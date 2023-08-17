Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: Россия готовит условия для перехода в наступление

Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет

Россия перейдет в наступление на Украине, на данный момент для этого создаются все необходимые условия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Россия запустила процесс создания условий для наступления российской армии в зоне спецоперации, в настоящее время идет подготовка, за которой последует удар по ВСУ. Однако, никакие подробности, тем более сроки Картаполов называть не стал, ограничившись небольшим заявлением о происходящем.- заявил он в беседе с журналистами издания URA.RU.Таким образом глава комитета Госдумы подтвердил, что в планах российского командования имеется наступательная операция, так как сидя в обороне войну не выиграть. О скором наступлении говорят и на фронте, но для этого сначала необходимо отбить контрнаступление ВСУ, начавшееся в начале июня. На данный момент у Украины еще имеются силы атаковать, их необходимо перемолоть и только после этого переходить к собственной наступательной операции. Как сообщалось ранее, в наших тыловых районах сосредоточены значительные силы, еще не введенные в бой.Говорят об этом и на Западе, причем уже не на уровне слухов, а как об операции, которая непременно последует. Как пишет западная пресса, наиболее вероятными сроками называется осень этого года. Предполагается, что российская армия ударит по ВСУ, потерявшим большое количество личного состава и техники в неудачном контрнаступлении. Россия не даст Украине собрать силы для новой весенней наступательной операции, о которой говорят на Западе.В общем, пока это все предположения, как будет на самом деле, покажут уже ближайшие события. По последней информации, Генштаб ВСУ бросил в бой бригады из стратегического резерва, пытаясь все же проломить оборону российских войск, но бои продолжаются на передних линиях эшелонированной обороны.