Страсбур. «Город дорог», вечный предмет спора Германии и Франции

Статуя, олицетворяющая Страсбур, на парижской площади Согласия
Находясь в Южной Германии, неподалеку от французской границы, очень трудно удержаться от мысли о небольшом путешествии за Рейн, где располагается известный всем, кто хоть немного интересуется политикой и иногда смотрит новостные телепередачи, город Страсбур. Этот город и провинция Эльзас, столицей которой он является, во все времена служили буквально яблоком раздора для многих государств, а в последние века своей истории они несколько раз переходил от Франции к Германии – и обратно.
Страсбур на карте
Эльзас и Лотарингия на карте. Мы видим, что эта французская провинция граничит с ФРГ и Швейцарией, а тесно исторически и географически связанная с ней Лотарингия – с Германией и Бельгией
И потому Страсбур теперь часто называют
«самым немецким городом Франции, самым французским городом Германии и самым европейским городом Европы».
Неудивительно, что именно Страсбур стал одной из столиц Евросоюза: здесь располагаются Европарламент и Совет Европы с его исполнительным органом – Европейским судом по правам человека (второй столицей является Брюссель, где разместились правительство ЕС и ОБСЕ, кроме того, в Люксембурге находится резиденция парламентского секретариата).
Реки и мосты
Перекинутый через Рейн Стальной Мост Европы соединяет Страсбур с маленьким немецким городом Кель:
Мост Европы на почтовой марке 2018 г.:
Этот мост политики разных стран часто выбирали в качестве места для символических встреч, посвященных проблемам евроинтеграции. А торжественный переход с одного берега на другой является своеобразной свадебной традицией окрестных жителей. Кстати, цены в Германии ниже, чем во Франции, и многие люди регулярно отправляются на другую сторону за продуктами.
О границе двух стран на этом мосту напоминает только пунктирная линия «Allemagne – France» со стрелочками, направленными в разные стороны.
Таким образом, границы между странами практически нет, но вот ведь какой парадокс: всем российским туристам, попадающим в Страсбур из Германии, каким-то таинственным образом сразу же становится ясно, что это уже не Германия. Чего-то не хватает – нет немецкой безукоризненности, безупречности, того самого знаменитого «орднунга». Словами это объяснить трудно. Карл Радек как-то раз с досадой сказал:
«Революции в Германии не будет, потому что перед тем, как брать вокзалы, восставшие сначала пойдут покупать перронные билеты».
Другой большевистский эмиссар, проживший в Германии несколько лет, вспоминал позже, что по-настоящему понял характер немцев, только увидев, как в Баварии в 1918 году местные революционеры штурмуют одно из правительственных учреждений: они бежали исключительно по дорожкам, не наступая на траву газонов.
А в 80-е годы ХХ века один из наших профессоров понял, что такое Германия (ГДР), когда не успел закончить лекцию в срок и решил задержать немецких студентов на 2–3 минуты: они просто встали и ушли. На следующей лекции он уже так торопился, что закончил ее на 5 минут раньше, но ни один из студентов не встал и не вышел из аудитории раньше положенного времени. Во Франции такое вряд ли возможно.
Впрочем, глобализация стирает и такие незримые границы между странами. Сейчас с «орднунгом» большие проблемы и в принявшей слишком много иммигрантов Германии. Люди чуждой культуры не соблюдают немецкие традиции, но принесли с собой новые. Говорят, что осколки прежней Германии теперь можно увидеть лишь в небольших городках и деревнях бывшей территории ГДР, которые пока ещё в меньшей степени затронуты этой трансформацией.
Но вернёмся в Страсбур.
«Столица Европы»
Мы уже упоминали о том, что этот древний город является «парламентской столицей Европы. И «столичный» статус, кажется, сыграл с ним весьма неприятную шутку: практически все репортажи из этого города так или иначе связаны с проблемами европейской политики, и именно административные здания присутствуют на телевизионных картинках, что создает впечатление, в общем-то, ничем не примечательного современного города.
