплекс «Панцирь-СМ» с модулями компактных ЗУР в 8 штук, для борьбы с БПЛА и особенно с дронами камикадзе, по которым более габаритные 57Э6Е использовать, что с гранатомёта по воробьям.

      https://dzen.ru/a/X6m1NtfFoiMVEIJD
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 08:54
    0
    Если это не на бумаге,то очень рад за наших конструкторов.
    Надеемся,что комплекс сохранит жизни многим нашим людям.
  3. C-Real
    C-Real Сегодня, 08:55
    0
    Похоже, что у Запада уже не осталось тузов в рукаве, кроме ЯО и вбросов типа Бучи.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 09:11
      0
      Почему же?
      Очень даже много тузов.
      Только вот вЕЛИКИЕ уКРЫ могут это всё пустить на лево.
      Или мы на ЛБС сможем захватить и вскрыть слабые места.
      Или вдруг конфликт заморозят или 404 победит. Тогда при их излюбленной манере шантажа не факт, что это оружие не будет направлено в какой-то мере против хозяев.
      Совсем голыми наши першие друзья оказаться не хотят.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    0
    комплексу повысили эффективность перехвата не только данных ракет, но и других "сложных" боеприпасов
    Конструкторы и разработчики держат руку на пульсе. В процессе боевых действий корректируются ТТХ не только "Панциря", но и другой боевой техники.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:10
      0
      Любая война - дает толчок конструкторской мысли.