В ЛНР сотрудниками ФСБ был задержан украинский шпион, сообщавший ВСУ информацию о местах размещения российских военных

На территории Луганской Народной Республики сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности РФ по ЛНР был задержан гражданин Украины, которого заподозрили в шпионской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников ФСБ РФ.
Как утверждают следователи, еще в октябре 2022 года украинский гражданин решил оказывать содействие ВСУ. Для этого он собирал и передавал информацию о местах размещения российских военнослужащих и военной техники. Затем на основе этой информации могли наноситься удары по военным объектам.
Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 276 Уголовного кодекса РФ «Шпионаж», сообщает РИА Новости. Сейчас он находится под стражей, следственные мероприятия в его отношении продолжаются. Необходимо установить, действовал ли шпион самостоятельно или у него были не выявленные пособники, которые могут оставаться на свободе.
Отметим, что это – не первое задержание украинских шпионов в ЛНР. Ранее агентов враждебного государства задерживали в июне и июле текущего года. Кроме того, на российской территории регулярно задерживают диверсантов из числа как проникших в страну граждан Украины, так и россиян, решивших встать на преступный путь предательства Родины и совершения преступлений диверсионной направленности из соображений корысти или вследствие сочувствия экстремистским идеологиям. Например, в Красноярском крае задержали двоих мужчин за подготовку диверсии против станций связи.