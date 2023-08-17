На экс-советника Офиса президента Украины написали заявление в СБУ за слова про «расчеловечивание» россиян

В Службу безопасности Украины (СБУ) поступило заявление на бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в список экстремистов и террористов). Его написал один из пользователей социальных сетей.Ранее экс-советник Офиса президента Украины назвал главной ошибкой Киева «расчеловечивание» россиян, что, по его мнению, дало отличную мотивацию для среднего мобилизованного российского гражданина участвовать в боевых действиях. Это высказывание политика не понравилось некоему Александру Нотевскому.Пользователь социальной сети написал заявление в СБУ, с просьбой проверить заявление политического деятеля на соответствие статье 436-2 украинского уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за «оправдание» действий российской армии.Нотевский настаивает, чтобы спецслужба проверила слова политика и дала им соответствующую правовую квалификацию. Ведь, по мнению украинского пользователя, эти слова предполагают наличие у России оснований для проведения военной операции против Киева.Напомним, что обвинения в пророссийских позициях активно используются на Украине для сведения не только счетов с политическими противниками, но и, к примеру, для отжатия бизнеса, устранения конкурентов. Параллельно в украинском обществе распространилась практика доносов, с помощью которых люди рассчитывают устранить или проучить своих врагов и конкурентов.