Страсбур. «Город дорог», вечный предмет спора Германии и Франции



Статуя, олицетворяющая Страсбур, на парижской площади Согласия



Страсбур на карте



Эльзас и Лотарингия на карте. Мы видим, что эта французская провинция граничит с ФРГ и Швейцарией, а тесно исторически и географически связанная с ней Лотарингия – с Германией и Бельгией

«самым немецким городом Франции, самым французским городом Германии и самым европейским городом Европы».

Реки и мосты

«Революции в Германии не будет, потому что перед тем, как брать вокзалы, восставшие сначала пойдут покупать перронные билеты».

«Столица Европы»

Немного истории



Эмиль Швейцер. «Прибытие цюрихцев в Страсбург в 1576 г.», 1893 г.



Palais Universitaire



Университет Страсбурга на немецкой открытке 1900 г.

Современный Страсбур



Вид с моста на кафедральный собор, 1900 г.



Grande Ile Strasbourg



Квартал Маленькая Франция на гравюре 1860 г.



Маленькая Франция на открытке 1927 г.



La Petite France



Дом кожевников



St. Thomas Church



Орган церкви Saint Thomas



Памятник Гуттенбергу



Страсбур, Авеню Марсельезы и центральный почтамт, французская открытка 1900 г.



Оранжерейный парк, павильон Жозефины



Церковь Святого Павла и кафедральный собор на открытке 1939 г.



Церковь святого Павла



Площадь Республики и Проспект Свободы на почтовой открытке 1910 г.



Рейнский дворец



Национальная библиотека



Strasbourg, le monuments Aux morts



Крытый мост в Страсбуре, литография 1838 г.



Иоганн Баптист Крайтмайер. Мосты в Страсбурге, 1863 г.



Bateau-mouche



Фотография, сделанная с bateau-mouche



Вороний мост в 1900 г.



Исполнение приговора на Вороньем мосту



Б. Вене «Неопределенная линия»



Одна из скульптур музея современного искусства



Дворец Роан на гравюре 1744 г.



Rohan Palace



Справа – один из ресторанов на берегу реки Иль



Strasbourg cathedral



Strasbourg Minster



The Astronomical clock inside Notre-Dame de Strasbourg