Вот, например, здание Европарламента, которое сравнивают с незавершенной Вавилонской башней:
Вид на Европарламент с реки:
Здание Европейского суда по правам человека:
Эти здания могли бы находиться и в любом крупном городе мира, хоть в Европе, хоть в Америке, хоть в Азии. К собственно Страсбуру и его многовековой истории они не имеют никакого отношения.
Но Страсбур гордится своим «столичным» статусом, и бесчисленные флаги Евросоюза можно увидеть на каждом углу. Тем не менее английский язык, претендующий на звание языка международного общения, горожане не особенно жалуют, предпочитая свой родной и немецкий. Поэтому лучше выучить несколько самых необходимых фраз на одном их этих языков.
Немного истории
Первые поселения людей в окрестностях Страсбура появились еще 4 000 лет назад. Со времён императора Октавиана Августа и до начала V века территория будущего Эльзаса входила в состав Римской провинции Верхняя Германия. Местные жители говорили на эльзасском языке – одном из диалектов верхненемецкого языка. И в период Реформации именно в Эльзасе в богослужении вместо латыни впервые был использован немецкий язык. И первая Библия на немецком языке была опубликована в Страсбурге – в 1466 году. Но мы забежали вперёд.
Начало Страсбура было положено римлянами, которые в 12 году н. э. построили пограничный город, названный ими Аргенторатом. Поскольку именно с этого места было возможным судоходство по Рейну, новый город оказался на перекрестке важнейших торговых путей Древнего мира.
Географическое положение определило дальнейшую судьбу этого города и провинции Эльзас, которые много раз переходили из рук в руки, став предметом многовековых споров между Римом, алеманнскими племенами, Францией, Священной Римской империей и Германией. В 357 году близ этого города состоялась битва, в которой цезарь Юлиан (будущий император Юлиан Отступник) одержал важную победу над алеманнами (союз германских племен, в буквальном переводе «все люди).
В армии Юлиана насчитывалось лишь около 13 тысяч воинов – против 35 тысяч у алеманнов. Но германцы были полностью разгромлены, потеряв до 6 тысяч человек убитыми и столько же пленными, среди которых оказался их вождь Хонодомарий, который к тому времени уже успел одержать несколько побед над римлянами. Затем Страсбур и окрестные земли входили в состав державы Хлодвига и королевства Меровингов.
Современное название города Страсбур (Страсбург) вошло в употребление в VI веке. В переводе с немецкого оно означает «Город у дороги» или «Крепость у дороги». С 843 года он вместе со всей провинцией Эльзас входил в состав Лотарингии, которая была частью Священной Римской империи, в 962 году вошёл в это государственное образование как самостоятельная единица. В 1262 году получил права вольного имперского города. В составе Франции часть южных земель Эльзаса оказалась по итогам Тридцатилетней войны – после заключения Вестфальского мирного договора 1648 года.
А Страсбург был захвачен французами в 1681 году. Присоединение к Франции всех земель Эльзаса относится к 1798 году, когда была захвачена республика Мюлуза. Но в 1871 году после разгрома Франции Наполеона III Эльзас вместе с Лотарингией перешли под контроль Германии. Франция вернула их в 1919 году по условиям Версальского договора, но снова потеряла в 1940 году. После поражения Германии во Второй мировой войне Эльзас и Лотарингия снова были переданы Франции.
Именно многочисленные опустошительные войны не позволили Страсбуру стать по-настоящему большим городом: в настоящее время его население составляет всего около 275 тысяч человек. Однако на протяжении веков он всегда оставался оживленным торговым и культурным центром Европы.
И весьма показателен список городов-побратимов Страсбура. Всего-то 11, назовём некоторые: столица Саксонии Дрезден, который Джером назвал «самым симпатичным городом Германии», стильный американский Бостон, многоликий Стамбул, экзотический Фес, английские Лестер и Шеффилд, российские Великий Новгород и Вологда.
