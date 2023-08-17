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«Они считают себя русскими»: Экс-президент Франции Саркози назвал Крым «исторически российской территорией»

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«Они считают себя русскими»: Экс-президент Франции Саркози назвал Крым «исторически российской территорией»

Украина не сумеет "вернуть" Крым, все разговоры об этом, ведущиеся в Киеве в настоящее время, являются иллюзией. Полуостров исторически является российской территорией. Об этом в интервью Figaro заявил экс-президент Франции Николя Саркози.


Французский политик в беседе с журналистами заявил, что не верит в способность Киева захватить Крым. По его словам, полуостров является исторически российской территорией, а жители считают себя русскими. О каком "возвращении" в состав Украины можно говорить при таком раскладе, политик не понимает. По его словам, все разговоры такого толка на Украине являются "иллюзией".

Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад - это иллюзия

- заявил он.

В то же время экс-президент выступает за проведение на полуострове еще одного референдума, но уже под контролем "международных наблюдателей". По словам политика, он необходим, что бы "закрепить существующее положение" и показать миру, что Крым вернулся в Россию по воле народа. Также Саркози предлагает провести аналогичные референдумы и в новых регионах России, чтобы окончательно закрыть вопрос с их "возвращением" Украине.

В Крыму, комментируя предложение экс-президента Франции заявили, что никаких дополнительных референдумов не требуется. По словам представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, заявление Саркози о российской принадлежности полуострова уже само по себе говорит о легитимности проведенного в 2014 году референдума. Он подчеркнул, что жители Крыма в дополнительном голосовании не нуждаются.
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17 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 09:56
    +1
    Для начала Саркози должен собрать деньги на проведение референдума. Не крымчанам же за это платить?
    А чтобы гарантировать безопасность его проведения, устроить безоговорочную капитуляцию БУ.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 10:01
      +5
      Это означает пойти у них на поводу. Референдум был, итоги известны и точка!
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 10:21
      +3
      Для начала Саркози должен собрать деньги на проведение референдума. Не крымчанам же за это платить?
      Для начала, в Алжире, Марокко и прочих странах вокруг Сахары, надо провести референдумы, должна ли Франция покаяться и платить "репарации" за все время колониального владычества. В Ливии - дополнительный вопрос про трибунал по странам НАТО, разрушившим страну.
      Референдумы, естественно за счет бывшей метрополии.
      Затем, в парижских гетто и, что немаловажно, мечетях, провести референдум на предмет, должны ли означенные меньшинства возглавить Францию и надо ли заменить все французское законодательство на нормы шариата. При этом, международные наблюдатели на данном референдуме, допускаются только из мусульманских стран, преимущественно из духовенства. А так же России и Китая.
      Дополнительно, Франция должна построить для нас 2 вертолетоносца и передать нам в подарок.
      После чего, выплатить моральные компенсации всем россиянам, прямо или косвенно пострадавшим от поставок Францией оружия и боеприпасов украинской хунте, начиная с государственного переворота, лишившего Януковича занимаемого поста, по момент капитуляции Украины и завершения денацификации (ну вы поняли... wink ).
      По завершению всех перечисленных мероприятий, Россия будет готова рассмотреть возможность проведения упомянутых Саркози референдумов.

      Хотя... каждые текущие выборы в ГД РФ и президента (в том числе и планируемые в будущем), по факту явки на избирательные участки, уже являются волеизъявлением населения данных территорий по отношению к РФ, как государству. То есть при поголовном игноре или порче бюллетеней - уже было бы понятно, что не все хорошо. В противном случае Европа идет лесом.
  2. dimy44
    dimy44 Сегодня, 10:02
    +3
    В принципе, нотки здравого смысла в предложении Саркози присутствуют, только это из разряда фантастики. Кто ж станет проводить повторный референдум, зная реальный (а не пропагандируемый) настрой жителей? Никто, ибо подтверждение результатов ранее проведенного референдума - это будет прецедент и плевок в лицо "цивилизованного мира".
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:14
      +3
      Цитата: dimy44
      ибо подтверждение результатов ранее проведенного референдума - это будет прецедент и плевок в лицо "цивилизованного мира".

      А он надеется, что за прошедшие годы там появились "настоящие украинцы"? Или татары взбрыкнут? Или Россия просто "обязана" кормить международных наблюдателей (из которых половина шпионы). Лишь бы в Крым влезть! (((
      1. dimy44
        dimy44 Сегодня, 10:24
        0
        Цитата: Егоза
        А он надеется, что...
        Тут, на удивление, наоборот:
        По словам политика, он необходим, что бы "закрепить существующее положение" и показать миру, что Крым вернулся в Россию по воле народа.
        Вот только кто ж пойдет на такой заранее известный облом.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:58
        0
        Цитата: Егоза
        А он надеется, что за прошедшие годы там появились "настоящие украинцы"?

        "Настоящие украинцы" уже давно по европам сидят, а отмороженные, под Бахмутом и Купянском лежат.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: dimy44
      Кто ж станет проводить повторный референдум, зная реальный (а не пропагандируемый) настрой жителей?

      Это просто унизительно будет выглядеть, для людей живущих на территории Крыма. Получится недоверие тем людям, которые в 2014 году душой приняли, воссоединение Крыма с Россией. Они своего мнения никогда не поменяют. Тем более сейчас, когда нацисты терроризируют Крым налетам БПЛА, взрывами инфраструктуры и лишили их пресной воды, взорвав Каховскую плотину.
      Только умалишенный может придумать, повторный референдум в Крыму (при всем уважении к Саркози).
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:41
        +1
        Цитата: carpenter
        Только умалишенный может придумать, повторный референдум в Крыму (при всем уважении к Саркози).

        Вот с этим я полностью согласен, в здравом уме никто не подумает о новом референдуме в Крыму.
      2. dimy44
        dimy44 Сегодня, 10:59
        0
        Получится недоверие тем людям, которые в 2014 году душой приняли, воссоединение Крыма с Россией.
        А можно посмотреть на эту гипотетическую ситуацию с другой стороны - почему бы запад показательно не ткнуть носом, это будет унизительно для них, а тамошние обыватели призадумаются. Да и позиция "мы уже провели референдум, идите лесом" выгодна для запада, который интерпретирует ее как опасение России за результаты.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:03
    +3
    Т.е. он хочет еще раз убедиться, что "Пифагоровы штаны на все стороны равны"?
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:04
    0
    Этот урка ещё за ливийских абзац должен ответить.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:05
    +4
    Суета и томление духа... (с)
    Они ж всё-равно не признают результаты, если они им не понравятся.
    Хватит жить с оглядкой на "старших"!
    Пора научиться самим себе устанавливать правила и жить по ним!
    Кому не нравится? Пусть поплачет в сторонке.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:09
    +3
    «Они считают себя русскими»: Экс-президент Франции Саркози назвал Крым «исторически российской территорией»
    Всякие экс лидеры, чиновники, руководители чего то там, позволяют себе высказываться объективно.
    Вот только нам, по большей части вопросов, их мнение пофиг... а уж там у них, таких перестали слушать вообще, если они общему "дружному" хору не подпевают в унисон.
  7. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Сегодня, 10:22
    +2
    Приезжай, Николя, к нам в Крым, споём вместе: "Вставай, страна огромная..." как в 14 году крымчане пели на референдуме! Проберёт до самого позвонка, все вопросы сразу отпадут laughing
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
    0
    В то же время экс-президент выступает за проведение на полуострове еще одного референдума, но уже под контролем "международных наблюдателей".
    Сидел бы в тине, и не отсвечивал. Много вас там таких вумных. laughing
  9. Наган
    Наган Сегодня, 10:59
    0
    В то же время экс-президент выступает за проведение на полуострове еще одного референдума, но уже под контролем "международных наблюдателей".
    Неважно как проголосуют, важно как сосчитают.
    Эта фраза приписывается многим, от Наполеона III до Сталина (хотя Сталин, с его богатейшей эрудицией, вполне мог процитировать того же Наполеона III, а фразу приписали ему).
    Как доказательство - "победа" Маразматика Джо над Трампом. В 03:00 Трамп уверенно лидировал в большинстве "решающих" штатов, а к 09:00 вдруг откуда-то в каждом из этих штатов "нашлись" присланные по почте бюллетени, абсолютное большинство которых было подано за Байдена.