Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: Россия готовит условия для перехода в наступление

Россия перейдет в наступление на Украине, на данный момент для этого создаются все необходимые условия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Россия запустила процесс создания условий для наступления российской армии в зоне спецоперации, в настоящее время идет подготовка, за которой последует удар по ВСУ. Однако, никакие подробности, тем более сроки Картаполов называть не стал, ограничившись небольшим заявлением о происходящем.
Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет
- заявил он в беседе с журналистами издания URA.RU.
Таким образом глава комитета Госдумы подтвердил, что в планах российского командования имеется наступательная операция, так как сидя в обороне войну не выиграть. О скором наступлении говорят и на фронте, но для этого сначала необходимо отбить контрнаступление ВСУ, начавшееся в начале июня. На данный момент у Украины еще имеются силы атаковать, их необходимо перемолоть и только после этого переходить к собственной наступательной операции. Как сообщалось ранее, в наших тыловых районах сосредоточены значительные силы, еще не введенные в бой.
Говорят об этом и на Западе, причем уже не на уровне слухов, а как об операции, которая непременно последует. Как пишет западная пресса, наиболее вероятными сроками называется осень этого года. Предполагается, что российская армия ударит по ВСУ, потерявшим большое количество личного состава и техники в неудачном контрнаступлении. Россия не даст Украине собрать силы для новой весенней наступательной операции, о которой говорят на Западе.
В общем, пока это все предположения, как будет на самом деле, покажут уже ближайшие события. По последней информации, Генштаб ВСУ бросил в бой бригады из стратегического резерва, пытаясь все же проломить оборону российских войск, но бои продолжаются на передних линиях эшелонированной обороны.