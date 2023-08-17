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Развёрнутый в бригаду нацбат «Азов» перебросили в район Серебрянского лесничества для остановки наступления российской армии

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Развёрнутый в бригаду нацбат «Азов» перебросили в район Серебрянского лесничества для остановки наступления российской армии

Запрещенный в России и признанный террористической организацией нацбат "Азов"* вернулся в зону боевых действий после переформирования. Как заявил представитель Нацгвардии Украины (НГУ) Николай Уршалович, "Азов"* превратили в бригаду.


По данным пресс-службы НГУ, националистов бросили на Красно-Лиманском направлении с задачей остановить продвижение российских войск. На данный момент "Азов"* находится в районе Серебрянского лесничества, где занял позиции, закрепившись в опорниках. Сообщается, что бригаду перекинули сюда 15 августа, он уже поучаствовали в боевых столкновениях с российскими войсками.

Легендарная бригада специального назначения "Азов"* возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества

- заявил на брифинге Уршалович.

Кстати, вернувшийся из Турции командир "Азова"* Денис Прокопенко "Редис" был замечен на учениях бригады, он принимал в них самое деятельное участие и, скорей всего, также находится на фронте. Наши бойцы передают ему большой привет, так же как и другим "сидельцам" с "Азовстали" в Мариуполе обещая, что о сдаче в плен по второму разу они могут не мечтать. Ранее "Редис" заявил, что весь командный состав "Азова"*, вернувшийся из Турции, продолжит воевать против российской армии. Напомним, что 8 июля из Турции в Киев вернулись взятые в плен на "Азовстали" "Редис", "Калина", "Волына", а также еще несколько "азовцев".

Между тем, отдельные подразделения "Азова"* также воюют в районе Артемовска на Донецком направлении, в частности, националисты были замечены в районе Клещеевки, где хорошо отхватили от наших.
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41 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:12
    +10
    "Легендарная"..улыбнуло и вспомнилось бркюедущие и унылые нацики в Мариуполе
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:21
      -10
      У них разные моменты были. Теперь, спустя время с 24.02.2022, они хорошо укомплектованные и подготовленные люди, видео как они воюют тоже доступны в сети.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 13:39
        +7
        Цитата: Копчёный
        они хорошо укомплектованные и подготовленные люди

        Люди, говорите? Хм. Навеяло:

        Кому и кобыла невеста
      2. Velya
        Velya Сегодня, 13:41
        +5
        Это шутка такая что ли???
        Т.е. они до 24.02.2022 были неукомплектованы и необучены???
        А почему тогда хороших трофеев было знатно у наших от них?
      3. frruc
        frruc Сегодня, 13:46
        +5
        На данный момент "Азов"* находится в районе Серебрянского лесничества

        На этот раз многоуровневых подземных укрытий у них не будет. Выжечь тварей ТОСами.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 13:59
          +1
          Цитата: frruc
          На данный момент "Азов"* находится в районе Серебрянского лесничества

          На этот раз многоуровневых подземных укрытий у них не будет. Выжечь тварей ТОСами.

          Может лучше поджарить Солнцепёками?
          1. Румaтa
            Румaтa Сегодня, 14:02
            -1
            Цитата: Бородач
            Может лучше поджарить Солнцепёками?

            Тосочки круче.
            1. URAL72
              URAL72 Сегодня, 14:27
              +1
              Тосочки круче.

              Даа! Уровень на ВО всё ниже и ниже... А “Солнцепек" это не ТОС-1 ?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:29
      +8
      надеюсь, что сейчас преступные ошибки как после Мариуполя не повторятся, и весь "азов" превратится в компост не подлежащий обмену.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:37
        +4
        Silver99 hi, думаю после ТОГО случая, бойцы на "ленте" СВОЙ суд провели и вердикт вынесли, причём солдатский, да и не слыхать чтоб с тех пор импортные в плен попадали(может пропустил конечно) покрайней мере не слыхал.
    3. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:31
      +2
      dmi.pris 1 hi, здесь как нигде подошёл монолог Лопахина из к/ф"Они сражались за Родину" про подънятые руки.
      1. Flashpoint
        Flashpoint Сегодня, 13:56
        +1
        Цитата: Ропот 55
        dmi.pris 1 hi, здесь как нигде подошёл монолог Лопахина из к/ф"Они сражались за Родину" про подънятые руки.

        hi Именно!
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:47
      0
      Цитата: dmi.pris1
      "Легендарная"..улыбнуло и вспомнилось бркюедущие и унылые нацики в Мариуполе

      Как "лапки в гору" поднял, значит по украински это - легендарный.
    5. Венд
      Венд Сегодня, 14:06
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      "Легендарная"..улыбнуло и вспомнилось бркюедущие и унылые нацики в Мариуполе

      В плен не брать!
    6. мазута
      мазута Сегодня, 14:07
      0
      Там Шойгу где то говорил о крупных запасах кассетных боеприпасов у нас в хранилищах.Пора бы уже и порадовать "туристов"после экстракции...Вообще было бы интересно послушать:калыну,волыну и редиса в новом плену,перед окончательной отправкой в дорогу к их кумиру.Еще бы бритта "любителя гимна России"тоже прослушать последний раз.Мало ли,вдруг "Прощание славянки"выучил.
    7. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:25
      0
      вспомнилось бркюедущие и унылые нацики в Мариуполе

