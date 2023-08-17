Успешно применяемый в зоне СВО новый российский ударный дрон «Гранат-ПГ» показали на форуме «Армия-2023»

Фото иллюстрационное

Аппарат предназначен для нанесения удара при помощи противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ. Это старый добрый боеприпас, который всегда есть в наличии у российских подразделений, комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части