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Представитель генштаба ВСУ сообщает о якобы произошедшем продвижении украинских формирований южнее Урожайного

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Представитель генштаба ВСУ сообщает о якобы произошедшем продвижении украинских формирований южнее Урожайного

Украинские формирования, по утверждению представителей киевского режима, смогли добиться некоторого продвижения в районе к югу от н.п. Урожайное на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.


По словам украинского военного, сейчас ВСУ пытаются закрепиться на тех рубежах, которые им удалось достичь. Российские военные корреспонденты, в свою очередь, сообщают об атаках украинских формирований в восточной стороне от Урожайного.

Однако западная пресса весьма скептически оценивает эти «успехи» украинских войск за два с лишним месяца, прошедших с момента начала контрнаступления ВСУ. Газета The New York Times, например, пишет, что сам факт измерения «прогресса» в контрнаступлении повторным захватом небольших населенных пунктов, свидетельствует о большой сложности боевых действий на данном направлении.


К тому же, нет никаких гарантий, что вскоре украинские формирования не будут выбиты с занятых ими позиций. Киевский режим старается задействовать на Запорожском и Южно-Донецком направлениях все возможные силы, бросая в бой даже стратегические резервы, которые до последнего времени старались беречь. В итоге малейшие успехи даются ВСУ очень тяжело, украинские войска несут серьезные потери и в личном составе, и в военной технике, переданной Киеву западными странами.

Не стоит забывать и о том, что на северных участках зоны проведения специальной военной операции наблюдается продвижение российских войск, которые постепенно прорываются к Купянску, имеющему важное значение как логистический узел.
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1 комментарий
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:13
    0
    На Угледарском участке ВС РФ после артподготовке контратаковали украинские войска в Урожайном. Под обстрелами ВСУ в Левадном, Ровнополе, Старомайорском, Макаровке, Нескучном, Благодатном. (WarGonzo)