Итак, немцы называли город Страсбургом, во Франции он стал Страсбуром. Чтение немецких названий по правилам французского языка вообще характерно для Эльзаса. Например, эльзасский город Хагенау – это бывший германский город Агену, которым владели Гогенштауфены.
Кстати, на современном витраже в соборе этого города изображена бомбардировка этого города французскими (!) самолетами – ещё одно напоминание о многовековом противостоянии Германии и Франции.
Во времена владычества римлян главные торговые пути проходили через Страсбур по Рейну – с севера на юг, в Средневековой Европе – с востока на запад. И во все времена его называли «самым оживленным перекрестком Европы».
Эмиль Швейцер. «Прибытие цюрихцев в Страсбург в 1576 г.», 1893 г.
Сейчас жители города говорят, что все дороги ведут не в Рим, а в Страсбур. Система скоростных поездов TVR, связывает столицу Эльзаса и французского департамента Нижний Рейн со Штутгартом, Цюрихом, Франкфуртом-на-Майне, Брюсселем, Парижем, Тулузой. Аэропорт принимает лайнеры из городов всех частей света и континентов. В относительно небольшом Страсбуре учатся студенты из примерно ста стран мира. Университет в этом городе появился в 1621 году на базе протестантской гимназии, основанной в 1538 году.
Palais Universitaire
Университет Страсбурга на немецкой открытке 1900 г.
Почетными профессорами этого университета становились многие известные государственные деятели различных стран, в том числе Пастер, Рентген, Меттерних, Гёте и Кутузов.
Современный Страсбур
С чего же начать осмотр Страсбура?
Первым делом, разумеется, так и тянет отправиться к знаменитому кафедральному собору, одинокая башня которого видна практически отовсюду. Виктор Гюго называл этот собор «чудом величия и изящества.
Вид с моста на кафедральный собор, 1900 г.
Но его всё же следует «оставить на сладкое» и осмотреть в последнюю очередь. Этот собор, пожалуй, слишком грандиозен для такого, в общем-то, небольшого города.
Чтобы осознать его масштаб и величие, достаточно сказать, что при высоте 142 метра он до XIX века оставался самым высоким христианским храмом мира. Впечатление от слишком раннего и слишком близкого знакомства с ним может помешать адекватному восприятию других достопримечательностей города. Поэтому вначале стоит просто полюбоваться видами этого собора и погулять по историческому центру Страсбура. Поскольку этот район ограничен рукавами реки Иль, он носит название Гранд-Иль (Большой остров).
Grande Ile Strasbourg
Старинный центр города настолько изящен и декоративен, что Страсбур официально считается европейской столицей Рождества, а местные гиды гордо сообщают, что именно так должны выглядеть иллюстрации к сказкам братьев Гримм. В 1988 году Гранд-Иль, то есть фактически весь центр города был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Визитной карточкой Большого острова являются обильно декорированные деревянными деталями (вымоченными в бычьей крови!) и украшенные живыми цветами небольшие домики, построенные в южно-немецком стиле фахверк (во Франции его называют коломбаж). Кстати, самым большим и красивым фахверковым зданием Страсбурга считается расположенный на Соборной площади дом Каммерцелль (1589 г.).
А за французскую составляющую центра Страсбура отвечает бывший кожевенный квартал Маленькая Франция (La Petite France), застроенный в барочном стиле и настолько изрезанный сетью каналов, что у многих возникают ассоциации с Венецией.
Квартал Маленькая Франция на гравюре 1860 г.
Маленькая Франция на открытке 1927 г.
La Petite France
Здесь также встречаются дома стиля фахверк, самыми известными из них являются дом кожевников и дом Адере.
Дом кожевников
Интересно, что именно в этом квартале Страсбура в Средние века находился знаменитый госпиталь, специализирующийся на лечении сифилиса, благодаря чему (по одной из версий), во многих странах мира эта болезнь и стала называться «французской». Впрочем, имеется и другая, «южная» версия, согласно которой сифилис стали называть французской болезнью итальянцы в 1494 году – во время похода в эту страну короля Карла VIII Валуа, в армии которого началась настоящая эпидемия этого заболевания. А вернувшиеся домой французы, напротив, назвали её «итальянской».
