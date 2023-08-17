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Глава МИД Ирана направился в Саудовскую Аравию

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Глава МИД Ирана направился в Саудовскую Аравию

Иран и Саудовская Аравия, являвшиеся долгие годы региональными соперниками, при посредничестве Китая стали налаживать отношения.


Как сообщает иранское информагентство ИРНА, в Саудовскую Аравию с визитом отправился глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян. Издание подчёркивает, что это первый визит столь высокопоставленного лица Ирана в Саудовскую Аравию после того, как стороны восстановили дипломатические отношения в марте этого года.

В ходе визита Абдоллахиян планирует провести встречи с рядом высокопоставленных саудовских чиновников, включая и своего коллегу Фейсала аль- Сауда. Ожидается, что будут затронуты как вопросы двусторонних отношений, так и международные темы.

Кроме того, как отмечает ИРНА, вместе с министром иностранных дел в Саудовскую Аравию отправился и новый иранский посол, который должен начать свою работу в Эр-Рияде согласно достигнутым в марте сторонами соглашениям.

Ранее Абдоллахиян заявил, что в Тегеран должен скоро прибыть и саудовский посол. Технические вопросы по поводу открытия посольств двух стран уже решены.

Поездка главы МИД Ирана, очевидно, будет проходить под пристальным вниманием Вашингтона и правительства Израиля, которых подобные события сильно раздражают.
Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД Ирана
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3 комментария
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  1. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 12:33
    +1
    наверняка не с пустыми руками едет. но ждем матрасных взвизгиваний дебилинкина и прочих чертей
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:50
    0
    Иран и Саудовская Аравия, являвшиеся долгие годы региональными соперниками, при посредничестве Китая стали налаживать отношения

    ***
    — «Путь в тысячу ли начинается с первого шага»...
    — 千里之行，始于足下 ...



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  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    0
    Сша помогают саудитам наладить отношения с Израилем, а Китай помогает тем же саудитам наладить отношения с Ираном. И все утыкается в интерес к Саудовской Аравии. Поэтому американцы конечно раздражены тем, что КНР "вертится под ногами" да еще с Ираном.