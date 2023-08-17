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Лишившись соляных шахт в Соледаре, Украина планирует приступить к разработке одного из таких месторождений в Закарпатье

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Лишившись соляных шахт в Соледаре, Украина планирует приступить к разработке одного из таких месторождений в Закарпатье

После того как Украина лишилась соляных шахт в Соледаре, она планирует приступить к разработке Тереблянского месторождения в Закарпатье. Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита. Как добавил ставленник киевского режима, на данном месторождении соли уже были проведены все необходимые геологические исследования.


Запасы каменной соли категории С1 в этом месторождении оцениваются в 15,5 млн тонн. Что касается объёмов соли с неопределённым промышленным значением по категории С2, то они составляют 505,4 млн тонн

– заявил украинский губернатор.

Стоит отметить, что запасы соли в перешедшем под контроль России Соледаре значительно больше и достигают 13 млрд тонн.

В вышеупомянутом же регионе соль в пределах этого месторождения находится на глубине от 300 до 500 метров. Таким образом вплоть до 2026 года удастся добыть до 300 тыс тонн этого белого кристаллического минерала, из которых 80 тыс тонн в год будет приходиться на пищевую соль «Экстра».

Кстати говоря по состоянию на 2021 год предприятие «Артёмсоль», произвело 1,9 млн тонн соли.

Высказался украинский чиновник и о подготовке властей к зимнему сезону.

Микита:

Уже к концу года техническая соль поступит на предприятия, которая будет использована для содержания дорог в зимний период. По нашим оценкам, данное месторождение в будущем сможет обеспечить потребности Украины, что для нас является критически важным моментом. Это особенно актуально с учётом существенного роста рыночной цены на данный продукт
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:09
    +2
    Я так понял,что они уже рукой махнули на Соледар..
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:22
      0
      Того объема соли, которую добывают в Закарпатье, достаточно для самой Украины. Другое дело, что соль Соледара давала приличный доход в казну, поступая на экспорт и отчасти заглушила развитие добычи соли в Закарпатье, где её добывали с времен Древнего Рима. Отец служил в 60-е годы в Мукачево, офицером в ракетной части и мы тогда ещё знали про соляные пещеры на курорте в Солотвине. Но они заглохли после получения независимости Украиной. Теперь она вынуждена реанимировать там добычу.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:22
    -6
    Всё бы хорошо, но соль эта омыта кровью наших парней.
    А кто-то будет на этом рубить бабло и разницы будет ли это укроалигарх или российский нет никакой.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:37
      0
      Мы и Закарпатье заберём!
      Вместе со всем, что на этой территории находится.
      Там русины живут - добрый и трудолюбивый народ, любящий русских.
      Эти на майданах не скакали...
      Василя Вакарова спросите - участника соловьёвского "Вечера". Русина.
      И соляные шахты заберём!
      Много соли не бывает!
      Это я вам как пермяк говорю.
      Пермяк - солёные уши...))
      К нашим Соликамским калийным шахтам, добавим шахты Закарпатские!
      Соль, она как вода - основа жизни. Без соли и жизнь не мила... wink
  3. Комментарий был удален.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 13:27
      +1
      Это если добудут, а то так без соли и будут продолжать.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:24
    +1
    Разве они смогут что-то начать реально разрабатывать там - ведь все средства (в том числе и выпрошенные у Запада) они тратят на вооружение чтобы воевать с нами?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:25
    +1
    А як же сало солить? .....................
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 13:57
      0
      Меж ляжками привязывать, а если еще после прыжков , то и с копчением будеть.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:26
    0
    Это месторождение уже Венгрия будет, разрабатывать.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:28
    0
    Лишившись соляных шахт в Соледаре, Украина планирует приступить к разработке одного из таких месторождений в Закарпатье

    Что тут скажешь?
    Последний хлеб, выпеченный из неотправленного зерна вынуждены доедать без соли... crying
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:43
    0
    Зная этих деятелей, либо окажется, что соль не нашли, либо деньги кончатся на стадии проекта, ну или соль будет золотая.
  9. bairat
    bairat Сегодня, 13:44
    +1

    В Германии есть гора поваренной соли, никому не нужная, Монте Кали, пусть там черпают.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:28
      0
      Вспомнят славные народные традиции.
  10. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:47
    0
    укроцистам пора планировать побег в аргентину, чили или еще куда, какое им "разрабатывать месторождения"? тем более что это скоро будут наши месторождения.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:28
      0
      Укронацистов и их приспешников хорошо принимают в Израиле.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:51
    0
    планирует приступить к разработке Тереблянского месторождения в Закарпатье
    Что интересно еще две недели назад губернатор заявил, что обнаружено месторождение соли и уже начата ее добыча. Каким образом можно обнаружив залежи соли тут же начать ее добычу да еще на глубине 300-500 м? Ну если только также, как выкопать Черное море.
    1. Eugen 62
      Eugen 62 Сегодня, 14:02
      +1
      Подозреваю, что ещё со времён СССР вся территория Украины обследована в плане геологии. Возможно, сейчас запасы уточнили, или контуры месторождения.