Зарубежные СМИ: Наёмник из Южной Кореи отделался условным сроком за то, что воевал на стороне ВСУ

Бывший боец спецназа ВМС Южной Кореи Ли Гын получил условный срок в 1,5 года с отсрочкой исполнения наказания в 3 года за своё участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает информагентство Yonhap News Agency.Стоит отметить, что с начала украинского конфликта власти Республики Корея ввели запрет на въезд граждан в эту страну. Однако это не помешало наёмнику отправиться на передовую, где он пробыл на протяжении нескольких месяцев, в итоге благополучно вернувшись на родину. Правда, перед этим он отказывался покидать территорию Украины, опасаясь смертной казни. Двое его сотоварищей на тот момент уже успели вернуться домой, ожидая полицейского расследования. За это время он успел получить травму. В итоге суд счёл его пребывание на передовой опасным и рискованным, поскольку подобные действия могли обернуться проблемами для Сеула.Изначально он пытался эмигрировать в Польшу, однако во въезде в эту страну ему было отказано по причине его незаконного нахождения на Украине. Ряд корейских дипломатов, в свою очередь, высказались по поводу данного инцидента, заявив о том, что паспорта нарушителей могут быть аннулированы ввиду запрета, действовавшего на въезд на Украину.Более того, в июле 2022 года выяснилось, что отставной военнослужащий совершил аварию, скрывшись с места ДТП. В итоге по его вине пострадал мотоциклист. За это нарушитель отделался условным сроком, получив также 80 часов общественных работ и 40 часов занятий по безопасному вождению.