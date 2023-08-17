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Китайская компания начала летные испытания прототипа самолета E20 на электрическом ходу

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Китайская компания начала летные испытания прототипа самолета E20 на электрическом ходу

Китайская компания TCab Tech из Шанхая объявила о начале летных испытаний прототипа (хотя он не получил обшивки) перспективного аппарата E20 на электрическом ходу, на котором будут тестироваться принятые технологические решения.


Изделие оснащено шестью электродвигателями EngineUS от французской Safrane. Они приводят в движение четыре пятилопастных винта, установленных на законцовках крыла, в хвостовой части и на балках, прикрепленных к крылу.

Двигатели Us 100 имеют мощность более 100 кВт. Французская компания рассчитывает пройти сертификацию силовой установки в Китае до конца 2023 года. Safrane также поставляет для летательного аппарата систему управления температурным режимом с воздушным охлаждением.

E20 предназначен для перевозки пассажиров (или грузов) массой 450 кг. Предполагается, что он будет развивать максимальную скорость 320 км/ч и крейсерскую 260 км/ч. Ожидается, что новый самолет пройдет сертификацию в КНР в 2025 году.



TCab Tech получила предварительные заказы на 200 единиц E20. СМИ КНР сообщают, что E20 стоит 7 млн юаней (около $1 млн). Компания была создана китайскими инженерами в мае 2021 года для разработки электрического самолета вертикального взлета и посадки с нулевым уровнем выбросов для повышения мобильности городского населения.

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8 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:18
    +1
    Китайская компания начала летные испытания прототипа самолета E20 на электрическом ходу
    Почему это назвали самолетом?)
    Это тоже самолет?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:22
      -1
      Авторы этой заметки на ВО умные. Очень. Имям видней! belay
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:31
    -2
    Всего пол тонны?
    А стоить вся эта... цацка будет как Тадж Махал.
    И где экономика?
    Я уже не говорю об экологии...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:37
      +1
      Экология? Это вы намекаете на утилизацию литиевых и прочих батарей?
    2. dimy44
      dimy44 Сегодня, 10:44
      0
      А стоить вся эта... цацка будет как Тадж Махал.
      С чего вдруг у китайцев будет заоблачная стоимость?
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 10:52
    +1
    Главное, чтоб педали были, когда батарейки в полете закончатся. Будет велосамолет good lol
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:55
      0
      К примеру, когда обучают пилотов вертолётов, они изучают режим посадки при "авторотации". Вроде без педалей обходятся.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:55
    0
    Пока не будут изобретены/сделаны подходящие/мощные, сравнительно лёгкие, источники энергии, дело будет развиваться медленно... некоторый задел на будущее.