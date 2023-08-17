Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили украинский ударный беспилотник

Очередной украинский беспилотный летательный аппарат был сбит сегодня около 09:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Ударный дрон сбили над Белгородской областью, которая едва ли не чаще всего подвергается различным атакам со стороны соседней Украины. Сбитым беспилотником оказался дрон самолетного типа. С его помощью украинские военные хотели атаковать объекты инфраструктуры на российской территории. Однако средства противовоздушной обороны ВС РФ сработали оперативно и уничтожили вражеский беспилотник.
По утверждению Министерства обороны РФ, в результате пресеченной силами ПВО атаки беспилотника никто не пострадал. Разрушений на земле тоже нет.
Отметим, что украинские формирования не оставляют попыток атаковать территорию России с помощью дронов. Чаще всего атакам подвергаются Белгородская, Брянская, Курская области, Республика Крым. Кроме того, беспилотники регулярно сбивают над территорией Калужской области, поскольку киевский режим не отказывается от постоянных попыток атаковать Москву, и в этом случае дроны летят через ряд российских регионов.
Стоит отдать должное военнослужащим сил ПВО ВС РФ за их мастерство при уничтожении опасных воздушных объектов противника. Российские военные оперативно реагируют на пролеты беспилотников и уничтожают их, предотвращая куда более масштабные последствия в случае нанесения дронами ударов по конкретным объектам.