      Но зато живые и здоровые. И не больно то они и бредущие и унылые были в Мариуполе.
    8. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:31
      0
      Думаю, что на этот раз эти фашисты-недобитки будут поумнее.
      Никого из них на передовой мы не увидим.
      Из штаба в Киеве командовать будут.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:13
    +8
    Развёрнутый в бригаду нацбат «Азов» перебросили в район Серебрянского лесничества для остановки наступления российской армии

    Этих даже в плен брать не нужно...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:31
      +5
      это да, горько смотреть как эта шваль выпущенная из российского плена отдохнув на курортах Турции вновь грозят России.
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 14:08
        -1
        Могли ли "азовцев" отпустить из российского плена без ведома высшего политического руководства? Оба ответа хуже. При этом никто из тех, кто их отпускал, в район Серебрянского лесничества не выдвигается.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 14:34
          0
          Могли ли "азовцев" отпустить из российского плена без ведома высшего политического руководства?

          Вы бы не трепали языком как баба, показывая свои нулевые знания вопроса. Ведь говорил же Путин,- их обменяли на наших пленных летчиков, которым в плену быть не слаще чем снайперам, а то и хуже. Только по договоренности они до конца войны Турцию не должны были покинуть. Али провокатор?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:15
    +4
    "Азов"* вернулся в зону боевых действий после переформирования.
    Может наконец проредят этот пресловутый "Азов" до основания, чтобы даже названия не осталось. Тем более, что предпосылки к этому есть
    националисты были замечены в районе Клещеевки, где хорошо отхватили от наших
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:23
      +2
      Знамя в куеве, а бригада на ЛБС. Л/с бригады выкосят, под эту тряпку других наберут, типа бессмертные. Когда эти тряпки будут у Мавзолея лежать, только тогда можно будет сказать - всё, все вышли.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:19
    +7
    Надеюсь, что на этот раз наше командование не допустит ошибок, допушенных в прошлом году при освобождении Мариуполя; и поступит с ними так, как РККА поступала с Waffen SS.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:20
    +3
    КОС-лист. = "kill on sight"
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:22
    0
    Абра--ч-м-о-йша уже и айфоны закупил?Дежа вю не будет?Нужно запретить их брать в плен.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:48
      0
      Бережливый .Запретить в плен брать конечно можно.А что делать если они сами будут в плен сдаваться.Представляю диалог.Я Редис сдаюсь в плен.Я рядовой Иванов в плен сказали Редисов не брать.Редис : Ой я ошибся ,я Помидор сдаюсь в плен .Ладно ,сдавайся ,пошли на овощерезку!Не надоело с Абромовичем- в даже не в курсе как и на каких условиях Абрамович разрешили продавать Челси ,поимели как " женщину с низкой социальной ответственностью" И из челсюков один только Дидье Дрогба ( остался человеком)Любите вы Ципсошные снаряды тиражировать.
  7. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:24
    +2
    Даже само название "Азов" непонятно каким боком к этим бандеровцам относится. Нет, ну я конечно понимаю: "великие" укры, копание Черного моря и прочие достижения, но все же?
  8. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:27
    +3
    Гадов из Азова в плен не брать. Сразу оправлять к праотцам и к их предводителю бандере, пусть в аду с ним целуются
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:30
    +3
    Теперь без "экстракшена" . Разве что сразу к Бандере.
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:43
    0
    Эх, узнать бы пофамильно, кто лично из Кремля "экстракшн" обговаривал, и повесить их вчера. Это сразу бы решило множество вопросов. И куда эффективнее было бы, чем даже тысяча "Калибров", выпущенных по Украине...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:48
      -2
      Надеюсь, Вы не хотите подорвать власть?
    2. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 13:52
      -2
      Roma-1977 Удали комент. Хочешь за пару к Стрелкову присесть?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:56
        -1
        Это кому сообщение. Роме или мне?
      2. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:56
        0
        В Турцию хочу на год отдохнуть. И айфон новый. И чтоб Абрамович с Дерипаской дружески по плечу похлопали. Для этого в России обязательно свастоны на теле набивать и зиговать или есть ещё варианты?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:02
          -2
          Можно попытаться продвинутся по партийной линии. ЕР, если что. У их боссов всё в шоколаде.
  11. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 13:51
    0
    Вот я никак всё не пойму, про каких нацистов соловей со скабеевой ежедневно бубнят? Если про этих, так мы их сами отпускаем
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:56
    +2
    Когда их всех показывали в плену и с ними говорили журналисты, то в отличие от упоротых Паламаря и Прокопенко - Волына производил впечатление вполне адекватного человека, который путём перевоспитания и искупляющего труда способен осознать все свои прошлые заблуждения...
    Вот зачем их отдали? Тех двоих надо было сразу в расход, а с Волыной - работать. Он еще и пользу мог принести нам в этой войне.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:25
    0
    И погоняла они выбрали себе уголовные.
    Абрамович ещё айфоны приготовил?
  14. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 14:34
    0
    Вот на кого снарядов и бомб жалеть не надо ни в коем случае!
  15. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:37
    0
    8 июля из Турции в Киев вернулись взятые в плен на "Азовстали" "Редис", "Калина", "Волына", а также еще несколько "азовцев".
    Последний то каким боком к азовцам?