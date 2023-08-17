Депутат Верховной Рады Украины допустил вероятность всеобщей мобилизации в стране в случае угрозы «потери государственности»

В случае возникновения риска «потери государственности» на Украине могут объявить всеобщую мобилизацию. Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.Политик рассказал, что сейчас на Украине действуют четыре очереди мобилизации. Если речь зайдет о призыве четвертой очереди, то будет подразумеваться, что воевать отправятся все мужчины до преклонных лет и кроме тяжелых инвалидов. Сейчас на Украине действует вторая очередь мобилизации.Сам факт того, что украинские политики рассуждают о рисках «утраты государственности», является свидетельством не очень хорошего положения ВСУ на ряде направлений. Ранее ряд аналитиков прогнозировал, что после того, как в боях на Запорожском и Южно-Донецком направлениях будут утрачены стратегические резервы ВСУ, уже российская армия сможет перейти в контрнаступление.Между тем, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 15 ноября 2023 года. Режим военного положения на Украине, напомним, был введен 24 февраля 2022 года – после начала специальной военной операции ВС РФ.Также был запрещен выезд с территории Украины мужчин в возрасте 18-60 лет. Правда, с помощью различных коррупционных схем украинские граждане пытаются этот запрет обойти и покинуть территорию страны, чтобы избежать мобилизации.