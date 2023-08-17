Экс-президент Чехии резко высказался о беженцах с Украины – мужчинах призывного возраста

Но ничего этого не происходит — эти люди находятся в относительно большом количестве на нашей территории, и я спрашиваю, почему

Присутствие украинских беженцев мужского пола в странах Европы сильно раздражает не только многих рядовых европейцев, но и политиков. Например, с резкой критикой беженцев-мужчин выступил в интервью СNN Prima бывший президент Чехии Милош Земан.Как отметил Земан, как только в Чехию стали прибывать беженцы с Украины, он был уверен, что приедут лишь женщины, дети и пожилые люди. Но это оказалось не так. Например, значительную часть из направленных в город Наход 1000 украинцев составляют молодые мужчины.По словам экс-президента Чехии, не обязательно надо, чтобы все украинские мужчины воевали, но они могут в родной стране работать на заводах, участвовать в расчистке завалов, заниматься вспомогательной деятельностью в больницах.- заявил Земан.Интересно, что до событий на Украине Европа принимала огромное количество мужчин из стран Ближнего Востока и Африки и почему-то их присутствие в европейских странах подавалось политиками как нечто, само собой разумеющееся.Евросоюз и не думал сомневаться в праве мужчин-афганцев, сирийцев, сомалийцев или йеменцев избегать участия в вооруженных конфликтах в своих странах и перебираться с этой целью в европейские государства. Но в отношении украинских мужчин данная логика не работает.