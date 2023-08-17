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Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: Россия готовит условия для перехода в наступление

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Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: Россия готовит условия для перехода в наступление

Россия перейдет в наступление на Украине, на данный момент для этого создаются все необходимые условия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.


Россия запустила процесс создания условий для наступления российской армии в зоне спецоперации, в настоящее время идет подготовка, за которой последует удар по ВСУ. Однако, никакие подробности, тем более сроки Картаполов называть не стал, ограничившись небольшим заявлением о происходящем.

Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет

- заявил он в беседе с журналистами издания URA.RU.

Таким образом глава комитета Госдумы подтвердил, что в планах российского командования имеется наступательная операция, так как сидя в обороне войну не выиграть. О скором наступлении говорят и на фронте, но для этого сначала необходимо отбить контрнаступление ВСУ, начавшееся в начале июня. На данный момент у Украины еще имеются силы атаковать, их необходимо перемолоть и только после этого переходить к собственной наступательной операции. Как сообщалось ранее, в наших тыловых районах сосредоточены значительные силы, еще не введенные в бой.

Говорят об этом и на Западе, причем уже не на уровне слухов, а как об операции, которая непременно последует. Как пишет западная пресса, наиболее вероятными сроками называется осень этого года. Предполагается, что российская армия ударит по ВСУ, потерявшим большое количество личного состава и техники в неудачном контрнаступлении. Россия не даст Украине собрать силы для новой весенней наступательной операции, о которой говорят на Западе.

В общем, пока это все предположения, как будет на самом деле, покажут уже ближайшие события. По последней информации, Генштаб ВСУ бросил в бой бригады из стратегического резерва, пытаясь все же проломить оборону российских войск, но бои продолжаются на передних линиях эшелонированной обороны.
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:57
    +3
    Одни уже кукарекали за полгода, не нужно уподобляться. Знаешь, ну и молчи в тряпочку. Народ на нервах, пусть с "избушку лесника", но сдаем села, враг ломится.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:02
      +1
      Народ на нервах, пусть с "избушку лесника", но сдаем села, враг ломится.
      Чем хуже будут идти дела на фронте, тем больше будет подобных заявлений.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:59
    0
    Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: Россия готовит условия для перехода в наступление
    Замерли в ожидании... не, не чуда, а понятных, логичный действий наших военных, понятных действий, решений, нашего руководства.
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 10:59
    +1
    С одной стороны наверное да, пока ВСУ не закрепилась в обороне, с другой стороны хватит ли сил, а ведь впереди крупные населенные пункты.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:00
    +3
    Задолбали эти депутатыКогда были артистами,вроде неплохо играли роли,спортсмены тоже неплохо проявляли себя в различных видах спорта,военные служили Родине...Как туда попадут...Наверное место-проклятое...
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:07
    0
    Россия перейдет в наступление на Украине,

    Раз СКР не завёл дело и не арестовал Каргополова за разглашение государственной тайны - значит это брехня. Просто пропаганда.