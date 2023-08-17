Развёрнутый в бригаду нацбат «Азов» перебросили в район Серебрянского лесничества для остановки наступления российской армии

Легендарная бригада специального назначения "Азов"* возобновилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества

Запрещенный в России и признанный террористической организацией нацбат "Азов"* вернулся в зону боевых действий после переформирования. Как заявил представитель Нацгвардии Украины (НГУ) Николай Уршалович, "Азов"* превратили в бригаду.По данным пресс-службы НГУ, националистов бросили на Красно-Лиманском направлении с задачей остановить продвижение российских войск. На данный момент "Азов"* находится в районе Серебрянского лесничества, где занял позиции, закрепившись в опорниках. Сообщается, что бригаду перекинули сюда 15 августа, он уже поучаствовали в боевых столкновениях с российскими войсками.- заявил на брифинге Уршалович.Кстати, вернувшийся из Турции командир "Азова"* Денис Прокопенко "Редис" был замечен на учениях бригады, он принимал в них самое деятельное участие и, скорей всего, также находится на фронте. Наши бойцы передают ему большой привет, так же как и другим "сидельцам" с "Азовстали" в Мариуполе обещая, что о сдаче в плен по второму разу они могут не мечтать. Ранее "Редис" заявил, что весь командный состав "Азова"*, вернувшийся из Турции, продолжит воевать против российской армии. Напомним, что 8 июля из Турции в Киев вернулись взятые в плен на "Азовстали" "Редис", "Калина", "Волына", а также еще несколько "азовцев".Между тем, отдельные подразделения "Азова"* также воюют в районе Артемовска на Донецком направлении, в частности, националисты были замечены в районе Клещеевки, где хорошо отхватили от наших.