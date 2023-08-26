Последний путь и последняя любовь Пабло Эскобара

Наркобизнес не отделим от романтики
Первая часть этого наброска к биографии Пабло Эскобара гласила о возможных исторических заблуждениях по поводу его криминальной карьеры. Теперь же дадим читателю отдохнуть и поговорим о его личной жизни.
Эскобар был женат два раза, но жёны его оставались в тени. Намного большую известность получила его любовница, журналистка Вирхиния Вальехо, которая уже после его смерти засветилась так, что ей пришлось просить политического убежища в США.
Она же и автор самой известной книги об Эскобаре «Любить Пабло, ненавидеть Эскобара», изобилующей леденящими душу подробностями разборок Медельинского картеля с противоборствующим картелем Кали, колумбийскими правоохранительными органами и с прикомандированными к ним американскими спецагентами.
Вирхинию Вальехо даже литературные и кинематографические критики иногда называют Вирхинией Эскобар, а иногда – первой любовью Эскобара. В действительности брака у них не было, Пабло был официально в браке с Татой Эскобар, своей второй женой.
На момент встречи Пабло и Вирхинии глава картеля уже прославился по всей Колумбии как меценат и защитник интересов обездоленных. Роман начался, когда журналистка Вальехо, ставшая впоследствии одной из лучших испаноязычных представительниц второй древнейшей профессии, взяла у Эскобара интервью на тему его общественной деятельности…
Любовь Пабло к Вирхинии была далеко не платонической. Книга Вальехо – тому явное свидетельство. В 2006 году Вирхиния Вальехо пошла на явное нарушение латиноамериканских криминальных понятий и стала сотрудничать со спецслужбами в целях опустить картель Кали и сотрудничавших с ним чиновников.
После этого американское УБН в срочном порядке вывезло её спецбортом в США, где она получила политическое убежище. Пока, что удивительно, жива, не достали, наверное, охрана хорошая. В США и была написана ее знаменитая книга.
Несмотря на то, что Вальехо не идеализировала Эскобара, хоть и безумно любила его, она выдвинула ряд обвинений против колумбийских государственных структур, в особенности против их чиновников, связанных с картелем Кали, в частности, по поводу штурма Дворца правосудия.
При этом она цитировала ничем не доказанные свидетельства Эскобара о том, что правительственные войска уничтожали, чтобы скрыть реальный масштаб жертв, тела убитых повстанцев из связанной с Пабло группировки М-19 в емкостях со смесью из серной кислоты и негашеной извести.
Колумбийский Робин Гуд и его Дева Мэриан
Версия спорная, поскольку уже при тех технологиях, которые были известны работавшим под прикрытием в Колумбии американским судмедэкспертам, идентифицировать человеческие останки в оставленных во дворце емкостях было возможно даже спустя 2–3 дня, когда в подобной смеси наступает визуальное растворение костей (мягких тканей, кожи и внутренних органов – через 12 часов).
Дворец брали в считанные часы, времени, чтобы слить взвесь из раствора и частиц человеческого тела в канализацию, не было. Очевидно, в уже старевшей Вирхинии говорила ностальгия по ее отношениям с Пабло, а не юридически доказанные факты.
Так или иначе, в ряде литературных и кинематографических произведений Вальехо представлена в крайне неприглядном, если не сказать, что в издевательском свете. В ответ она публично объясняла всё это заказом тогдашнего режима Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона.
Впрочем, Вальехо перед своей эмиграцией в США неплохо оторвалась на высшем уровне: в соответствии с её показаниями судья Мария Стелья Хара приговорила к 30 годам заключения полковника Альфонсо Пласаса за массовые убийства в ходе штурма дворца.
Хара также вынуждена была бежать из страны, но Пласас всё же оказался на нарах, даже несмотря на открытую защиту президента Альваро Урибе Велеса, предшественника Сантоса, не изменившего его политику.
