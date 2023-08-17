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Определены сроки передачи флоту заложенной в 2006 году ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677 «Лада»

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Определены сроки передачи флоту заложенной в 2006 году ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677 «Лада»

Определены сроки ввода в строй долгостроя нашего флота - второй серийной дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада". Об этом рассказал глава "Адмиралтейских верфей" Андрей Веселов.


Построенная на предприятии ДЭПЛ "Великие Луки" войдет в боевой состав флота до конца этого года, более точные сроки не называются. Служить субмарина отправится на Северный флот, в состав которого в 2021 году после 11 лет опытной эксплуатации вошла головная подлодка проекта "Санкт-Петербург". Кстати, ходят слухи, что головную "Ладу" готовятся списать по не названным причинам, но пока подтверждения этому нет.

Передача подлодки "Великие Луки" флоту планируется до конца года

- приводит ТАССслова главы ССЗ.

ДЭПЛ "Великие Луки" была заложена 10 ноября 2006 года под названием "Севастополь", но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием "Великие Луки" по доработанному проекту с учетом опытной эксплуатации головной подлодки проекта "Санкт-Петербург". Спуск на воду долгостроя произошел 23 декабря 2022 года, после чего субмарину достраивали уже на плаву.

В отличие от головной подлодки проекта "Санкт-Петербург", имеющей на вооружении только мины и торпеды, "Великие Луки" получили на вооружение крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, подлодка оснащена новым, более мощным и менее шумным электродвигателем. Ранее планировалось оснастить подлодки этого проекта воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако до сих пор сообщений о создании ВНЭУ не поступало.

Между тем, головную субмарину проекта "Санкт-Петербург" и вторую серийную "Великие Луки" показали в рамках мероприятия, посвященного Дню Военно-Морского Флота, обе подлодки выставили в устье Невы.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:49
    0
    Сложивший на СФ догадается в какую губу заходит ДПЛ! bullyЭто секрет такой огромный для НАТО.Фамилия ,имя слухов - вывести на причал и растрелять!
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 12:50
    0
    Кстати, об электромобилях и автомобилях.
    дизель-электрические приводы были бы хороши для нормальных автомобилей.
    России было бы хорошо не вкладывать деньги в электромобили, а сразу в водород.
    Поставщиков электромобилей уже так много, что лучше инвестировать в водородные приводы. И вы становитесь более независимыми от заграницы.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:51
    0
    А может ВНИЗ действительнотнеитак хорош, не зря же японцы делают подводные лодки на литий-ионных АКБ, как не крути, а шуму от ВНЭУ поболе чем просто от электродвигателя?
    1. Zoer
      Zoer Сегодня, 12:57
      0
      Литиевые АКБ конечно хорошо. Но именно они погубили большую часть экипажа АС-31.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:57
      0
      С чего ВНЭУ может быть хороша.Ни где нет данных сколько она может идти полным,средним,малым ходом.Есть только данные про 3 узловой ход.А подводных течения ни кто не забыл,они могут и более 3 узлов быть и в харю,а не попутное. laughing