Совсем недалеко от квартала La Petite France можно увидеть построенную в конце XII века церковь Святого Фомы (Saint Thomas), на органе которой играл Моцарт.
St. Thomas Church
Орган церкви Saint Thomas
И в нескольких минутах ходьбы находится площадь Гуттенберга, где можно увидеть построенные в период Ренессанса здания Торговой и Промышленной палат. В ее центре установлен памятник первопечатнику, на постаменте которого написано по-немецки: «Здесь покоится основатель черного искусства». Этнический германец Гуттенберг является причиной давнего спора между французами и немцами – считать его «своим» хочется представителям каждой из этих наций.
Памятник Гуттенбергу
Но Страсбур гордится не только Гуттенбергом. Его уроженцами являются Гюстав Доре и Себастьян Брант, здесь в апреле 1792 года Роже де Лиль написал «Марсельезу» – и здесь она впервые была исполнена.
Страсбур, Авеню Марсельезы и центральный почтамт, французская открытка 1900 г.
В Страсбуре жили и работали Альбрехт Дюрер, Джефри Чосер, Эразм Роттердамский, Парацельс и Антуан де Сент-Экзюпери, памятник которому украшает международный аэропорт. Одной из достопримечательностей Страсбура является и особняк первой жены Наполеона Жозефины Богарне.
Оранжерейный парк, павильон Жозефины
На другом острове Страсбура (Святой Елены) привлекает внимание построенная в неоготическом стиле протестантская церковь святого Павла, поставленная так, что кажется, будто именно она разрезает реку на два рукава.
Церковь Святого Павла и кафедральный собор на открытке 1939 г.
Церковь святого Павла
Всегда заполнена туристами и площадь Железного человека (Place Homme-de-Fer), на которой когда-то собиралось народное ополчение города. Напоминанием о тех временах служит вывеска одной из аптек, которую украшает фигура человека в железных доспехах.
А на площади Республики множество туристов отдыхают на зеленых полянках с цветущими деревьями. Здесь обязательно надо обратить внимание на Рейнский дворец, Национальную библиотеку и бывший парламент города (ныне Государственный театр) – отлично сохранившиеся образцы монументальной германской архитектуры XIX века. Утверждают, что после Второй мировой войны ничего подобного не сохранилось даже в Германии.
Площадь Республики и Проспект Свободы на почтовой открытке 1910 г.
Рейнский дворец
Национальная библиотека
Здесь же находится очень своеобразный памятник: фигура матери, символизирующая Страсбур, держит на коленях двух умирающих детей – француза и немца, олицетворяющих солдат противоборствующих сторон. На его пьедестале написано: «Нашим мертвым» (À nos morts).
Strasbourg, le monuments Aux morts
Еще одним украшением Страсбура являются его мосты, с которых открываются прекрасные виды на город. Вначале они были крытыми, но после перестройки в 1865 году приобрели свой нынешний вид.
Крытый мост в Страсбуре, литография 1838 г.
Иоганн Баптист Крайтмайер. Мосты в Страсбурге, 1863 г.
В отличие от мостов Петербурга, они не разводятся, а поворачиваются на 90 градусов, благодаря чему река по-прежнему является проходимой для судов.
Кстати, прогулка на курсирующих по ней с интервалом 1 час туристических речных трамвайчиках – это еще один способ полюбоваться на Страсбур и сделать фотографии в новых ракурсах. Эти маленькие кораблики называются «бато-муш» (bateau-mouche), так как, начиная с XIX века, они традиционно строились в квартале Муш в Лионе.
Bateau-mouche
Фотография, сделанная с bateau-mouche
Один из мостов – Вороний (Pont du Corbeau) с 1308 года был известен как место для приведения в исполнение приговоров ворам, детоубийцам и неверным женам – их бросали в реку Иль.
