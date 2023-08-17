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Стали известны сроки передачи в состав флота ДЭПЛ «Можайск», построенной для Тихоокеанского флота

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Стали известны сроки передачи в состав флота ДЭПЛ «Можайск», построенной для Тихоокеанского флота

Построенная на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" проекта 636.3 продолжает проходить испытания перед передачей заказчику, уже определены сроки вхождения субмарины в боевой состав флота.


По словам главы предприятия Андрея Веселова, "Можайск" уже завершает государственные испытания, хотя подлодка была спущена на воду только в апреле этого года и после этого достраивалась на плаву. Предварительно, на заводские ходовые испытания субмарина должна была выйти в начале августа. Возможно, что "Можайск" выпустили на испытания раньше, но даже при таком раскладе говорить о завершении государственных испытаний слишком рано. Впрочем, нас интересуют только сроки передачи субмарины в состав флота, а произойдет это только в ноябре этого года.

Завершаются государственные испытания подводной лодки. Ее передача флоту состоится в ноябре текущего года

- приводит ТАСС слова Веселова.

После передачи в состав флота "Можайск" останется на Балтийском флоте для отработки задач боевой подготовки, межфлотский переход на ТОФ запланирован на следующий год, такая информация публиковалась ранее.

"Можайск" является четвертой серийной подлодкой, построенной в интересах ТОФ, после головной "Петропавловск-Камчатский" и серийных "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Субмарину заложили 23 августа 2021 года, спустили на воду 27 апреля 2023 года. На сегодняшний день предприятие достраивает последнюю подлодку серии "Якутск", также заложенную в августе 2021 года, ее планируют передать флоту в следующем году, на этом серия будет закончена.

Как ранее сообщалось, после завершения постройки серии "Варшавянок" для ТОФ, "Адмиралтейские верфи" заложат еще одну серию из шести субмарин для Северного или Балтийского флота.
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2 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:26
    -3
    дизель-электрическая подводная лодка
    \
    Не устарели ли эти подводные лодки?
    Подводные лодки Германии тип. 212. Единственный подводный корабль на водороде.
    Эти лодки производства Германии имеют уникальную воздухонезависимую водородную установку. Из этих лодок состоит весь подводный флот Германии. Всего их построено - 10 шт. из них 6 лодок на вооружении ВМС Германии, а 4 построено для ВМС Италии.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:29
    -2
    Военное обозрение уже писало:
    https://topwar.ru/4318-germaniya-vvela-v-stroy-sovremennuyu-submarinu-na-vodorodnyh-toplivnyh-elementah.html