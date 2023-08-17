Глава МИД Ирана направился в Саудовскую Аравию

Иран и Саудовская Аравия, являвшиеся долгие годы региональными соперниками, при посредничестве Китая стали налаживать отношения.Как сообщает иранское информагентство ИРНА, в Саудовскую Аравию с визитом отправился глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. Издание подчёркивает, что это первый визит столь высокопоставленного лица Ирана в Саудовскую Аравию после того, как стороны восстановили дипломатические отношения в марте этого года.В ходе визита Абдоллахиян планирует провести встречи с рядом высокопоставленных саудовских чиновников, включая и своего коллегу Фейсала аль- Сауда. Ожидается, что будут затронуты как вопросы двусторонних отношений, так и международные темы.Кроме того, как отмечает ИРНА, вместе с министром иностранных дел в Саудовскую Аравию отправился и новый иранский посол, который должен начать свою работу в Эр-Рияде согласно достигнутым в марте сторонами соглашениям.Ранее Абдоллахиян заявил, что в Тегеран должен скоро прибыть и саудовский посол. Технические вопросы по поводу открытия посольств двух стран уже решены.Поездка главы МИД Ирана, очевидно, будет проходить под пристальным вниманием Вашингтона и правительства Израиля, которых подобные события сильно раздражают.