Вороний мост в 1900 г.
Исполнение приговора на Вороньем мосту
Сумевшие добраться до противоположного берега получали прощение.
Данное испытание может показаться очень лёгким, однако дело в том, что мало кто из европейцев в Средние века умел плавать. Даже матросы и рыбаки плавать учились вынужденно – уже оказавшись в воде. Первым заговорил о необходимости учиться плавать Мельхиседек Тевено – библиотекарь Людовика XIV, которому, кстати, принадлежит идея использования ватерпаса (строительный уровень). Он же написал первый учебник – «Искусство плавания». Такой же страх перед водой до сих пор испытывают в Индии. Я однажды видел, как целая группа молодых индусов беспомощно топталась на берегу, не в силах войти в море и достать волейбольный мяч, находившийся буквально в двух метрах от них.
Но вернёмся в Страсбур.
Еще одна возможность осмотреть город – поездка на трамваях, красивых, быстрых и практически бесшумных. Стены вагонов стеклянные, и вид из окон просто панорамный.
Обратите внимание, что билет в трамвай надо компостировать в специальных тумбах на улице, а вот в автобус посадка осуществляется через переднюю дверь, и билет компостируется при входе.
Помимо многочисленных старинных памятников, на улицах Страсбура имеются и скульптуры современных авторов в виде какого-нибудь завитка стальной шпалы или огромной бронзовой капли со странными наростами.
Б. Вене «Неопределенная линия»
Кроме того, в Страсбуре находится большой Музей современного искусства, построенный на месте бывших скотобоен.
Одна из скульптур музея современного искусства
Отношение к этим произведениям неоднозначное, многим туристам, приехавшим сюда посмотреть именно красивый средневековый город, они кажутся неуместными и выпадающими из общего стиля. Но в данном случае Страсбур следует в русле современной европейской тенденции: ведь даже в Лувре среди знаменитых творений классицизма как-то выставлялись творения в стиле манга. Но я бы все же отдал предпочтение более традиционным и проверенным временем достопримечательностям Страсбура.
Для туристов с детьми будет очень интересным посещение зоологического музея с огромной коллекцией животных и насекомых. Есть в городе и минералогический музей с большой коллекцией метеоритов. Интересен замок Роан, который в XVIII веке был построен как епископский дворец.
Дворец Роан на гравюре 1744 г.
Rohan Palace
Сейчас здесь размещены сразу три музея: археологический, музей декоративных искусств и музей изящных искусств, в котором имеются картины Джотто, Боттичелли и Рафаэля. Рядом находится самая старая аптека Франции, открытая ещё в 1268 году. Одна из ее колонн в годы строительства собора выполняла роль «бюшмессера» («измеритель живота»): если мужчина мог пройти между ней и углом дома, его допускали к работе на лесах.
Вероятно, кто-то уже проголодался, поэтому перед тем, как идти к знаменитому собору, можно перекусить в немецком винном бистро winstubs, где подается традиционная тушеная капуста с разными сортами мяса и колбас, французском кафе с горячим кофе и свежеиспеченными круассанами или в одном из открытых кафе на набережной реки Иль и в пришвартованных к берегу баркасах.
Справа – один из ресторанов на берегу реки Иль
Впрочем, возможен и более бюджетный, но не менее привлекательный вариант: в ближайшей кондитерской можно купить «страсбургский пирог» (паштет, запеченный в слоеном тесте) и перекусить на парковой лужайке, либо на одной из скамеечек набережной. Вы будете не одиноки и ни в коем случае не привлечете к себе внимания прохожих.
А теперь всё же идем к кафедральному собору Страсбура – по пешеходной Галантерейной улице. Храм посвящен Деве Марии и потому именуется Нотр Дамом – как и его парижский собрат. Однако говорят, что он больше похож на Кельнский собор.
