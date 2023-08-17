Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад - это иллюзия

Украина не сумеет "вернуть" Крым, все разговоры об этом, ведущиеся в Киеве в настоящее время, являются иллюзией. Полуостров исторически является российской территорией. Об этом в интервью Figaro заявил экс-президент Франции Николя Саркози.Французский политик в беседе с журналистами заявил, что не верит в способность Киева захватить Крым. По его словам, полуостров является исторически российской территорией, а жители считают себя русскими. О каком "возвращении" в состав Украины можно говорить при таком раскладе, политик не понимает. По его словам, все разговоры такого толка на Украине являются "иллюзией".- заявил он.В то же время экс-президент выступает за проведение на полуострове еще одного референдума, но уже под контролем "международных наблюдателей". По словам политика, он необходим, что бы "закрепить существующее положение" и показать миру, что Крым вернулся в Россию по воле народа. Также Саркози предлагает провести аналогичные референдумы и в новых регионах России, чтобы окончательно закрыть вопрос с их "возвращением" Украине.В Крыму, комментируя предложение экс-президента Франции заявили, что никаких дополнительных референдумов не требуется. По словам представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, заявление Саркози о российской принадлежности полуострова уже само по себе говорит о легитимности проведенного в 2014 году референдума. Он подчеркнул, что жители Крыма в дополнительном голосовании не нуждаются.