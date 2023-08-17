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Экс-президент Чехии резко высказался о беженцах с Украины – мужчинах призывного возраста

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Экс-президент Чехии резко высказался о беженцах с Украины – мужчинах призывного возраста

Присутствие украинских беженцев мужского пола в странах Европы сильно раздражает не только многих рядовых европейцев, но и политиков. Например, с резкой критикой беженцев-мужчин выступил в интервью СNN Prima бывший президент Чехии Милош Земан.


Как отметил Земан, как только в Чехию стали прибывать беженцы с Украины, он был уверен, что приедут лишь женщины, дети и пожилые люди. Но это оказалось не так. Например, значительную часть из направленных в город Наход 1000 украинцев составляют молодые мужчины.

По словам экс-президента Чехии, не обязательно надо, чтобы все украинские мужчины воевали, но они могут в родной стране работать на заводах, участвовать в расчистке завалов, заниматься вспомогательной деятельностью в больницах.

Но ничего этого не происходит — эти люди находятся в относительно большом количестве на нашей территории, и я спрашиваю, почему

- заявил Земан.

Интересно, что до событий на Украине Европа принимала огромное количество мужчин из стран Ближнего Востока и Африки и почему-то их присутствие в европейских странах подавалось политиками как нечто, само собой разумеющееся.

Евросоюз и не думал сомневаться в праве мужчин-афганцев, сирийцев, сомалийцев или йеменцев избегать участия в вооруженных конфликтах в своих странах и перебираться с этой целью в европейские государства. Но в отношении украинских мужчин данная логика не работает.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:41
    -3
    но они могут в родной стране работать на заводах, участвовать в расчистке завалов, заниматься вспомогательной деятельностью в больницах.

    Не все бежавшие на Запад бандэрлоги. Есть много ватников. Просто условия на Западе много лучше, чем в РФ, но они могут в России работать на заводах, участвовать в расчистке завалов, заниматься вспомогательной деятельностью в больницах.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:52
      +4
      Все познаётся в сравнении, причём, ситуация не статичная и катится, катится... а вот куда оно прикатится, можно будет увидеть несколько потом.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 12:06
        +2
        Цитата: rocket757
        Все познаётся в сравнении, причём, ситуация не статичная и катится…
        Думаю Земан просто озвучил презрение, с которым чехи относились к украинцам после развала Союза. Они их притащили как дешевую рабочую силу, но относились с презрением и боязнью.
        Для жителей 404ой страны ничего хорошего не будет: в прибалтике уже давно собирают статистические данные; эстонско российская граница пережила уже минимум два исхода бешенцев в РФ
        Цитата: rocket757
        ... а вот куда оно прикатится, можно будет увидеть несколько потом.
        Рискну предположить: теток оприходуют, детей ассимилируют и продолжат дальше пиво пить
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:47
      0
      Эта та подстилка которая разочаровалась в Путине ,когда он начал СВО - отстаивая интересы России.Земан твоих чешек украинцы будут насиловать ,но в ВСУ ты их не загонишьТолько терпила может такое сказать; Если могут насиловать ,могут и пойти воевать.Вы их ещё в задницу будете целовать.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:42
    +2
    Хотелось бы посмотреть, что будет с Чехами или Поляками когда у них заверещит.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:07
      0
      Да что будет передерутся все делов ибо любят друга дружку без меры. Один мой дед отходивший с армией Колчака на Иркутск в старости вспоминал как вырезали шашками дозоры Чехов при первой возможности .
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:43
    +1
    Но в отношении украинских мужчин данная логика не работает.

    Да логика тут простая, когда закончатся мужики на Украине, хозяин погонят в окопы Украины европейцев.
    Поэтому началась евро компания по возвращению на неньку, всех мужиков украинцев, а это уже миллион штыков.
    Для России это не желательно.
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:45
    +2
    Ну так брал бы и использовал эту рабсилу. Не думаю что они шибко станут сопротивляться, поворчат да будут работать, все лучше чем обратно на Украину вертаться.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:47
    +5
    и я спрашиваю, почему?
    Потому, что они не желают воевать со своими братьями.
    Потому, что в Россию из ОЧУ (Оставшейся Части Украины) уехать намного труднее, чем в Европу.
    Потому, что Европа не собирается воевать с Россией (даже самые отмороженные из вас - т.н. "пыхата шляхта")...
    Вроде, уже седой, а задаёшь такие... риторические вопросы?..
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:59
    0
    Но ничего этого не происходит — эти люди находятся в относительно большом количестве на нашей территории, и я спрашиваю, почему

    Удивительно что такие тупые люди попадают в президенты и досиживают там до конца срока. Потому, вероятно, бегут , что не хотят погибнуть , не ? Вот тот же Земан, наверняка с охраной ходил - по своей-же логике ну трус и прожиратель гос. бюджета. Всем так классно рассуждать и осуждать, когда они старые моралисты в огромной гос.пенсии..
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:59
    +3
    Пора бы ЕС уже свыкнуться с мыслью, что это уже не соседи-беженцы, а бесноватые граждане уже ваших стран. От депортации они будут бегать похлеще, чем от мобилизации.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    +1
    эти люди находятся в относительно большом количестве на нашей территории, и я спрашиваю, почему
    Земан кому вопрос адресовал? Европа с распростертыми объятиями, флагами, кричалками встречала этих "беженцев", наделяла их пособиями, выделяла жилье, давала различные поблажки в виде бесплатного проезда... А теперь вдруг начала понимать (частично), что это не просто нахлебники скрывающиеся от призыва, а еще и требовательные до наглости иждивенцы. Вот теперь расхлебывайте и не задавайте глупых вопросов.
  9. Eug
    Eug Сегодня, 12:13
    0
    Очевидно, он явно не в курсе всех нюансов реальной экономики и мобилизационной ситуации в Украине.
  10. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:26
    0
    Экс-президент Чехии резко высказался о беженцах с Украины – мужчинах призывного возраста

    А сам то ты, мил человек, кто будешь? Особенно после того, как в бытность президентом не препятствовал сносу памятников освободителям, - советским солдатам. Как соглашался с шельмованием всего русского...
  11. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:27
    +1
    Когда США велят чехам мобилизоваться и воевать они в не меньших количествах дадут деру по жарким странам