Нотр Дам Страсбура построен на невысоком холме, где ранее располагался один из римских храмов. Возводить его начали еще в 1015 году, и планировался он в традиционном для тех лет романском стиле.
Однако пожар уничтожил значительную часть постройки, и строительство было возобновлено лишь в конце XII века – уже в готическом стиле, а закончено в 1439 году. При его осмотре сразу же бросается в глаза явная асимметрия, вызванная отсутствием одной из башен, которую так и хочется мысленно к нему пристроить.
Strasbourg cathedral
Дело в том, что строители не учли особенностей местности (собор располагается на берегу реки Иль): вторая башня могла разломить собор надвое. Пытаясь исправить свою ошибку, архитекторы постарались придать храму вид лебедя, олицетворяющего верность.
В период Великой французской революции было принято решение о сносе башни, но горожане нашли весьма остроумное решение: ее верхушка была украшена главным революционным символом тех лет – огромным красным «фригийским» колпаком. Таким образом, собор стал символизировать победу Революции и торжество ее идей, и все претензии новых властей были сняты.
Самой старой частью собора являются двойные порталы южного трансепта, украшенные романскими скульптурами, среди которых обращают на себя внимание две женские фигуры – вариант традиционной аллегории триумфа Церкви над Синагогой:
Вход в собор стоит 10 евро, и лишь один раз в месяц в нем проводятся бесплатные исторические лекции.
Strasbourg Minster
Что же можно увидеть в самом храме?
Ажурные каменные узоры, витражи XII–XIV вв., огромная 16-лепестковая роза, гобелены XVII столетия и многочисленные статуи, некоторые из которых движутся. Статуя торговца кренделями справа, например, движениями руки и головы как бы подчеркивает речь священнослужителя.
У расположенной слева статуи глашатая движется рука, а лев может открывать пасть. И, конечно же, как и во многих соборах мира, всеобщее внимание привлекают астрономические часы.
The Astronomical clock inside Notre-Dame de Strasbourg
Механизм разыгрывает небольшое представление: появление смерти с косой, маленького ангела с песочными часами. Потом перед ликом Христа проходят фигурки апостолов и античных богов, крик железного петуха символизирует отречение апостола Петра, а затем Христос благословляет всех зрителей. Но многие жители города ни разу в жизни не были ни в кафедральном соборе, ни во многих музеях Страсбура. Это всё для туристов и поддерживается в порядке потому, что приносит деньги.
А некоторые очень красивые средневековые церкви, до которых не доходят туристы, стоят закрытыми, не находя для себя прихожан. Современные французы уже воспитаны на новых «общеевропейских» ценностях. И священнослужители изо всех сил стараются быть «продвинутыми» и «прогрессивными». Они уже давно не смеют цитировать «неудобные» главы и строки священных книг, смело идут на святотатство и богохульство, благославляя трансгендеров и извращенцев ЛГБТ, но, похоже, что древняя история западноевропейского христианства подходит к своему концу.
Да и стремительно теряющую свою национальную идентичность современную Францию уже трудно назвать прежней страной Баярда, Жанны д'Арк, Вольтера, Гюго и Дюма. Доля некоренного населения во Франции сейчас, по разным данным, составляет от 12 % до 14 %, но в 2020 году 46 % детей рождались в семьях, где хотя бы один из родителей не являлся французом. И ситуация уже является необратимой, поскольку рождаемость в таких семьях каждые 4 года возрастает на 5 %.
Переполненные мигрантами Париж и Марсель уже сейчас производят впечатление не слишком французских. Особенно Марсель, который часто называют самым опасным городом Европы: в его населении доля мигрантов составляет уже 40 %.
И очарование древнего Страсбура постепенно размывается под натиском чуждых духу города новомодных постмодернистских проектов, а главное – из него уходит душа прежней «прекрасной Франции».
Возможно, наши внуки увидят другой Страсбур. В котором на фоне современных зданий и арт-объектов странным и чужеродным будет выглядеть именно охраняемый ЮНЕСКО центр города с его средневековыми зданиями и памятниками.