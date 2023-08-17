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Успешно применяемый в зоне СВО новый российский ударный дрон «Гранат-ПГ» показали на форуме «Армия-2023»

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Успешно применяемый в зоне СВО новый российский ударный дрон «Гранат-ПГ» показали на форуме «Армия-2023»

Фото иллюстрационное



Спецоперация на Украине дала необходимый толчок российской промышленности, в том числе и в сфере создания и производства беспилотной авиации. В последне время российские компании все чаще демонстрируют свою продукцию на различных выставках, причем половина этих изделий уже применяется в зоне СВО.

На проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2023" разработчики из КБ "Астрон" представили новый ударный беспилотник с функциями бомбардировщика, способный наносить удары по вражеским целям с помощью выстрела ПГ-7ВЛ от гранатомета РПГ-7. Дрон с названием "Гранат-ПГ" впервые представлен широкой публике, хотя активно и успешно применяется российскими военными на Украине.

Как пояснили разработчики, боевая часть от РПГ-7 была выбрана ими для дрона в связи с тем, что ее легко найти, эти выстрелы всегда под рукой. Так что снарядить и запустить беспилотник труда не составит.

Аппарат предназначен для нанесения удара при помощи противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ. Это старый добрый боеприпас, который всегда есть в наличии у российских подразделений, комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части

- приводит ТАСС слова представителя КБ.

Беспилотник относится к типу FPV-дронов, т.е. управляется от первого лица. Дальность его применения составляет до 5 км, максимальная скорость - 140км/час, полезная нагрузка - 1,6 кг. Дрон оборудован тепловизионной камерой высокого разрешения, способная засечь человека с расстояния 200 метров, а технику - с 500. Беспилотник устойчив к воздействию РЭБ, управление идет по защищенным каналам связи.
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12 комментариев
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  1. JustMe
    JustMe Сегодня, 11:57
    -2
    Тепловизор и одноразовый дрон - жестокое сочетание.
    Есть копеечные датчики тепла, которые улавливают тепло человека. Их можно было бы активно и массово использовать но очевидно воображения не хватает.
    А между прочим у нас есть нельзя сказать что сильно свободные мощности по производству чего то подобного, но реально есть - я работаю в крупной частной фирме.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 12:04
      +1
      "А между прочим у нас есть нельзя сказать что..." - это вы с какого языка переводили?
      Датчики тепла обмануть легко, с тепловизором оператор сопровождает цель до конца даже через дымы.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:38
      0
      Там тепловизор тоже самый простой. Нужно же чем-то в сумерках работать.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:11
    +1
    Вообще мне непонятна тема с ФПВ дронами. Их делают в основном ч, частники за народные деньги. Все, что делают государственные предприятия - дороже и делается из тех же запчастей.
    Частники уже анонсируют появление автопилотов и автоматов сопровождения целей.....Государство вполне может делать "мозги" и "глаза" для таких дронов и отдавать (что то единое) дроноделам.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 12:21
      0
      Так сабж и есть в девичестве "Упырь", теперь не за народные деньги.
      Цитата: Zaurbek
      Государство вполне может делать "мозги" и "глаза" для таких дронов и отдавать (что то единое) дроноделам.


      Как государство поворачивается к разработчикам - энтузиастам спиной - на просторах интернета реальность хорошо освещена.
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: Zaurbek
      Государство вполне может делать "мозги" и "глаза" для таких дронов и отдавать (что то единое) дроноделам.

      В Китае 20-ти миллионный город практически полностью занят производством деталей для дронов. Тысячи заводиков, от гаражных, до гигантских фабрик. Никто не может с ними конкурировать по цене и качеству.
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 12:32
      0
      То, что журналисты рассказывают о том, что, на собранные средства закупаться и собираются ФПВ - дроны, не говорит о том, что они не делаются на заводах, куда журналистам вход воспрещён.

      Так уж принято, что Российское государство не афиширует где и что создаётся на её заводах.
  3. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 12:12
    0
    Народ похожие в парках раньше часто пускал.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 12:26
      +2
      разница в "мелочах" в связи и её устойчивости к радиоэлектронным помехам .
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:20
    -3
    комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части

    Капец! Очумелые ручки. Неужели нельзя наладить серийное пр-во БПЛА так, чтобы военные не искали боевые части.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 12:48
      0
      Дело это новое, а армия - структура предельно инертная. В начале 20-го века вместо закупки дорогих импортных свечей зажигания иные начальники накладывали резолюцию: "Заменить на стеариновые". Тут до сих пор в армии со смартфонами борются, несмотря на то, что этими смартфонами вся артиллерия, разведка и связь нелегально воюет, и спасает тысячи жизней своих солдат.
      1. Вася Васильев_3
        Вася Васильев_3 Сегодня, 12:58
        0
        Китай может и не продать запчасти, он не однокрадно продавал Россию и Россия Китай, еще со времен освоение сибири