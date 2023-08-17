Военное обозрение
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Турция планирует создать военную базу в Ливии

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Турция планирует создать военную базу в Ливии

С того времени, как в Линии свергли Муаммара Каддафи в 2011 году в этой стране продолжает сохраняться напряженная ситуация. При этом в стране пытаются закрепиться некоторые иностранные государства.


Как сообщает ряд турецких СМИ, Анкара взяла в аренду на длительный срок порт на берегу Средиземного моря в западной части Ливии, где якобы планируется создание турецкой военной базы.

По данным турецкого портала Haber7, речь идёт о порте города Хомс – столице ливийского муниципалитета Эль-Маргаб. Если верить изданию, порт сдали туркам в аренду на 99 лет.

С помощью военной базы, которая будет создана в порту, планируется укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов

- отмечает Haber7.

Сообщается, что на военной базе будут размещены турецкие беспилотники и системы ПВО.

Турецкий портал Sanayi ve Savunma пишет, что соглашение об аренде пока не подписано, и его заключение планируется в ходе визита турецкого президента Эрдогана в Ливию. При этом сроки визита не сообщаются.

Официальные источники в Турции пока не дали комментариев по этому поводу.

Напомним, что Ливия когда-то была частью Османской Турции и в 1911 году перешла к Италии после итало-турецкой войны.
Использованы фотографии:
libyaobserver.ly
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5 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 10:19
    -5
    Россия планирует создание аналога Звезды Смерти на дальней орбите Земли.
    Давайте лучше такое пообсуждаем :)
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:24
      0
      Россия планирует создание
      В Мире в целом и в Турции в конкретно планы часто реализуются, ну про Россию сами знаете.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:25
      -2
      Давайте!!! А то надоели ужо Эрдоганы-Байдены-Зеленские-Путины-Си...
  2. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 10:47
    -1
    Пусть лезут в этот гадюшник. Это далеко от наших границ.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:56
      +1
      Цитата: samarin1969
      Пусть лезут в этот гадюшник. Это далеко от наших границ.

      в этом гадюшнике много бабла. Нефти. Золото. Кроме этого им можно продать всё что имеется.