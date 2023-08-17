Определены сроки передачи флоту заложенной в 2006 году ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677 «Лада»

Определены сроки ввода в строй долгостроя нашего флота - второй серийной дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада". Об этом рассказал глава "Адмиралтейских верфей" Андрей Веселов.
Построенная на предприятии ДЭПЛ "Великие Луки" войдет в боевой состав флота до конца этого года, более точные сроки не называются. Служить субмарина отправится на Северный флот, в состав которого в 2021 году после 11 лет опытной эксплуатации вошла головная подлодка проекта "Санкт-Петербург". Кстати, ходят слухи, что головную "Ладу" готовятся списать по не названным причинам, но пока подтверждения этому нет.
Передача подлодки "Великие Луки" флоту планируется до конца года
- приводит ТАССслова главы ССЗ.
ДЭПЛ "Великие Луки" была заложена 10 ноября 2006 года под названием "Севастополь", но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием "Великие Луки" по доработанному проекту с учетом опытной эксплуатации головной подлодки проекта "Санкт-Петербург". Спуск на воду долгостроя произошел 23 декабря 2022 года, после чего субмарину достраивали уже на плаву.
В отличие от головной подлодки проекта "Санкт-Петербург", имеющей на вооружении только мины и торпеды, "Великие Луки" получили на вооружение крылатые ракеты "Калибр". Кроме того, подлодка оснащена новым, более мощным и менее шумным электродвигателем. Ранее планировалось оснастить подлодки этого проекта воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако до сих пор сообщений о создании ВНЭУ не поступало.
Между тем, головную субмарину проекта "Санкт-Петербург" и вторую серийную "Великие Луки" показали в рамках мероприятия, посвященного Дню Военно-Морского Флота, обе подлодки выставили в устье Невы.