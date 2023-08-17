Военное обозрение
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В ЛНР сотрудниками ФСБ был задержан украинский шпион, сообщавший ВСУ информацию о местах размещения российских военных

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В ЛНР сотрудниками ФСБ был задержан украинский шпион, сообщавший ВСУ информацию о местах размещения российских военных

На территории Луганской Народной Республики сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности РФ по ЛНР был задержан гражданин Украины, которого заподозрили в шпионской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников ФСБ РФ.


Как утверждают следователи, еще в октябре 2022 года украинский гражданин решил оказывать содействие ВСУ. Для этого он собирал и передавал информацию о местах размещения российских военнослужащих и военной техники. Затем на основе этой информации могли наноситься удары по военным объектам.

Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 276 Уголовного кодекса РФ «Шпионаж», сообщает РИА Новости. Сейчас он находится под стражей, следственные мероприятия в его отношении продолжаются. Необходимо установить, действовал ли шпион самостоятельно или у него были не выявленные пособники, которые могут оставаться на свободе.

Отметим, что это – не первое задержание украинских шпионов в ЛНР. Ранее агентов враждебного государства задерживали в июне и июле текущего года. Кроме того, на российской территории регулярно задерживают диверсантов из числа как проникших в страну граждан Украины, так и россиян, решивших встать на преступный путь предательства Родины и совершения преступлений диверсионной направленности из соображений корысти или вследствие сочувствия экстремистским идеологиям. Например, в Красноярском крае задержали двоих мужчин за подготовку диверсии против станций связи.
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9 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:45
    +3
    Шпионы Буданова и СБУ маскируются под кого угодно в нашем обществе...журналисты,мигранты,матери одиночки, даже под бомжа косят... smile и легенды уверен под эти маски шоу подгоняют...вообщем методы и способы внедрения и маскировки агентов как у Абвера у них в ходу.
    Изощряются с каждым годом все изобретательнее и с выдумкой.
    С виду смотришь на них и не подумаешь что этот человек с двойным дном.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:13
      0
      Шпионы Буданова и СБУ маскируются под кого угодно в нашем обществе...журналисты,мигранты,матери одиночки, даже под бомжа косят... smile и легенды уверен под эти маски шоу подгоняют...вообщем методы и способы внедрения и маскировки агентов как у Абвера у них в ходу.
      Изощряются с каждым годом все изобретательнее и с выдумкой.
      С виду смотришь на них и не подумаешь что этот человек с двойным дном.


      Это мелочи. Чаще всего они маскируются под наших олигархов, чиновников, тыловиков да и генералов.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:18
        +1
        возбужденного по статье 276 Уголовного кодекса РФ «Шпионаж»
        Сначала допросить с пристрастием, и затем посадить на 20-ку. Думаю, обменивать этого щирого укра с той стороны никто не станет.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Шпионы Буданова и СБУ маскируются под кого угодно в нашем обществе...журналисты,мигранты,матери одиночки, даже под бомжа косят... smile и легенды уверен под эти маски шоу подгоняют...вообщем методы и способы внедрения и маскировки агентов как у Абвера у них в ходу.
      Изощряются с каждым годом все изобретательнее и с выдумкой.
      С виду смотришь на них и не подумаешь что этот человек с двойным дном.

      Большинству из них и маскироваться не надо. Это люди , которые родились и выросли в тех местах куда пришла война.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:04
    +3
    В ЛНР сотрудниками ФСБ был задержан украинский шпион, сообщавший ВСУ информацию о местах размещения российских военных

    Видно, что работа стала давать результаты. Чего там выдумывать - чужой (странного поведения) человек всегда вызывает подозрение. Главное, вовремя реагировать.
    Задержали, зачитали приговор и в расход.
    Чтобы даже не было никаких иллюзий на «простите, я больше не буду!»
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:10
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Видно, что работа стала давать результаты

      Удивляет другое...ЛНР, ДНР ...ну откуда там такая шваль появилась! (((
      1. Клон
        Клон Сегодня, 10:24
        +2
        Цитата: Егоза
        ну откуда там такая шваль появилась!

        А откуда подобные им появляются у нас? Как и почему у нас пустила корни либеральная шелупонь, желающая поражения России??? И самое обидное и непонятное состоит в том ...все они на виду, а когда уж в конец наглеют в своей "недотрагиваемой вседозволенности", им позволяют безнаказанно удалиться за границу. Почему???
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:45
        +1
        ....это не первое задержание украинских шпионов.....

        hi как я понимаю, это из категории ждунов.Ведь и там могут быть разные родственники западенцев. Ведь многие из них искали места, где получше, кто-то и в РСФСР, в т.ч. Москву, Ленинград ещё когда перебрались.
        И буквально ежедневно сообщения о российских шпионах-предателях. От люмпенов до сотрудников am am администраций, из Углича (юрист) или из МинПрироды Кубани. КОТОРЫЕ, ненавидя Россию планировали конкретно. Или студен(юрист) ,мечтал стать прокурором, а стал переписываться и желать совершить теракт(из Екатеринбурга). А сколько ждунов, которые тихо молчат, а при случае нападают на участников СВО. Это какая ненависть должна быть.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:40
    0
    Выявлять и наказывать, по другому никак.
    По мере восстановления мирной жизни на освобождённых территориях, таких отлавливать будет полегче... мирная спокойная жизнь для большинства гораздо важнее, свидомых хороводов!