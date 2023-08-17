Запасы каменной соли категории С1 в этом месторождении оцениваются в 15,5 млн тонн. Что касается объёмов соли с неопределённым промышленным значением по категории С2, то они составляют 505,4 млн тонн

Уже к концу года техническая соль поступит на предприятия, которая будет использована для содержания дорог в зимний период. По нашим оценкам, данное месторождение в будущем сможет обеспечить потребности Украины, что для нас является критически важным моментом. Это особенно актуально с учётом существенного роста рыночной цены на данный продукт

После того как Украина лишилась соляных шахт в Соледаре, она планирует приступить к разработке Тереблянского месторождения в Закарпатье. Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита. Как добавил ставленник киевского режима, на данном месторождении соли уже были проведены все необходимые геологические исследования.– заявил украинский губернатор.Стоит отметить, что запасы соли в перешедшем под контроль России Соледаре значительно больше и достигают 13 млрд тонн.В вышеупомянутом же регионе соль в пределах этого месторождения находится на глубине от 300 до 500 метров. Таким образом вплоть до 2026 года удастся добыть до 300 тыс тонн этого белого кристаллического минерала, из которых 80 тыс тонн в год будет приходиться на пищевую соль «Экстра».Кстати говоря по состоянию на 2021 год предприятие «Артёмсоль», произвело 1,9 млн тонн соли.Высказался украинский чиновник и о подготовке властей к зимнему сезону.Микита: