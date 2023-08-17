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На экс-советника Офиса президента Украины написали заявление в СБУ за слова про «расчеловечивание» россиян

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На экс-советника Офиса президента Украины написали заявление в СБУ за слова про «расчеловечивание» россиян

В Службу безопасности Украины (СБУ) поступило заявление на бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в список экстремистов и террористов). Его написал один из пользователей социальных сетей.


Ранее экс-советник Офиса президента Украины назвал главной ошибкой Киева «расчеловечивание» россиян, что, по его мнению, дало отличную мотивацию для среднего мобилизованного российского гражданина участвовать в боевых действиях. Это высказывание политика не понравилось некоему Александру Нотевскому.

Пользователь социальной сети написал заявление в СБУ, с просьбой проверить заявление политического деятеля на соответствие статье 436-2 украинского уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за «оправдание» действий российской армии.

Нотевский настаивает, чтобы спецслужба проверила слова политика и дала им соответствующую правовую квалификацию. Ведь, по мнению украинского пользователя, эти слова предполагают наличие у России оснований для проведения военной операции против Киева.

Напомним, что обвинения в пророссийских позициях активно используются на Украине для сведения не только счетов с политическими противниками, но и, к примеру, для отжатия бизнеса, устранения конкурентов. Параллельно в украинском обществе распространилась практика доносов, с помощью которых люди рассчитывают устранить или проучить своих врагов и конкурентов.
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11 комментариев
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  1. Rage66
    Rage66 Сегодня, 10:38
    +5
    Так, глядишь, Люсю в "агенты Кремля" запишут...
    Будем следить за развитием событий yes
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 10:50
      +2
      Что то там поветрие пошло заднюю включать, видимо конкретным запахло...
      1. Aken
        Aken Сегодня, 11:08
        0
        Он давно уже это сделал. Готовится у полон.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:39
    +2
    Беги Люся,Беги.Но только не в Ростов.Своих чудаков на известную букву хватает
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:43
    +3
    Да, Люся; есть тебе омары на берегу Средиземного моря, а не быть президентом Украины.
  4. Клон
    Клон Сегодня, 10:47
    +1
    Однако, что делают удары российского оружия животворящего... одни "майдауны" пытаются выглядеть умными, а другие на эту попытку глупеют еще больше.
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:48
    +1
    Война много тысяч лет назад придумана людьми для людей.

    Но начинается она потому, что среди людей находятся выродки, которые считают себя людьми, а других - - не людьми. Таких людей надо уничтожать, как опасных.

    Арестович не глуп и прав. Но ихний "офис" вместе с hohkatskoi массой этой премудрости не одолел.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:51
    0
    На экс-советника Офиса президента Украины написали заявление в СБУ за слова про «расчеловечивание» россиян
    . Мышиная возня или пауки в банке, один фиг.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:52
    0
    Язык до куева доведет, а Люсю до цугундера. Походу, свои раньше посадят, чем наши.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Uprun
      Язык до куева доведет, а Люсю до цугундера. Походу, свои раньше посадят, чем наши.

      Да Люся она хоть не кровожадная, как Михась Подоляк.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:52
    +1
    Ведь, по мнению украинского пользователя, эти слова предполагают наличие у России оснований для проведения военной операции против Киева.

    Привыкли на Украине "стучать" друг на друга, это у них игрища такие - "заложи ближнего, не то ближний заложит тебя".