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Financial Times: Киев проводит спешную передислокацию критически важного вооружения

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Financial Times: Киев проводит спешную передислокацию критически важного вооружения

Украинские власти пытаются увести из-под удара и сохранить дорогостоящее и критически важное вооружение, особенно после российских ударов по местам дислокации ВВС Украины.


Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на неназванные источники, на Украине идёт спешная передислокация особо важного вооружения, а также и квалифицированного персонала, который его обслуживает.

Издание отмечает, что последние российские удары по объектам на западе Украины имели целью вывести из строя боевые самолёты, использовавшиеся для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp.

Чтобы вывести это и другое критически важное оружие из-под удара, его решили как можно быстрее переместить в другие пункты дислокации. При этом речь идёт не о разовой передислокации, а о постоянной смене мест расположения. Сообщается, что в этих целях украинским пилотам приходится совершать постоянные перелёты между десятками авиабаз и коммерческих аэропортов.

Для того чтобы обезопасить воздушное пространство страны, Киев добивается от Запада увеличения поставок средств ПВО и ускорения передачи Украине истребителей F-16.

Напомним, что в ночь на 15 августа ВС России нанесли один из самых массированных ракетных ударов по территории Украины. Удары в основном пришлись на военные аэродромы и объекты, где ремонтируется и модернизируется военная техника НАТО.
Использованы фотографии:
Википедия/David Monniaux
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4 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:04
    0
    Сообщается, что в этих целях украинским пилотам приходится совершать постоянные перелёты между десятками авиабаз и коммерческих аэропортов.

    Интересно, а разве на Украине разрешили свободные полеты и авиабазы с аэропортам функционируют ?
    Нужно поправить.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:07
      0
      Раз активно летают, следовательно разрешили. Если об этом открыто говорят, следовательно информация не секретная. Всё функционирует.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:09
      0
      пусть перелетают и тратят остаточный ресурс самолётов. взлёт-посадка - полёт короткий, взлёт-посадка - полёт короткий, ..... это самый неблагоприятный режим эксплуатации ВС.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:07
    +1
    Цитата: carpenter
    Сообщается, что в этих целях украинским пилотам приходится совершать постоянные перелёты между десятками авиабаз и коммерческих аэропортов.

    Интересно, а разве на Украине разрешили свободные полеты и авиабазы с аэропортам функционируют ?
    Нужно поправить.

    Передислоцируются Су-24, адаптированные под КР.