Странные существа эти женщины, и от любви до ненависти один шаг. Вальехо умудрилась дать показания по делу о заказном убийстве кандидата в президенты Колумбии Луиса Карлоса Галана. Заказали его, как выяснилось, бывший (на тот момент уже мёртвый) возлюбленный журналистки Пабло Эскобар вместе с подельником Альберто Сантофимио, претендовавшим на президентский пост.
Поскольку Эскобар к тому моменту уже «немножко умер», на скамье подсудимых оказался один только Сантофимио. В 2007 году Сантофимио приговорили к 27 годам тюремного заключения. Впрочем, дальше уже Вирхиния дала показания на лидеров картеля Кали, экстрадированных в США, мстя им, очевидно, за смерть Эскобара.
В процессе очернения личности Вирхинии Вальехо, скорее всего, непосредственно виноват Хуан Мануэль Сантос Кальдерон в бытность свою президентом Колумбии. Именно в период его правления колумбийские киностудии выпускали в товарных количествах мыльные оперы про Эскобара и Вальехо.
В этих кинподелках даже не столько порочили Эскобара, сколько его возлюбленную. Очевидно, подобного рода «творчество» было за авторством двоюродного брата президента, которого Вальехо неоднократно обвиняла в коррупции, в том числе и на страницах её книги «Любить Пабло, ненавидеть Эскобара».
Ничего личного, только кино
Апогей того, как обмусоливали личность Вальехо, как ни странно, разразился во вполне правдоподобном сериале «Нарко», где содержался намёк на убийство Вирхинии по заказу жены Эскобара. Ясно, что, если бы это действительно было, Вальехо не могла бы уехать в США и написать свою книгу. Но, как говорится в известном одесском анекдоте, «ложка-таки нашлась, но осадок остался».
Даже фильм «Эскобар», где роль Вальехо играла Пенелопа Крус, оказался провальным из-за того, что конъюнктурщики, близкие к официальному колумбийскому режиму, вместо криминальной драмы сделали очередную мыльную оперу, добавив туда вымышленные эпизоды. Показателен уже хотя бы тот факт, что Вальехо в фильме моложе Эскобара, в действительности же они были ровесниками.
По фильму Вирхиния находилась в Колумбии и в момент заключения Эскобара (и даже посещала тюрьму «Ла Катедраль», чего в действительности не было), и в момент его гибели. На самом же деле, она по неясным причинам разорвала с Пабло отношения в 1987 году и уехала в Германию. Вероятнее всего, причиной было давление на Вальехо со стороны властей (а может, и со стороны законной супруги Эскобара), хотя, вопреки распространенному мнению, с телевидения ее никто не увольнял.
Последний факт – бурная фантазия Пенелопы Крус, приложившей руку к очернению образа Вальехо за немалые деньги из колумбийского бюджета и личных накоплений клана Сантосов. Примечательно, что в Латинской Америке (кроме говорящей на португальском Бразилии) злосчастный фильм демонстрировался под претенциозным названием «Измена Эскобара».
Сейчас шумиха вокруг имени Вирхинии Вальехо прекратилась в связи с воцарением в прошлом году на президентском посту в Колумбии Густаво Франсиско Петро Уррего, бывшего одним из полевых командиров М-19. В боях за Дворец Правосудия, правда, он не участвовал, поскольку на тот момент находился в тюремном заключении.
Да и в плане личной жизни у Густаво Петро рыльце в пушку: вне брака одна из амазонок боевой группировки М-19 родила ему двоих детей, что не очень поощряется в католическом обществе (хотя Петро – открытый атеист, что подчеркивает). Так что чья бы уж корова мычала…
P. S.
Фамилия первой тещи Эскобара была не Вальехо, а Вейехо. Путаница возникает из-за плохого знания авторами подобных «источников» испанского языка. К любовнице Эскобара никакого отношения его первая жена не имела.
Как бы романтично ни звучали подобные версии, но, увы, это неправда. То, что 24-летний Эскобар женился на 13-летней Виктории, также действительности не соответствует. Всё было по закону: брак был заключен, когда невесте исполнилось уже 15 лет, по ряду колумбийских законодательных норм это допустимо.